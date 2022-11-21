半導體族群現壓力 短線資金轉進這4類股
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3128
|昇銳
|95
|42.05
|46.25
|9.99
|39.90
|1591
|駿吉-KY
|31
|19.25
|20.25
|5.19
|3.10
|9928
|中視
|187
|21.50
|22.00
|2.33
|9.35
|2743
|山富
|12
|55.00
|54.10
|-1.64
|-1.08
|4116
|明基醫
|11
|65.10
|63.80
|-2.00
|-1.43
|4.98
|49.84
投組表現：
昇銳（3128）表現最佳，均線呈現多頭排列，股價仍有進一步上攻的機會。
明基醫（4116）表現最差，季線前獲得重要支撐，研判仍有反彈機會。
盤勢預測 ：
台股21日維持區間震盪格局，終場下跌55點，收在14,449點，成交值大幅萎縮至1,785億元。類股方面，玻璃陶瓷及生技醫療指數表現最佳，漲幅均超過2％，其中北極星藥業-KY及喬山均以漲停價作收；反觀航運指數表現較差，跌幅1.95％，貨櫃三雄萬海、陽明及長榮皆下跌逾2％，權王台積電亦跌5元，收在482元。
展望後市，台股在半年線14,505點附近盤整五個交易日，面臨趨勢向上的轉折關鍵時刻，只要美股不重挫，大盤月、季線本周將產生黃金交叉，指數將轉為回升行情。選股方面，生技醫療、車用電子及觀光百貨是短期熱點，投資人可特別關注。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6550
|北極星藥業-KY
|18
|105.50
|116.00
|9.95
|18.90
|6589
|台康生技
|15
|131.00
|132.50
|1.15
|2.25
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|245
|8.02
|8.00
|-0.25
|-0.49
|4743
|合一
|7
|275.00
|272.00
|-1.09
|-2.10
|6446
|藥華藥
|3
|528.00
|520.00
|-1.52
|-2.40
|1.62
|16.16
投組表現：
北極星藥業-KY（6550）表現最佳，短線持續看漲，有望挑戰季線。
藥華藥（6446）表現最差，股價創波段高後回測季線，若能站穩將續攻。
盤勢預測：
美股主要指數18日開低走高，受到聖路易聯準銀行總裁布拉再度放鷹，認為聯邦基金終端利率可能落在5％～7％，高於市場目前定價的最高利率水準，造成美股早盤開低，但隨後應用材料和GAP等財報優於預期，以及10月成屋銷售及領先經濟指標（LEI）持續下滑，不利於聯準會（Fed）12月升息三碼的可能，激勵美股四大指數震盪收紅。
台股21日開高9點後震盪走高，但短線獲利賣壓出籠，在台積電領跌下，上周強勢的半導體族群明顯出現壓力，指數再度翻黑，終場下跌55點，收在14,449點，成交值縮至1,770億元，續沿半年線震盪。類股方面，短線資金轉進生技、汽車、風電能源及遊戲類股，預期本周選前大盤走勢將在半年線附近震盪，電子短線休整，傳產及生技輪漲輪動概率高。
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6712
|長聖
|9
|214.50
|222.50
|3.73
|7.20
|4128
|中天
|34
|64.50
|66.60
|3.26
|7.14
|4746
|台耀
|32
|57.20
|57.60
|0.70
|1.28
|4743
|合一
|7
|275.00
|272.00
|-1.09
|-2.10
|6446
|藥華藥
|4
|528.00
|520.00
|-1.52
|-3.20
|1.03
|10.32
投組表現：
長聖（6712）表現最佳，法人力挺，買盤強勁，股價連四紅，量價齊揚。
藥華藥（6446）表現最差，近期漲多震盪，5字頭的籌碼整理期，後面可望再攻。
盤勢預測：
台股繼續維持健康的整理格局，近期價跌時成交量同步縮減，且上市櫃的表現整體相對強於其他亞洲股市，台股拉回反倒醞釀更多的機會。族群方面，投資人可留意本周生技股的接棒表現，因為在相對量縮期間，生技族群常扮演資金的停泊處，又因處於財報空窗期，作夢行情激勵生技股的買盤和追漲力道，可望扮演整齊上攻的一個族群，撐起台股。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/18收盤價(元)
|11/21收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3324
|雙鴻
|13
|147.00
|152.00
|3.40
|6.50
|1795
|美時
|10
|187.00
|192.00
|2.67
|5.00
|3515
|華擎
|15
|131.50
|129.50
|-1.52
|-3.00
|6279
|胡連
|13
|155.00
|152.00
|-1.94
|-3.90
|2376
|技嘉
|18
|113.00
|108.00
|-4.42
|-9.00
|-0.44
|-4.40
投組表現：
雙鴻（3324）表現最佳，伺服器散熱需求強勁，明年展望樂觀，股價突破10月5日高點，底部型態確立，短線持續上攻機率高。
技嘉（2376）表現最差，股價創高後拉回整理，但並未跌破11月18日長紅低點，多頭趨勢不變，投信籌碼持續偏多。
盤勢預測：
美股本周迎來感恩節，交易天數較少，加上美國聯邦公開市場委員會（FOMC）即將釋出11月會議紀要，市場擔憂偏鷹訊息，預期量縮整理。台股21日狹幅震盪，半年線反壓始終無法有效突破，惟多頭趨勢不變，年底即將進入投信及集團作帳的時間點，預期加權指數高檔震盪後仍有機會挑戰8月高點15,475點。
盤面輪動快速，操作難度加大，但投信10月底以來積極買超的族群，預期將是年底作帳方向，包括印刷電路板（PCB）上游、載板、顯示卡、驅動IC等族群，近期有拉回都建議站在買方。除此之外，具有題材性的光學鏡頭及部分生技股也可多加著墨。
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