第9洞︱台股攻萬五 達人重押電子股

美國聯準會（Fed）11月會議紀要「放鴿」，多數官員認為，很快便能放緩升息步伐，為市場資金面打上強心針，後續美股感恩節休市、國內選舉行情加溫，台股轉為內資主導的作帳行情，推動台股再創波段反彈新高，續朝「萬五」挺進，權王台積電（2330）也蓄勢挑戰500元大關。

法人指出，Fed主席鮑爾下周將發表公開談話，相關內容值得留意，此外，12月也將有美國11月消費者物價指數（CPI）、Fed今年最後一次利率決策會議展開，若釋出鴿派訊息，將有利股市漲勢延續。

統一投顧分析師陳杰瑞本周選入MOSFET廠富鼎、砷化鎵磊晶廠全新、測試介面廠旺矽、PCB廠商博智、電子紙應用產品設計製造商振曜，鎖定明年前景持續看好之電子股；整體持股比例99.7％。

摩爾投顧分析師張貽程本周則鎖定多檔中小型績優股，包括電子紙龍頭元太、電線電纜華新、網通廠合勤控、二極體龍頭廠台半、觀光類股東哥遊艇，看好在年底內資做行情加溫下，中小型股將有上漲空間；整體持股比例99.6％。

華冠投顧分析師劉烱德本周續留國泰美國道瓊反1用以避險，及兩檔生技類股合一、台康生技，再新納入健身運動產品大廠喬山、半導體設備廠家登，看好技術面強勢、後市有望突破之個股；整體持股比例回升至97.9％。

啟發投顧分析師趙彭博本周選擇續留上周表現最佳的中視，以及駿吉-KY，再選入塑膠射出廠欣厚-KY、化學製藥廠華興、工業電腦廠事欣科，投組全為銅板股，選股以短線投機為主；整體持股比例達100％。

Fed 11月會議紀要現「鴿」影，市場期待12月升息幅度放緩，加上台灣九合一選舉行情加持，外資11月來積極回補1,690.11億元，台股單周續漲273.52點，周線拉出連四紅，加權指數突破14,700點關卡。

本循環逐洞賽第八洞結果出爐，單周陳杰瑞以高達6.2％的報酬率技壓群雄、順利奪冠，目前已取個人本循環第四座周冠軍，趙彭博單周績效3.47％同樣優於大盤、取得第二名；張貽程、劉烱德則分別以0.49％、-1.28％位居第三、四名。

達人上周投組方面，生技族群「飆股」換人當，陳杰瑞上周投組的新藥股美時，受惠毛利率逾七成的血癌用藥Lenalidomide在美上市，推升前十月稅後純益達26.96億元、每股稅後純益（EPS）8.41元、創下新高，本土投顧喊出高達353元的目標價，激勵其股價單周狂漲31.28％，連五日改寫新天價。

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