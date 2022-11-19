陳杰瑞︱技嘉顯卡銷售強勁

台積電（2330）帶動台股連三周反彈，上周更一度越過半年線位置，最高來到14,669點，統一投顧分析師陳杰瑞認為，台積電單周大漲10.31％，成功上演一個人的武林，隨股價領先大盤站回半年線上，有助指數本周再度挑戰半年線反壓；本周投資組合前兩大為技嘉（2376）、胡連（6279），再選入華擎（3515）、雙鴻（3324）與美時（1795）。

美國10月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）增幅均低於預期，美國聯準會（Fed）12月升息趨緩機率大增，帶動美股與台股強勢反彈，預期在年底消費旺季到來後，美股將有機會持續向上表態。

台股上周漲勢雖不如11月第一周剽悍，但也大漲497點，主要由台積電一檔貢獻，主因巴菲特及橋水基金都在第三季增持台積電ADR，外資對於其政治風險擔憂降低。加權指數短線遇壓，不過回檔並未跌破5日線，短多趨勢不變，台積電站穩半年線後，配合年底投信及集團作帳行情，大盤將可望向上挑戰萬五關卡。

選股方面，在外資逐漸歸隊後，台積電續漲機率高，先進製程相關供應鏈跟著水漲船高。此外，顯卡庫存去化優於預期，AMD及輝達陸續推出新品，顯卡股第四季營收、獲利展望樂觀，近期亦獲法人資金青睞。除此之外，Intel及AMD 推出新平台，伺服器相關股票可長線布局外，生技族群亦呈現多點開花，無論新藥、原料藥、CDMO都各有題材，也是盤面主流。

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