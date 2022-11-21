半導體族群現壓力 短線資金轉進這4類股

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3128 昇銳 95 42.05 46.25 9.99 39.90 1591 駿吉-KY 31 19.25 20.25 5.19 3.10 9928 中視 187 21.50 22.00 2.33 9.35 2743 山富 12 55.00 54.10 -1.64 -1.08 4116 明基醫 11 65.10 63.80 -2.00 -1.43 4.98 49.84

投組表現：

昇銳（3128）表現最佳，均線呈現多頭排列，股價仍有進一步上攻的機會。

明基醫（4116）表現最差，季線前獲得重要支撐，研判仍有反彈機會。

盤勢預測 ：

台股21日維持區間震盪格局，終場下跌55點，收在14,449點，成交值大幅萎縮至1,785億元。類股方面，玻璃陶瓷及生技醫療指數表現最佳，漲幅均超過2％，其中北極星藥業-KY及喬山均以漲停價作收；反觀航運指數表現較差，跌幅1.95％，貨櫃三雄萬海、陽明及長榮皆下跌逾2％，權王台積電亦跌5元，收在482元。

展望後市，台股在半年線14,505點附近盤整五個交易日，面臨趨勢向上的轉折關鍵時刻，只要美股不重挫，大盤月、季線本周將產生黃金交叉，指數將轉為回升行情。選股方面，生技醫療、車用電子及觀光百貨是短期熱點，投資人可特別關注。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6550 北極星藥業-KY 18 105.50 116.00 9.95 18.90 6589 台康生技 15 131.00 132.50 1.15 2.25 00669R 國泰美國道瓊反1 245 8.02 8.00 -0.25 -0.49 4743 合一 7 275.00 272.00 -1.09 -2.10 6446 藥華藥 3 528.00 520.00 -1.52 -2.40 1.62 16.16

投組表現：

北極星藥業-KY（6550）表現最佳，短線持續看漲，有望挑戰季線。

藥華藥（6446）表現最差，股價創波段高後回測季線，若能站穩將續攻。

盤勢預測：

美股主要指數18日開低走高，受到聖路易聯準銀行總裁布拉再度放鷹，認為聯邦基金終端利率可能落在5％～7％，高於市場目前定價的最高利率水準，造成美股早盤開低，但隨後應用材料和GAP等財報優於預期，以及10月成屋銷售及領先經濟指標（LEI）持續下滑，不利於聯準會（Fed）12月升息三碼的可能，激勵美股四大指數震盪收紅。

台股21日開高9點後震盪走高，但短線獲利賣壓出籠，在台積電領跌下，上周強勢的半導體族群明顯出現壓力，指數再度翻黑，終場下跌55點，收在14,449點，成交值縮至1,770億元，續沿半年線震盪。類股方面，短線資金轉進生技、汽車、風電能源及遊戲類股，預期本周選前大盤走勢將在半年線附近震盪，電子短線休整，傳產及生技輪漲輪動概率高。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6712 長聖 9 214.50 222.50 3.73 7.20 4128 中天 34 64.50 66.60 3.26 7.14 4746 台耀 32 57.20 57.60 0.70 1.28 4743 合一 7 275.00 272.00 -1.09 -2.10 6446 藥華藥 4 528.00 520.00 -1.52 -3.20 1.03 10.32

投組表現：

長聖（6712）表現最佳，法人力挺，買盤強勁，股價連四紅，量價齊揚。

藥華藥（6446）表現最差，近期漲多震盪，5字頭的籌碼整理期，後面可望再攻。

盤勢預測：

台股繼續維持健康的整理格局，近期價跌時成交量同步縮減，且上市櫃的表現整體相對強於其他亞洲股市，台股拉回反倒醞釀更多的機會。族群方面，投資人可留意本周生技股的接棒表現，因為在相對量縮期間，生技族群常扮演資金的停泊處，又因處於財報空窗期，作夢行情激勵生技股的買盤和追漲力道，可望扮演整齊上攻的一個族群，撐起台股。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/18收盤價(元) 11/21收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3324 雙鴻 13 147.00 152.00 3.40 6.50 1795 美時 10 187.00 192.00 2.67 5.00 3515 華擎 15 131.50 129.50 -1.52 -3.00 6279 胡連 13 155.00 152.00 -1.94 -3.90 2376 技嘉 18 113.00 108.00 -4.42 -9.00 -0.44 -4.40

投組表現：

雙鴻（3324）表現最佳，伺服器散熱需求強勁，明年展望樂觀，股價突破10月5日高點，底部型態確立，短線持續上攻機率高。

技嘉（2376）表現最差，股價創高後拉回整理，但並未跌破11月18日長紅低點，多頭趨勢不變，投信籌碼持續偏多。

盤勢預測：

美股本周迎來感恩節，交易天數較少，加上美國聯邦公開市場委員會（FOMC）即將釋出11月會議紀要，市場擔憂偏鷹訊息，預期量縮整理。台股21日狹幅震盪，半年線反壓始終無法有效突破，惟多頭趨勢不變，年底即將進入投信及集團作帳的時間點，預期加權指數高檔震盪後仍有機會挑戰8月高點15,475點。

盤面輪動快速，操作難度加大，但投信10月底以來積極買超的族群，預期將是年底作帳方向，包括印刷電路板（PCB）上游、載板、顯示卡、驅動IC等族群，近期有拉回都建議站在買方。除此之外，具有題材性的光學鏡頭及部分生技股也可多加著墨。