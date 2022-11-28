口罩鬆綁這三類股受惠 東哥遊艇創新高

工商時報

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數11/25收盤價(元)11/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8478東哥遊艇6320.00 334.50 4.53 8.70
8069元太12177.50 184.00 3.66 7.80
5425台半2480.50 82.20 2.11 4.08
1605華新4545.25 45.95 1.55 3.15
3704合勤控5833.55 33.80 0.75 1.45
　　　　　2.52 25.18

投組表現：

東哥遊艇（8478）表現最佳，外資大買超助力、籌碼乾淨，28日收盤價改寫歷史新高。

合勤控（3704）表現最差，維持高檔整理態勢，後續將有量增續漲的機會，投資人可多加留意。

盤勢預測

亞洲股市28日因大陸抗議清零政策事件，出現全數拉回的情況，不過，台股櫃買指數仍逆勢收紅，代表11、12月的年底內資行情不變，加權指數可望在局勢穩定後跟上，拉回將是投資人進場布局下的好機會。

族群方面，不分電子、傳產股均可受惠年底作帳行情，故內資驅動的東哥遊艇、跌深的電子紙大廠元太、車電股台半、集團龍頭華新以及合勤控等，均有機會在本周多點開花、持續受益。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號公司張數11/25收盤價(元)11/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4743合一7281.00 295.00 4.98 9.80
6589台康生技15130.50 133.50 2.30 4.50
1736喬山2675.20 76.00 1.06 2.08
3680家登8240.00 242.00 0.83 1.60
00669R國泰美國道瓊反12557.81 7.84 0.38 0.77
　　　　　1.87 18.75

投組表現：

合一（4743）表現最佳，短線持續看漲，挑戰突破前高。

國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，短線逼近前低支撐，一旦止跌站穩走勢將反轉。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）放緩升息預期下，激勵道瓊指數25日續漲逾百點，但由於投資人觀望黑色星期五銷售業績，以及大陸疫情與韓國卡車司機罷工斷鏈威脅，使得科技股賣壓壟罩，其餘三大指數均以小跌作收。

台股自低點反彈已逾2,100點，過去一周多方更是攻占半年線上，預期本周指數將續沿短多格局，朝萬五整數關卡邁進；不過，選後首個交易日加權指數遭遇空襲，大盤開低141點 反彈震盪後再度殺低，收盤下跌221點，以14,556點作收。

電子成交值比重持續下降，電子權值股台積電、聯發科、聯電半導體三雄遭到資金大舉調節，惟中小型股仍吸引買盤進駐，另外裕隆上漲帶動電動車、二極體及電池相關族群漲勢外，網通光通訊也相對強勢。預期新台幣若能維持偏強態勢，外資資金匯集，仍有助年底作帳行情持續升溫。

  統一投顧分析師陳杰瑞

代號公司張數11/25收盤價(元)11/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8261富鼎19110.50 114.00 3.17 6.65
6143振曜2574.40 76.20 2.42 4.50
8155博智16118.00 120.50 2.12 4.00
6223旺矽18112.50 111.00 -1.33 -2.70
2455全新2680.60 79.40 -1.49 -3.12
　　　　　0.93 9.33

投組表現：

富鼎（8261）表現最佳，鴻海攜手國巨入股，未來有望跟著鴻海集團電動車布局大幅成長。

全新（2455）表現最差，市場預期2023年大陸手機市場有機會重回成長軌道，短線震盪過後仍有機會。

盤勢預測：

台股25日漲多回檔，但仍守在半年線上，也未跌前低14,371點，短多趨勢不變，指數回檔除反應執政黨敗選，國安基金可能不再護盤的利空外，大陸疫情增溫，供應鏈問題或嚴格封控議題都為市場帶來不確定性。展望本周，美國將公布10月核心個人消費支出物價指數（PCE）及非農就業數據，預期通膨降溫、就業疲軟的情況下，聯準會（Fed）12月放緩升息的機率攀升，待配年底作帳集團以及投信作帳，台股有機會挑戰8月份的高點15,475點。

盤面輪動快速，大盤漲多回檔，但中小型股人氣不墜，短線看好低基期的功率放大器（PA）、MOSFET、車用二極體等族群有機會持續反彈；另外美中角力戰的受惠股，包括光纖、安全監控等，短線也都獲得市場資金挹注。

 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數11/25收盤價(元)11/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1591駿吉-KY519.00 19.55 2.89 0.28
4916事欣科325.50 25.20 -1.18 -0.09
4924欣厚-KY19018.45 18.00 -2.44 -8.55
6164華興26010.90 10.40 -4.59 -13.00
9928中視15422.65 21.40 -5.52 -19.25
　　　　　-4.06 -40.62

投組表現：

駿吉-KY（1591）表現最佳，股價28日上漲2.89％，月、季線黃金交叉，研判後市仍有上漲空間。

中視（9928）表現最差，股價28日下跌5.52％，股價在月線之上獲得支撐、反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數25日漲跌互見，那斯達克指數下跌0.52％、台積電ADR下跌0.7％，加上九合一大選執政黨失利，台股大盤28日開低走低，最低下跌超過250點，下探至14,503.12點，終場下跌221.64點，收在14,556.87點。

展望後市，加權指數雖受政治因素衝擊，跌破5日線及10日線，但仍站穩月、季線及半年線，且季線逐漸走平，斜率向上指日可待。

選股方面，由於口罩量鬆綁在即，相關受惠股包括觀光、餐飲及旅遊等將是目前市場焦點，長榮航、山富、八方雲集、富野、雄獅、鳳凰及王品等，亦可特別關注。

 

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工商時報 柯宗沅

證券組