美國聯準會（Fed）主席鮑爾意外「唱鴿調」，12月升息幅度降至2碼機會大增，台美股市上周嗨翻，雖加權指數2日在台積電（2330）與多數電子權值股同步拉回下，「萬五」得而復失，惟周線仍笑納連五紅，12月多頭續攻。

法人指出，12月為投信、集團作帳行情旺季，整體而言，仍看好台股12月多頭表態，本周觀盤重點將落在加權指數能否再戰「萬五」大關、成交量能維持高檔、新台幣兌美元匯價守穩30元價位。

統一投顧分析師陳杰瑞本周全數鎖定電子股，除續留MOSFET大廠富鼎外，再新選入電源管理IC廠茂達、砷化鎵磊晶廠全新、車電概念股怡利電、連接器廠詮欣，當中多檔搭上電動車題材，前景看旺；整體持股比率維持99.7％。

摩爾投顧分析師張貽程則卡位矽智財（IP）、綠能「雙主軸」，選入創意、M31 2檔IP大廠，以及國碩、安集、元晶3檔太陽能概念股，上市櫃11月營收將陸續公布，看好IP族群將繳出亮眼表現；整體持股比率提升至99.9％。

華冠投顧分析師劉烱德則是在上周順利奪冠後，本周投組完全複製上周的「勝利方程式」，投組個股全數續留，包括避險用的國泰美國道瓊反1、生技股台康生技與合一，以及喬山、家登；整體持股比率降低至94.3％。

啟發投顧分析師趙彭博本周高、低價股並進，投組首重鋰高分子電池廠興能高、射頻IC廠宏觀2檔，占比達49％、47.5％，其餘包括生技股長聖、光通訊模組廠眾達-KY、手機零組件廠毅嘉占比皆低於3％；整體持股比率99.9％。

鮑爾11月30日談話「放鴿」，透露最快12月升息減速，鞏固市場對12月升息幅度降至2碼之樂觀預期，歐元區亦傳捷報，最新公布之11月通膨率10％、低於預期；台股九合一大選後，上周「先蹲後跳」，加權指數1日更一度重返「萬五」。

台股多頭火種點燃，本循環逐洞賽第九洞結果也出爐，其中，劉烱德繳出5.62％的單周績效，睽違六周再度奪冠，而陳杰瑞、張貽程績效表現也優於大盤，以4.52％、2.44％分別取得第二、三名；趙彭博則以-5.40％位居第四。

達人上周投組方面，劉烱德、陳杰瑞投組中各有一檔單周報酬率高居15％之上，分別為台康生技及旺矽，股價周漲幅達15.71％、15.11％，搶盡風頭。劉烱德投組中的台康生技，憑藉生物相似藥及CDMO躍上國際舞台，本土投顧也大力按讚，給出187元股價預期，以2日收盤價151元計算，仍有23.84％上漲空間。

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