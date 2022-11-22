矽智財、生技股漲多拉回 大盤站上半年線

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3128 昇銳 95 42.05 46.30 10.11 40.38 1591 駿吉-KY 31 19.25 20.10 4.42 2.64 9928 中視 187 21.50 21.30 -0.93 -3.74 4116 明基醫 11 65.10 64.10 -1.54 -1.10 2743 山富 12 55.00 53.60 -2.55 -1.68 3.65 36.49

投組表現：

昇銳（3128）表現最佳，股價整理完成後，仍有機會持續上攻。

山富（2743）表現最差，量縮整理，月線具備較強支撐，反彈可期。

盤勢預測 ：

台股22日開低走高，盤中最低來到14,371點，所幸台積電上漲9元，收在491元，離500元整數關卡僅一步之遙，帶動指數終場上漲92點，收在14,542點。類股方面，玻璃陶瓷、半導體及塑膠指數表現最佳，漲幅均超過1％，軍工股表現同樣不俗，寶一、精剛及和成皆以漲停價作收；台塑四寶則漲跌互見，南亞上漲超過2％，台化則收在平盤以下。

展望後市，世足賽開打及感恩節即將到來，預期美股在假日前不會有太大動作。台股22日產生破底翻的上漲走勢並順利站上半年線後，研判大盤仍有繼續上漲的空間，九合一大選前，投資人可多關注生技醫療及軍工股，與世足賽相關的受益股也是另類焦點。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6550 北極星藥業-KY 18 105.50 110.00 4.27 8.10 6446 藥華藥 3 528.00 532.00 0.76 1.20 6589 台康生技 15 131.00 130.50 -0.38 -0.75 00669R 國泰美國道瓊反1 245 8.02 7.96 -0.75 -1.47 4743 合一 7 275.00 263.50 -4.18 -8.05 -0.10 -0.97

投組表現：

北極星藥業-KY（6550）表現最佳，短線持續看漲，有望挑戰季線。

合一（4743）表現最差，短線漲多拉回，測試10日線支撐，站穩將續攻。

盤勢預測：

美股21日受到正在醞釀中的鐵路罷工影響，以及大陸疫情感染率上升，供應鏈恐將再次面臨嚴峻考驗，國際油價大跌，四大指數全面收黑。台股22日早盤開低45點，在預估量縮下陷入震盪，電子股持續承壓，生技股衝高後也遭遇短線賣壓，多數個股由高走低，所幸台積電一夫當關，帶動相關供應鏈上漲，推動大盤由黑翻紅，終場上漲92點，收在14,542點，一舉站上半年線，短線多方再次取得掌控權。

展望後市，選前行情波動不大，預期指數將維持在半年線震盪。類股上，矽智財及生技股漲多拉回，但從量價結構看並非爆大量收黑，短線拉回只要守穩支撐，應該仍有上漲機會，投資人可留意出現量縮買點的機會。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4746 台耀 32 57.20 57.70 0.87 1.60 6446 藥華藥 4 528.00 532.00 0.76 1.60 6712 長聖 9 214.50 213.50 -0.47 -0.90 4128 中天 34 64.50 63.60 -1.40 -3.06 4743 合一 7 275.00 263.50 -4.18 -8.05 -0.88 -8.81

投組表現：

美時（1795）表現最佳，旗下血癌學名藥潛在市場商機達180億美元，營運動能強勁。

技嘉（2376）表現最差，股價創高後回檔，但投信籌碼持續偏多，拉回值得留意。

盤勢預測：

台股22日受美股下跌影響，早盤向下開低，所幸台積電一夫當關，一路從最低476元拉至491元，帶動大盤價漲量增，同時站上5日線及半年線，化解短線轉弱的疑慮，年底即將進入投信及集團作帳的時間點，預期台股高檔震盪後仍有機會挑戰8月高點15,475點。

盤面輪動快速，近期操作難度加大，矽智財（IP）及生技股短線獲利了結賣壓湧現，但台積電強勢表態，電子股資金有望重回台積電相關概念股，看好晶圓代工、先進製程設備、先進製程氣體、ABF載板等表現；至於顯卡與汽車族群短線表現雖差，但投信籌碼並未鬆動，震盪過後持續看好。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/22收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1795 美時 10 187.00 198.00 5.88 11.00 3324 雙鴻 13 147.00 152.50 3.74 7.15 6279 胡連 13 155.00 152.50 -1.61 -3.25 3515 華擎 15 131.50 126.50 -3.80 -7.50 2376 技嘉 18 113.00 107.00 -5.31 -10.80 -0.34 -3.40

投組表現：

台耀（4746）表現最佳，外資連六日買超，支撐股價來到波段新高。

合一（4743）表現最差，土洋法人對作，股價漲多拉回測試季線。

盤勢預測：

台股22日重新站回14,500點之上，醞釀下一波攻擊萬五的漲勢，大盤目前都在健康的震盪與籌碼換手期間，表現也優於同一時間的亞洲主要股市，一旦量能點火，可望再度開啟驚驚漲的格局，每日成交值縮至不到2,000億元的期間，投資人不需過度操作。

族群方面，生技股本周持續輪動，從小型的中天、長聖，到指標性的藥華藥和保瑞，股價輪動表現相當不錯，接下來可以留意內資行情與作夢行情是否推動生技股，讓電子股休息之際，盤面上依舊處於資金熱絡的狀態，吸引多頭持續歸隊。