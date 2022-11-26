劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

美國聯準會（Fed）11月會議紀要釋出偏鴿派言論，激勵台股在選前一周續漲273點，成功站穩半年線上，華冠投顧分析師劉烱德指出，選前洩壓指數不跌反漲，電子成交比重下降，短期資金先流向生技族群外，近二日航運族群也看到明顯買盤；本周投資組合前兩大為國泰美國道瓊反1（00669R）、合一（4743），再選入台康生技（6589）、喬山（1736）與家登（3680）。

Fed釋出終端利率恐高於原先預期的論調，但升息步調應將放緩，相關偏鴿言論有利股市回升，惟觀察近期美債殖利率、美元指數已走疲一段時間，後續短線或有反彈，但上方也會遭遇壓力。

台股技術面上出現「一星二陽」的中繼再漲訊號後，配合土洋法人短線持續偏多，加權指數25日開低19點後，短線隨即進入狹幅震盪，雖盤中一度創下14,835點波段新高，但選前賣壓湧現，近期強勢的矽智財及生技股首當其衝，資金快速轉進漲勢落後的航運拉抬指數，最終收盤小跌5點，收在14,778點，高低震盪僅79點空間。

選前宣洩賣壓下，指數不回反漲，新台幣由貶轉升，外資近期回頭站買方，11月買超金額累計衝高到1,690億元，創下史上單月買超第五大，在資金歸隊助攻下，量能溫和回溫，選前多方掌握攻勢格局不變，指數應仍有高點。

類股方面，選後航運短線或有續漲機會，至於生技股族群，觀察多數個股結構未遭破壞，拉回量縮形成支撐就還有再攻的可能。

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