趙彭博︱欣厚後市上漲可期

台股上周持續反彈，啟發投顧分析師趙彭博指出，反彈3,000點為本波合理上漲幅度，投資人本周選股採取中線投資、短線投機兩手策略，鎖定業績成長、低本益比股。本周投資組合前兩大為欣厚-KY（4924）、中視（9928），再選入華興（6164）、駿吉-KY（1591）與事欣科（4916）。



美國23日公布11月採購經理人指數（PMI），從10月的48.2衰退至46.3，連續五個月萎縮，新訂單指標也跌至兩年半來最低水平。數據顯示通膨持續降溫，惟需求不振恐使美國經濟陷入衰退，美國聯準會（Fed）11月會議紀要顯示，多數官員認為應放慢升息步伐，轉向幅度較小的升息措施。



Fed會議紀要透露出鴿派論調，仍使股市信心大振，美股重啟漲勢，那斯達克指數重新站上季線，朝半年線發起攻擊。



台股單周上漲273.52點，漲幅1.89％，收在14,778.51點，周K收下連四紅；櫃買指數漲勢則不如大盤，周漲幅0.27％，收在180.34點。



展望後市，加權指數在外資回頭連續買超帶動下，已連四日站穩於半年線上，25日月、季線正式黃金交叉，多頭上攻態勢愈發明顯。



此外，在反彈目標預測方面，加權指數本年自高點18,619跌至低點12,629點，跌點近6,000點，以反彈幅度0.5倍跌幅測算，反彈3千點為本波合理上漲幅度，故預估15,600點附近為本波反彈目標區域。



選股方面，建議採取中線投資及短線投機兩手策略，投資即挑選業績年增長及本益比15倍以下之個股。

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