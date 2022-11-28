口罩鬆綁這三類股受惠 東哥遊艇創新高

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/28收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8478 東哥遊艇 6 320.00 334.50 4.53 8.70 8069 元太 12 177.50 184.00 3.66 7.80 5425 台半 24 80.50 82.20 2.11 4.08 1605 華新 45 45.25 45.95 1.55 3.15 3704 合勤控 58 33.55 33.80 0.75 1.45 2.52 25.18

投組表現：

東哥遊艇（8478）表現最佳，外資大買超助力、籌碼乾淨，28日收盤價改寫歷史新高。

合勤控（3704）表現最差，維持高檔整理態勢，後續將有量增續漲的機會，投資人可多加留意。

盤勢預測 ：

亞洲股市28日因大陸抗議清零政策事件，出現全數拉回的情況，不過，台股櫃買指數仍逆勢收紅，代表11、12月的年底內資行情不變，加權指數可望在局勢穩定後跟上，拉回將是投資人進場布局下的好機會。

族群方面，不分電子、傳產股均可受惠年底作帳行情，故內資驅動的東哥遊艇、跌深的電子紙大廠元太、車電股台半、集團龍頭華新以及合勤控等，均有機會在本周多點開花、持續受益。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/28收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4743 合一 7 281.00 295.00 4.98 9.80 6589 台康生技 15 130.50 133.50 2.30 4.50 1736 喬山 26 75.20 76.00 1.06 2.08 3680 家登 8 240.00 242.00 0.83 1.60 00669R 國泰美國道瓊反1 255 7.81 7.84 0.38 0.77 1.87 18.75

投組表現：

合一（4743）表現最佳，短線持續看漲，挑戰突破前高。

國泰美國道瓊反1（00669R）表現最差，短線逼近前低支撐，一旦止跌站穩走勢將反轉。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）放緩升息預期下，激勵道瓊指數25日續漲逾百點，但由於投資人觀望黑色星期五銷售業績，以及大陸疫情與韓國卡車司機罷工斷鏈威脅，使得科技股賣壓壟罩，其餘三大指數均以小跌作收。

台股自低點反彈已逾2,100點，過去一周多方更是攻占半年線上，預期本周指數將續沿短多格局，朝萬五整數關卡邁進；不過，選後首個交易日加權指數遭遇空襲，大盤開低141點 反彈震盪後再度殺低，收盤下跌221點，以14,556點作收。

電子成交值比重持續下降，電子權值股台積電、聯發科、聯電半導體三雄遭到資金大舉調節，惟中小型股仍吸引買盤進駐，另外裕隆上漲帶動電動車、二極體及電池相關族群漲勢外，網通光通訊也相對強勢。預期新台幣若能維持偏強態勢，外資資金匯集，仍有助年底作帳行情持續升溫。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/28收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 8261 富鼎 19 110.50 114.00 3.17 6.65 6143 振曜 25 74.40 76.20 2.42 4.50 8155 博智 16 118.00 120.50 2.12 4.00 6223 旺矽 18 112.50 111.00 -1.33 -2.70 2455 全新 26 80.60 79.40 -1.49 -3.12 0.93 9.33

投組表現：

富鼎（8261）表現最佳，鴻海攜手國巨入股，未來有望跟著鴻海集團電動車布局大幅成長。

全新（2455）表現最差，市場預期2023年大陸手機市場有機會重回成長軌道，短線震盪過後仍有機會。

盤勢預測：

台股25日漲多回檔，但仍守在半年線上，也未跌前低14,371點，短多趨勢不變，指數回檔除反應執政黨敗選，國安基金可能不再護盤的利空外，大陸疫情增溫，供應鏈問題或嚴格封控議題都為市場帶來不確定性。展望本周，美國將公布10月核心個人消費支出物價指數（PCE）及非農就業數據，預期通膨降溫、就業疲軟的情況下，聯準會（Fed）12月放緩升息的機率攀升，待配年底作帳集團以及投信作帳，台股有機會挑戰8月份的高點15,475點。

盤面輪動快速，大盤漲多回檔，但中小型股人氣不墜，短線看好低基期的功率放大器（PA）、MOSFET、車用二極體等族群有機會持續反彈；另外美中角力戰的受惠股，包括光纖、安全監控等，短線也都獲得市場資金挹注。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/25收盤價(元) 11/28收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1591 駿吉-KY 5 19.00 19.55 2.89 0.28 4916 事欣科 3 25.50 25.20 -1.18 -0.09 4924 欣厚-KY 190 18.45 18.00 -2.44 -8.55 6164 華興 260 10.90 10.40 -4.59 -13.00 9928 中視 154 22.65 21.40 -5.52 -19.25 -4.06 -40.62

投組表現：

駿吉-KY（1591）表現最佳，股價28日上漲2.89％，月、季線黃金交叉，研判後市仍有上漲空間。

中視（9928）表現最差，股價28日下跌5.52％，股價在月線之上獲得支撐、反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數25日漲跌互見，那斯達克指數下跌0.52％、台積電ADR下跌0.7％，加上九合一大選執政黨失利，台股大盤28日開低走低，最低下跌超過250點，下探至14,503.12點，終場下跌221.64點，收在14,556.87點。

展望後市，加權指數雖受政治因素衝擊，跌破5日線及10日線，但仍站穩月、季線及半年線，且季線逐漸走平，斜率向上指日可待。

選股方面，由於口罩量鬆綁在即，相關受惠股包括觀光、餐飲及旅遊等將是目前市場焦點，長榮航、山富、八方雲集、富野、雄獅、鳳凰及王品等，亦可特別關注。