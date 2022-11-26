陳杰瑞︱富鼎電動車商機熱

台股連四周反彈，全周上漲273點，以14,778點作收，統一投顧分析師陳杰瑞認為，盤面輪動相當快速，現階段操作宜短不宜長，市場資金轉進台積電先進製程供應鏈、AMD與伺服器新平台受惠股、汽車電子、充電概念、智慧型手機等，本周都有機會持續反彈；本周投資組合前兩大為富鼎（8261）、全新（2455），再選入旺矽（6223）、博智（8155）與振曜（6143）。



美國10月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）增幅均低於預期，加上聯準會（Fed）11月會議紀要出爐，多數官員支持放緩升息步調，帶動美元與美債殖利率回檔，亞洲貨幣走強，資金面推升的情況下，台股11月以來反彈強勁，除年線外，均線皆已收復，並呈現出多頭排列，隨季線扣抵低檔，未來有機會逐漸轉揚，樂觀看待12月行情。



從歷史經驗來看，台灣自1985年來，共計172次的景氣亮出黃藍燈，只要投資人在景氣回到黃藍燈下買股票，172次中會有146次賺錢、26次賠錢。台灣9月景氣對策燈號掉至黃藍燈後，即便10月底以來台股短線超漲，但以長期角度，仍處於相對低檔的位置。



此外，統計過去10年，台股12月上漲機率高達9成以上，預期在投信與集團作帳行情下，大盤將有機會挑戰年線反壓。選股方面，近期強勢的生技及矽智財（IP）族群短線籌碼混亂，並不建議再去追價；反觀台積電在巴菲特加持的帶動下，與其相關的半導體檢測、光罩盒等個股跟著水漲船高。

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