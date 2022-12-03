張貽程︱創意營收創高可期

台股11月上演絕地大反攻，摩爾投顧分析師張貽程指出，加權指數年底將上看「萬六」，在土洋法人共襄盛舉下，電子、權值金融股，及中小型、集團股均有表現機會。本周投資組合前兩大為創意（3443）、M31（6643），再選入國碩（2406）、安集（6477）與元晶（6443）。

台股加權指數上周上漲192.17點，一度站上「萬五」大關，也已自低點12,629.48點向上反彈近20％，延續破底翻行情，周線拉出連五紅。此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾鬆口12月可能放緩升息幅度，籠罩市場的升息利空逐漸淡化，帶動股市信心回籠。

在經歷10月的弱勢下跌後，台股11月一吐怨氣，單月累積大漲1,929.8點，寫下1990年1月來最大單月漲點。

籌碼方面，外資11月共買超台股1,867億元，扮演指數走升功臣，後續可望持續回補。儘管在地緣政風險下，衍伸出去中化、去美化等議題，但台灣有不可取代的技術壁壘，要「去台化」可能性不大。

展望後市，隨新台幣止貶回升，台股又具備體質佳、殖利率高等優勢，預期資金遲早會將台股捧上合理位階，加權指數年底前有望上看「萬六」。

選股方面，12月行情將由內外資法人共襄盛舉，故不論是外資偏好的電子、金融權值股，或是內資青睞的中小型股、集團股，都有望受惠。投資人可留意矽智財（IP）、IC設計、再生能源、ABF載板、高速傳輸等族群，以及大型集團股，包括華新麗華、台塑、台積電、威盛等。

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