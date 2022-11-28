口罩鬆綁這三類股受惠 東哥遊艇創新高
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8478
|東哥遊艇
|6
|320.00
|334.50
|4.53
|8.70
|8069
|元太
|12
|177.50
|184.00
|3.66
|7.80
|5425
|台半
|24
|80.50
|82.20
|2.11
|4.08
|1605
|華新
|45
|45.25
|45.95
|1.55
|3.15
|3704
|合勤控
|58
|33.55
|33.80
|0.75
|1.45
|2.52
|25.18
投組表現：
東哥遊艇（8478）表現最佳，外資大買超助力、籌碼乾淨，28日收盤價改寫歷史新高。
合勤控（3704）表現最差，維持高檔整理態勢，後續將有量增續漲的機會，投資人可多加留意。
盤勢預測 ：
亞洲股市28日因大陸抗議清零政策事件，出現全數拉回的情況，不過，台股櫃買指數仍逆勢收紅，代表11、12月的年底內資行情不變，加權指數可望在局勢穩定後跟上，拉回將是投資人進場布局下的好機會。
族群方面，不分電子、傳產股均可受惠年底作帳行情，故內資驅動的東哥遊艇、跌深的電子紙大廠元太、車電股台半、集團龍頭華新以及合勤控等，均有機會在本周多點開花、持續受益。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4743
|合一
|7
|281.00
|295.00
|4.98
|9.80
|6589
|台康生技
|15
|130.50
|133.50
|2.30
|4.50
|1736
|喬山
|26
|75.20
|76.00
|1.06
|2.08
|3680
|家登
|8
|240.00
|242.00
|0.83
|1.60
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|255
|7.81
|7.84
|0.38
|0.77
|1.87
|18.75
投組表現：
合一（4743）表現最佳，短線持續看漲，挑戰突破前高。
國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，短線逼近前低支撐，一旦止跌站穩走勢將反轉。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）放緩升息預期下，激勵道瓊指數25日續漲逾百點，但由於投資人觀望黑色星期五銷售業績，以及大陸疫情與韓國卡車司機罷工斷鏈威脅，使得科技股賣壓壟罩，其餘三大指數均以小跌作收。
台股自低點反彈已逾2,100點，過去一周多方更是攻占半年線上，預期本周指數將續沿短多格局，朝萬五整數關卡邁進；不過，選後首個交易日加權指數遭遇空襲，大盤開低141點 反彈震盪後再度殺低，收盤下跌221點，以14,556點作收。
電子成交值比重持續下降，電子權值股台積電、聯發科、聯電半導體三雄遭到資金大舉調節，惟中小型股仍吸引買盤進駐，另外裕隆上漲帶動電動車、二極體及電池相關族群漲勢外，網通光通訊也相對強勢。預期新台幣若能維持偏強態勢，外資資金匯集，仍有助年底作帳行情持續升溫。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|8261
|富鼎
|19
|110.50
|114.00
|3.17
|6.65
|6143
|振曜
|25
|74.40
|76.20
|2.42
|4.50
|8155
|博智
|16
|118.00
|120.50
|2.12
|4.00
|6223
|旺矽
|18
|112.50
|111.00
|-1.33
|-2.70
|2455
|全新
|26
|80.60
|79.40
|-1.49
|-3.12
|0.93
|9.33
投組表現：
富鼎（8261）表現最佳，鴻海攜手國巨入股，未來有望跟著鴻海集團電動車布局大幅成長。
全新（2455）表現最差，市場預期2023年大陸手機市場有機會重回成長軌道，短線震盪過後仍有機會。
盤勢預測：
台股25日漲多回檔，但仍守在半年線上，也未跌前低14,371點，短多趨勢不變，指數回檔除反應執政黨敗選，國安基金可能不再護盤的利空外，大陸疫情增溫，供應鏈問題或嚴格封控議題都為市場帶來不確定性。展望本周，美國將公布10月核心個人消費支出物價指數（PCE）及非農就業數據，預期通膨降溫、就業疲軟的情況下，聯準會（Fed）12月放緩升息的機率攀升，待配年底作帳集團以及投信作帳，台股有機會挑戰8月份的高點15,475點。
盤面輪動快速，大盤漲多回檔，但中小型股人氣不墜，短線看好低基期的功率放大器（PA）、MOSFET、車用二極體等族群有機會持續反彈；另外美中角力戰的受惠股，包括光纖、安全監控等，短線也都獲得市場資金挹注。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/25收盤價(元)
|11/28收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1591
|駿吉-KY
|5
|19.00
|19.55
|2.89
|0.28
|4916
|事欣科
|3
|25.50
|25.20
|-1.18
|-0.09
|4924
|欣厚-KY
|190
|18.45
|18.00
|-2.44
|-8.55
|6164
|華興
|260
|10.90
|10.40
|-4.59
|-13.00
|9928
|中視
|154
|22.65
|21.40
|-5.52
|-19.25
|-4.06
|-40.62
投組表現：
駿吉-KY（1591）表現最佳，股價28日上漲2.89％，月、季線黃金交叉，研判後市仍有上漲空間。
中視（9928）表現最差，股價28日下跌5.52％，股價在月線之上獲得支撐、反彈可期。
盤勢預測：
美股四大指數25日漲跌互見，那斯達克指數下跌0.52％、台積電ADR下跌0.7％，加上九合一大選執政黨失利，台股大盤28日開低走低，最低下跌超過250點，下探至14,503.12點，終場下跌221.64點，收在14,556.87點。
展望後市，加權指數雖受政治因素衝擊，跌破5日線及10日線，但仍站穩月、季線及半年線，且季線逐漸走平，斜率向上指日可待。
選股方面，由於口罩量鬆綁在即，相關受惠股包括觀光、餐飲及旅遊等將是目前市場焦點，長榮航、山富、八方雲集、富野、雄獅、鳳凰及王品等，亦可特別關注。
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