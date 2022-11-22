矽智財、生技股漲多拉回 大盤站上半年線
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3128
|昇銳
|95
|42.05
|46.30
|10.11
|40.38
|1591
|駿吉-KY
|31
|19.25
|20.10
|4.42
|2.64
|9928
|中視
|187
|21.50
|21.30
|-0.93
|-3.74
|4116
|明基醫
|11
|65.10
|64.10
|-1.54
|-1.10
|2743
|山富
|12
|55.00
|53.60
|-2.55
|-1.68
|3.65
|36.49
投組表現：
昇銳（3128）表現最佳，股價整理完成後，仍有機會持續上攻。
山富（2743）表現最差，量縮整理，月線具備較強支撐，反彈可期。
盤勢預測 ：
台股22日開低走高，盤中最低來到14,371點，所幸台積電上漲9元，收在491元，離500元整數關卡僅一步之遙，帶動指數終場上漲92點，收在14,542點。類股方面，玻璃陶瓷、半導體及塑膠指數表現最佳，漲幅均超過1％，軍工股表現同樣不俗，寶一、精剛及和成皆以漲停價作收；台塑四寶則漲跌互見，南亞上漲超過2％，台化則收在平盤以下。
展望後市，世足賽開打及感恩節即將到來，預期美股在假日前不會有太大動作。台股22日產生破底翻的上漲走勢並順利站上半年線後，研判大盤仍有繼續上漲的空間，九合一大選前，投資人可多關注生技醫療及軍工股，與世足賽相關的受益股也是另類焦點。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6550
|北極星藥業-KY
|18
|105.50
|110.00
|4.27
|8.10
|6446
|藥華藥
|3
|528.00
|532.00
|0.76
|1.20
|6589
|台康生技
|15
|131.00
|130.50
|-0.38
|-0.75
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|245
|8.02
|7.96
|-0.75
|-1.47
|4743
|合一
|7
|275.00
|263.50
|-4.18
|-8.05
|-0.10
|-0.97
投組表現：
北極星藥業-KY（6550）表現最佳，短線持續看漲，有望挑戰季線。
合一（4743）表現最差，短線漲多拉回，測試10日線支撐，站穩將續攻。
盤勢預測：
美股21日受到正在醞釀中的鐵路罷工影響，以及大陸疫情感染率上升，供應鏈恐將再次面臨嚴峻考驗，國際油價大跌，四大指數全面收黑。台股22日早盤開低45點，在預估量縮下陷入震盪，電子股持續承壓，生技股衝高後也遭遇短線賣壓，多數個股由高走低，所幸台積電一夫當關，帶動相關供應鏈上漲，推動大盤由黑翻紅，終場上漲92點，收在14,542點，一舉站上半年線，短線多方再次取得掌控權。
展望後市，選前行情波動不大，預期指數將維持在半年線震盪。類股上，矽智財及生技股漲多拉回，但從量價結構看並非爆大量收黑，短線拉回只要守穩支撐，應該仍有上漲機會，投資人可留意出現量縮買點的機會。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4746
|台耀
|32
|57.20
|57.70
|0.87
|1.60
|6446
|藥華藥
|4
|528.00
|532.00
|0.76
|1.60
|6712
|長聖
|9
|214.50
|213.50
|-0.47
|-0.90
|4128
|中天
|34
|64.50
|63.60
|-1.40
|-3.06
|4743
|合一
|7
|275.00
|263.50
|-4.18
|-8.05
|-0.88
|-8.81
投組表現：
美時（1795）表現最佳，旗下血癌學名藥潛在市場商機達180億美元，營運動能強勁。
技嘉（2376）表現最差，股價創高後回檔，但投信籌碼持續偏多，拉回值得留意。
盤勢預測：
台股22日受美股下跌影響，早盤向下開低，所幸台積電一夫當關，一路從最低476元拉至491元，帶動大盤價漲量增，同時站上5日線及半年線，化解短線轉弱的疑慮，年底即將進入投信及集團作帳的時間點，預期台股高檔震盪後仍有機會挑戰8月高點15,475點。
盤面輪動快速，近期操作難度加大，矽智財（IP）及生技股短線獲利了結賣壓湧現，但台積電強勢表態，電子股資金有望重回台積電相關概念股，看好晶圓代工、先進製程設備、先進製程氣體、ABF載板等表現；至於顯卡與汽車族群短線表現雖差，但投信籌碼並未鬆動，震盪過後持續看好。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/22收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1795
|美時
|10
|187.00
|198.00
|5.88
|11.00
|3324
|雙鴻
|13
|147.00
|152.50
|3.74
|7.15
|6279
|胡連
|13
|155.00
|152.50
|-1.61
|-3.25
|3515
|華擎
|15
|131.50
|126.50
|-3.80
|-7.50
|2376
|技嘉
|18
|113.00
|107.00
|-5.31
|-10.80
|-0.34
|-3.40
投組表現：
台耀（4746）表現最佳，外資連六日買超，支撐股價來到波段新高。
合一（4743）表現最差，土洋法人對作，股價漲多拉回測試季線。
盤勢預測：
台股22日重新站回14,500點之上，醞釀下一波攻擊萬五的漲勢，大盤目前都在健康的震盪與籌碼換手期間，表現也優於同一時間的亞洲主要股市，一旦量能點火，可望再度開啟驚驚漲的格局，每日成交值縮至不到2,000億元的期間，投資人不需過度操作。
族群方面，生技股本周持續輪動，從小型的中天、長聖，到指標性的藥華藥和保瑞，股價輪動表現相當不錯，接下來可以留意內資行情與作夢行情是否推動生技股，讓電子股休息之際，盤面上依舊處於資金熱絡的狀態，吸引多頭持續歸隊。
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