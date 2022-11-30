塑化、元宇宙吸金 華新作帳行情可期

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6589 台康生技 15 130.50 136.50 4.60 9.00 1736 喬山 26 75.20 76.90 2.26 4.42 3680 家登 8 240.00 244.50 1.88 3.60 4743 合一 7 281.00 286.00 1.78 3.50 00669R 國泰美國道瓊反1 255 7.81 7.88 0.90 1.79 2.23 22.31

投組表現：

台康生技（6589）表現最佳，股價30日上漲2.63％，後續有望挑戰突破前高138元。

國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，股價短線進入底部橫盤整理，若守穩則可靜待走勢轉強。

盤勢預測 ：

美國債券殖利率、美元29日同步走升，美股科技股又再度陷入震盪，四大指數中僅道瓊指數震盪後小漲0.01％，其餘全數收黑，而美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，市場預期，美股30日會出現較大波動。

不過，根據目前芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch Tool 最新數據，交易員預估，Fed 12月升息2碼的機率超過68％，故美股維持高檔震盪機率仍高。

台股方面，加權指數30日再度演出開低走高好戲，適逢MSCI 季度調整生效日，台積電尾盤拉抬，指數最終上漲169.91點，收在14,879.55點，不但再創自低點反彈以來的波段新高，11月單月漲點更寫下2008年金融海嘯以來最大。

展望後市，加權指數短線距離「萬五」整數關卡僅剩下不到130點空間，距離年線15,876.55點則仍有近千點空間，一旦指數站穩半年線，後續將不排除有千點行情可期。

操作方面，大盤本波反彈已超過2千點，短線又逼近「萬五」關卡，加上鮑爾談話可能牽動市場敏感神經，以目前大盤位階來觀察，建議投資人先逢高獲利調節一趟，靜觀後市變化再擬定策略即可。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6223 旺矽 18 112.50 119.50 6.22 12.60 8261 富鼎 19 110.50 114.50 3.62 7.60 8155 博智 16 118.00 119.00 0.85 1.60 6143 振曜 25 74.40 74.60 0.27 0.50 2455 全新 26 80.60 78.50 -2.61 -5.46 1.68 16.84

投組表現：

旺矽（6223）表現最佳，股價30日大漲、盤中一度漲停，受惠客戶新晶片設計定案（tape-out）開案，第四季淡季不淡，2023年5G通訊及高效能運算（HPC）應用的探針卡出貨動能強勁。

全新（2455）表現最差，Android手機陣營2022年銷售疲軟，市場預期2023年大陸手機市場有望重回成長軌道，股價短線震盪過後，仍有上漲機會。

盤勢預測：

美股四大指數29日漲少跌多，惟台股30日在MSCI季度調整情況下，再度開低走高，最後一盤強勢拉高，加權指數收上盤中最高的14,879.55點，再創反彈新高。

市場目前仍持續觀望美國聯準會（Fed）主席談話，以及10月核心個人消費開支（PCE）物價指數，預期都有機會釋出偏鴿派的訊息，因此，美股震盪整理過後，持續上漲機率高，將有助台股12月走勢。

選股方面，光通訊、網通族群可望成為短線主流之一，而隨聯發科轉強，IC設計股也再獲得資金挹注，整體半導體股近期也可偏多操作。

此外，台股人氣回溫，元宇宙指標股宏達電、威盛也有轉強跡象，其他包括VR供應鏈、光學鏡頭等同樣具備元宇宙題材加持者，也是12月看好的標的。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1605 華新 45 45.25 46.70 3.20 6.53 5425 台半 24 80.50 82.60 2.61 5.04 8069 元太 12 177.50 181.00 1.97 4.20 8478 東哥遊艇 6 320.00 320.50 0.16 0.30 3704 合勤控 58 33.55 32.75 -2.38 -4.64 1.14 11.43

投組表現：

華新（1605）表現最佳，為集團股重要指標，買盤強勁支撐，年底作帳行情可期。

合勤控（3704）表現最差，股價11月30日下跌3.25％，本周先衝高後拉回，研判需先整理一段時間。

盤勢預測：

11月的最後一天，也是MSCI權重調整日，台積電（2330）尾盤向上拉抬、重回490元，後市台股仍將持續受惠年底資金行情，因此，研判台積電12月突破500元整數關卡的機率偏高，也有助於加權指數重返15,000點之上。

選股方面，資金近期在各族群間輪動快速，11月30日輪到塑化類股往上衝，台達化、國喬、台聚均有表現，而坐擁元宇宙題材的威盛集團，包括威盛及宏達電，也獲得資金青睞，預期年底前電子、傳產股均有上漲空間，12月若有拉回，都將是投資人進場布局的好時機。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/30收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4916 事欣科 3 25.50 26.90 5.49 0.42 1591 駿吉-KY 5 19.00 19.45 2.37 0.23 9928 中視 154 22.65 22.10 -2.43 -8.47 6164 華興 260 10.90 10.45 -4.13 -11.70 4924 欣厚-KY 190 18.45 17.40 -5.69 -19.95 -3.95 -39.48

投組表現：

事欣科（4916）表現最佳，股價30日上漲0.56％，下檔5日線有撐，研判後市仍有上漲空間。

欣厚-KY（4924）表現最差，股價30日下跌3.6％，17元將是關鍵價位，若跌破則建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數29日漲跌互見，台股30日受MSCI季度調整生效日影響，加權指數開高走高，終場上漲169.91點，收在14,879.55點，成交量放大至2,700億元之上。

展望後市，加權指數站上月、季線及半年線後，收盤再度創下反彈波段新高，向上趨勢明確，不過，短線仍須關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾，對美國經濟前景及勞動力市場的演說，是否將對美股產生衝擊。

選股方面，12月1日起，上市櫃公司將陸續開始公布11月營收，營收年增長及月增長的個股，股價將有再創波段新高的可能性。