劉烱德︱台康生技藥證可望入袋

台股上周漲到半年線附近後，以盤代跌，修正技術面過熱壓力，全周續漲497點，華冠投顧分析師劉烱德指出，大盤本周走勢主要應與國際資金流動有關，美元趨穩利多股市，選前持續看好生技族群；本周投資組合前兩大為台康生技（6589）、國泰美國道瓊反1（00669R），再選入合一（4743）、北極星藥業-KY（6550）與藥華藥（6446）。

美國2年期和10年期美債殖利率曲線倒掛程度創1982年來新高，美股主要指數17日收盤漲跌互見。台股18日開高49點後伴隨預估量增加，指數走出一波拉升，突破半年線，最高來到14,669點，不過後續在周末效應及短線賣壓仍未消退下，終場轉跌30點，收在14,504點，半年線得而復失。

過去一段時間裡，市場上關於美債的消息，主要都是長短天期殖利率倒掛，以及流動性不足的問題，但其實美國花約二個月的時間在債市及匯市，特意營造出有利於債券購債買家的條件，以適宜的購債時機點而言，當然應以升值貨幣去買一個以美元計價（美元貶值）的債券，且買進的債券有一定水準以上的殖利率保障，因此對於全球主要美債買家，當前就是一個不錯的購入點。

此外，G20順利落幕，各國摩擦降低，實體經濟若開始恢復，則股市迎來多頭，拉回應站買方；反之，惡性通漲升溫、央行擴大升息、企業裁員，股市再次進入空頭格局。

類股方面，矽智財相關個股走勢開始分化，生技族群相對吸金，市場波動瞬息萬變，投資人應掌握好停損停利機制。

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