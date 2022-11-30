塑化、元宇宙吸金 華新作帳行情可期
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6589
|台康生技
|15
|130.50
|136.50
|4.60
|9.00
|1736
|喬山
|26
|75.20
|76.90
|2.26
|4.42
|3680
|家登
|8
|240.00
|244.50
|1.88
|3.60
|4743
|合一
|7
|281.00
|286.00
|1.78
|3.50
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|255
|7.81
|7.88
|0.90
|1.79
|2.23
|22.31
投組表現：
台康生技（6589）表現最佳，股價30日上漲2.63％，後續有望挑戰突破前高138元。
國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，股價短線進入底部橫盤整理，若守穩則可靜待走勢轉強。
盤勢預測 ：
美國債券殖利率、美元29日同步走升，美股科技股又再度陷入震盪，四大指數中僅道瓊指數震盪後小漲0.01％，其餘全數收黑，而美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將發表談話，市場預期，美股30日會出現較大波動。
不過，根據目前芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch Tool 最新數據，交易員預估，Fed 12月升息2碼的機率超過68％，故美股維持高檔震盪機率仍高。
台股方面，加權指數30日再度演出開低走高好戲，適逢MSCI 季度調整生效日，台積電尾盤拉抬，指數最終上漲169.91點，收在14,879.55點，不但再創自低點反彈以來的波段新高，11月單月漲點更寫下2008年金融海嘯以來最大。
展望後市，加權指數短線距離「萬五」整數關卡僅剩下不到130點空間，距離年線15,876.55點則仍有近千點空間，一旦指數站穩半年線，後續將不排除有千點行情可期。
操作方面，大盤本波反彈已超過2千點，短線又逼近「萬五」關卡，加上鮑爾談話可能牽動市場敏感神經，以目前大盤位階來觀察，建議投資人先逢高獲利調節一趟，靜觀後市變化再擬定策略即可。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6223
|旺矽
|18
|112.50
|119.50
|6.22
|12.60
|8261
|富鼎
|19
|110.50
|114.50
|3.62
|7.60
|8155
|博智
|16
|118.00
|119.00
|0.85
|1.60
|6143
|振曜
|25
|74.40
|74.60
|0.27
|0.50
|2455
|全新
|26
|80.60
|78.50
|-2.61
|-5.46
|1.68
|16.84
投組表現：
旺矽（6223）表現最佳，股價30日大漲、盤中一度漲停，受惠客戶新晶片設計定案（tape-out）開案，第四季淡季不淡，2023年5G通訊及高效能運算（HPC）應用的探針卡出貨動能強勁。
全新（2455）表現最差，Android手機陣營2022年銷售疲軟，市場預期2023年大陸手機市場有望重回成長軌道，股價短線震盪過後，仍有上漲機會。
盤勢預測：
美股四大指數29日漲少跌多，惟台股30日在MSCI季度調整情況下，再度開低走高，最後一盤強勢拉高，加權指數收上盤中最高的14,879.55點，再創反彈新高。
市場目前仍持續觀望美國聯準會（Fed）主席談話，以及10月核心個人消費開支（PCE）物價指數，預期都有機會釋出偏鴿派的訊息，因此，美股震盪整理過後，持續上漲機率高，將有助台股12月走勢。
選股方面，光通訊、網通族群可望成為短線主流之一，而隨聯發科轉強，IC設計股也再獲得資金挹注，整體半導體股近期也可偏多操作。
此外，台股人氣回溫，元宇宙指標股宏達電、威盛也有轉強跡象，其他包括VR供應鏈、光學鏡頭等同樣具備元宇宙題材加持者，也是12月看好的標的。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1605
|華新
|45
|45.25
|46.70
|3.20
|6.53
|5425
|台半
|24
|80.50
|82.60
|2.61
|5.04
|8069
|元太
|12
|177.50
|181.00
|1.97
|4.20
|8478
|東哥遊艇
|6
|320.00
|320.50
|0.16
|0.30
|3704
|合勤控
|58
|33.55
|32.75
|-2.38
|-4.64
|1.14
|11.43
投組表現：
華新（1605）表現最佳，為集團股重要指標，買盤強勁支撐，年底作帳行情可期。
合勤控（3704）表現最差，股價11月30日下跌3.25％，本周先衝高後拉回，研判需先整理一段時間。
盤勢預測：
11月的最後一天，也是MSCI權重調整日，台積電（2330）尾盤向上拉抬、重回490元，後市台股仍將持續受惠年底資金行情，因此，研判台積電12月突破500元整數關卡的機率偏高，也有助於加權指數重返15,000點之上。
選股方面，資金近期在各族群間輪動快速，11月30日輪到塑化類股往上衝，台達化、國喬、台聚均有表現，而坐擁元宇宙題材的威盛集團，包括威盛及宏達電，也獲得資金青睞，預期年底前電子、傳產股均有上漲空間，12月若有拉回，都將是投資人進場布局的好時機。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/30收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4916
|事欣科
|3
|25.50
|26.90
|5.49
|0.42
|1591
|駿吉-KY
|5
|19.00
|19.45
|2.37
|0.23
|9928
|中視
|154
|22.65
|22.10
|-2.43
|-8.47
|6164
|華興
|260
|10.90
|10.45
|-4.13
|-11.70
|4924
|欣厚-KY
|190
|18.45
|17.40
|-5.69
|-19.95
|-3.95
|-39.48
投組表現：
事欣科（4916）表現最佳，股價30日上漲0.56％，下檔5日線有撐，研判後市仍有上漲空間。
欣厚-KY（4924）表現最差，股價30日下跌3.6％，17元將是關鍵價位，若跌破則建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數29日漲跌互見，台股30日受MSCI季度調整生效日影響，加權指數開高走高，終場上漲169.91點，收在14,879.55點，成交量放大至2,700億元之上。
展望後市，加權指數站上月、季線及半年線後，收盤再度創下反彈波段新高，向上趨勢明確，不過，短線仍須關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾，對美國經濟前景及勞動力市場的演說，是否將對美股產生衝擊。
選股方面，12月1日起，上市櫃公司將陸續開始公布11月營收，營收年增長及月增長的個股，股價將有再創波段新高的可能性。
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