趙彭博︱中視股價上攻可期

台股續戰半年線，啟發投顧分析師趙彭博指出，若後續月、季線黃金交叉，帶動均線呈現多頭排列，則台股有望轉向回升行情，看好業績成長、低本益比中小型股啟動補漲。本周投資組合前兩大為中視（9928）、昇銳（3128），再選入明基醫（4116）、山富（2743）與駿吉-KY（1591）。

美國聯準會（Fed）今年來已六度調升聯邦基金利率，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率7.7％，遠低於市場預期，且10月生產者物價指數（PPI）年增率8％，也低於預期的8.3％，市場預估，Fed可望在12月會議將升息幅度縮小為2碼。

不過，仍有部分Fed鷹派成員認為，對通膨減速的結論須保持謹慎，後續仍需觀察個人消費支出指數（PCE）及非農就業報告，才能得出結論。在對通膨是否緩解的分歧氛圍下，美股四大指數近期維持區間震盪。

台股上周則上漲497.43點，漲幅3.55％，台積電在股神巴菲特旗下波克夏公司第三季大買台積電ADR利多激勵下，單周強漲45.5元，收在487元，距500元大關僅一步之遙。

展望後市，雖加權指數在半年線14,523.57點附近遭遇賣壓，惟若月、季線能出現黃金交叉，季線翻揚、均線形成多頭排列，則台股將有望由反彈行情轉為回升行情，投資人可開始提高持股時間，以投資的眼光取代短線投機行為。

選股方面，業績成長及低本益比的中小型股將有補漲空間，包括保瑞、山富、駿吉-KY、神準及材料-KY等。

延伸閱讀

第8洞︱台積領軍衝 達人鎖定生技股

張貽程︱中天上漲動能強

劉烱德︱台康生技藥證可望入袋

陳杰瑞︱技嘉顯卡銷售強勁