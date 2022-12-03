劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

美國聯準會（Fed）持續釋出鴿派升息的立場，激勵台股連五周收紅，華冠投顧分析師劉烱德指出，大盤上方15,159點有壓力，短線難免震盪，本周若能突破則挑戰年線可期；反之，投資人應留意短線回檔的風險；本周投資組合前兩大為國泰美國道瓊反1（00669R）、台康生技（6589），再選入喬山（1736）、家登（3680）與合一（4743）。

美國公布的10月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率降至5％，顯示通膨持續放緩，而個人所得與支出雙雙勁揚，釋出經濟軟著陸的訊號，提振美股信心，惟11月ISM製造業指數報49，低於市場預期且跌破50榮枯線，2020年5月以來首次出現萎縮，經濟正面臨迅速衰退的壓力。至於11月非農新增就業報26.3萬人，高於市場先前預期，失業率則維持3.7％不變。

美股消化相關經濟數據後，四大指數12月首個交易日多狹幅震盪收黑，2日也僅有道瓊指數收在盤上，美元指數隨美債殖利率續跌，持續創下波段新低。

反觀台股，熱錢回流推升股匯雙揚，加權指數2日隨美股回檔，早盤開低，隨後買盤進場拉抬，穩固指數同時繼續點火類股作快速輪漲輪動，但收盤仍小跌42點，收在14,970點，短線獲利賣壓大過買氣，多方持續穩控盤局。籌碼面上，外資2日僅小賣0.5億元，投信買超6.5億元，自營商賣超36.7億元。

操作上，漲多電子股不宜追漲外，可留意鴻海集團作帳及生技股短線拉回的進場機會。

延伸閱讀

第10洞︱台股震盪 集團作帳股吸睛

陳杰瑞︱富鼎電動車產業夯

張貽程︱創意營收創高可期

趙彭博︱興能高短均多頭排列