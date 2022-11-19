張貽程︱中天上漲動能強

「股神」巴菲特上季買超台積電ADR，摩爾投顧分析師張貽程指出，此舉將有望開啟外資資金回流潮，建議投資人可多留意非電的傳產與生技族群，有機會在資金效益中受惠。本周投資組合前兩大為中天（4128）、藥華藥（6446），再選入長聖（6712）、合一（4743）與台耀（4746）。

儘管英國通膨刷新40多年以來新高，但美國通膨數據降溫，市場已定調通膨下滑成為趨勢，對股市反應不大。

「股神」巴菲特旗下公司波克夏，在今年第三季大買逾41億美元的台積電ADR，讓台股價值登上世界級投資舞台，有望開啟外資資金回流潮的「重要風口」，同時也吸引重量級外資資金，以各種形式來投資台股供應鏈，中長期的成交量與外資買盤，將可望以滾雪球的方式成長。

台股加權指數上周上漲497.43點，外資單周累計買超782.81億元，連兩周大買，已有明顯加溫的首波動能。因此，選股方面，台股的可用之兵相當多，並不需要局限在本波反彈最強的電子股，非電的傳產與生技族群，在資金效益中，也有相當好的回升表現。

操作部分，則可以高位階換低位階的方式輪動，以避免短線追高套牢的風險，並強化各檔股票都能賺到價差的機會，用累積的方式跑贏大盤表現。

展望後市，台股行情指標可參考櫃買指數的回升趨勢斜率，目前櫃買指數表現仍強於大盤，只要上升斜率沒有遭到破壞，就代表台股到年底的行情，內外資仍會帶頭上攻。

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