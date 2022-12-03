陳杰瑞︱富鼎電動車產業夯

台股上周一度抵達萬五大關，全周上漲192點，收在14,970點，統一投顧分析師陳杰瑞認為，大盤連續放量上攻，留下多方跳空缺口14,879點，只要缺口不破，農曆年前看好能挑戰年線反壓；本周投資組合前兩大為富鼎（8261）、茂達（6138），再選入全新（2455）、怡利電（2497）與詮欣（6205）。

台美股市強勢主因美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周再度發表放緩升息的言論，投資人為之振奮，加上Fed偏好的通膨指標─美國10月核心個人消費支出（PCE）僅年增5％，通膨持續降溫，也為Fed放緩升息帶來更多信心。

台股自10月最低點12,629點上漲到萬五，短短一個多月漲點超過2,300點，短線或有震盪，但時序進入年底投信及集團作帳旺季，投信近期積極布局的投資標的外，華新、國巨、台積電、聯電及台塑等集團根據過往經驗，年底也常有作帳行情發生，12月上漲機率相當高，也是可以布局的重點。

從投信近期布局方向可以大致歸納出光通訊、印刷電路板（PCB）上游、IC設計、汽車電子及第三代半導體等族群；相關指標股包括華星光、眾達-KY、金居、台光電、茂達、智原、台半、怡利電、詮欣、富鼎以及漢磊。儘管有些族群的第四季營收獲利並不好，但產業走出最壞的時刻，預期谷底已過的情況下，將吸引資金挹注。

本周尤其看好汽車電子，歷經大陸白紙革命後，順應民意解封，供應鏈、消費端的問題緩解，汽車銷量有望回升。

延伸閱讀

第10洞︱台股震盪 集團作帳股吸睛

劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

張貽程︱創意營收創高可期

趙彭博︱興能高短均多頭排列