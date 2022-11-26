張貽程︱元太股價具補漲空間

「股神」指路效應持續發酵，摩爾投顧分析師張貽程指出，外資回補台股空間仍大，加上內資作帳帶動中小型股漲勢，台股量能若能放大，有望開啟第二波「驚驚漲」行情。本周投資組合前兩大為元太（8069）、華新（1605），再選入合勤控（3704）、台半（5425）與東哥遊艇（8478）。

台股加權指數上周上漲273.52點，周K線已出現連四紅上漲，外資法人在11月回頭買超台股累積高達1,690.11億元，回補的決心相當明確，且外資從自2020年到2022年10月為止，已賣超2.3兆元台幣的現貨部位，故研判後續回補空間仍大。

在股神巴菲特首度進場買超台積電ADR的消息揭露後，勢必會讓使許多外資重新考慮進場買超台股，預料此波「指路效應」影響力可望持續一年以上。

權值股方面，本周台積電本周股價挑戰站穩500元大關，以及聯發科、大立光等龍頭股也接連衝上反彈到新高位置，可期待外資在放完感恩節假期後的積極買超力道。

展望後市，迎接一年當中「最會漲」的12月，接下來後續上漲時的成交量若可以回歸到2,400億～2,700億元，將是一個較佳的攻擊量，有望開啟第二波的「驚驚漲」行情。

選股方面，受限於上周台股量縮，大型權值股表現相對綁手綁腳，惟若本周初先看到量增，則權值股就有機會重拾漲勢，半導體、矽晶圓、被動元件、IC設計、傳產等均可望領漲。

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