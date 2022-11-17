大立光狂飆 外資爆買保瑞 安控族群猛攻

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6472 保瑞 5 355.00 428.50 20.70 36.75 6589 台康生技 11 114.00 128.50 12.72 15.95 6133 金橋 144 26.80 27.00 0.75 2.88 1477 聚陽 8 220.50 220.00 -0.23 -0.40 1476 儒鴻 3 447.00 443.00 -0.89 -1.20 5.40 53.98

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，外資本周大買、追價力道強勁，股價持續刷新歷史新高。

儒鴻（1476）表現最差，紡織股休息拉回，留意下檔季線的支撐，若守穩仍有機會先蹲後跳。

盤勢預測 ：

台股17日狹幅震盪整理，惟內容弱中透強，上市櫃的上漲家數都遠大於下跌家數，在台積電（2330）休息之際，有內資主導中小型股票漲勢接棒，接下來則須等待外資點火，補漲行情就可望重啟。

選股方面，投資人現階段可關注產業龍頭股的帶頭效應，IC設計龍頭聯發科帶領IC設計、MCU等啟動補漲；光學股龍頭大立光帶領二線光學、車用鏡頭股上攻，均可多加留意。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6589 台康生技 17 114.00 128.50 12.72 24.65 6719 力智 7 270.00 284.00 5.19 9.80 4743 合一 7 252.50 259.00 2.57 4.55 00669R 國泰美國道瓊反1 250 7.95 7.97 0.25 0.50 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 100 19.12 18.31 -4.24 -8.10 3.14 31.40

投組表現：

台康生技（6589）表現最佳，短線只要站穩120元關鍵價位將持續看漲。

期街口布蘭特正2（00715L）表現最差，股價回測季線支撐，站穩將續攻。

盤勢預測：

型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬且預警年底購物季銷售差，引發市場對通膨殃及零售商關鍵商業季的擔憂，不過美國10月零售銷售超乎預期，說明美國消費需求仍然十分強勁，美國聯準會（Fed）近期官員的談話鷹中帶鴿，美股四大指數呈現大漲小回。

台股17日開低走高，終場小跌2點 收在14,535點，近兩日K線圍著半年線震盪，大盤看回不回，後勢只要站穩半年線，仍有持續上攻的機會。尤其是行政院拍板通過台版晶片法案，有利多頭後勢，惟投資人應留意個股逢高不宜追漲，可適度減碼，保持靈活操作。

類股方面，矽智財（IP）族群持續看漲外，類股輪動到二、三類半導體、光電及光學元件、另外生技族群，電源管理IC（PMIC）個股尾盤略有拉升，短線可持續留意。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6235 華孚 1 33.55 35.35 5.37 0.18 1591 駿吉-KY 267 18.40 19.30 4.89 24.03 2380 虹光 161 12.45 12.95 4.02 8.05 2482 連宇 2 23.45 24.25 3.41 0.16 4402 福大 248 12.10 11.75 -2.89 -8.68 2.37 23.74

投組表現：

華孚（6235）表現最佳，股價17日上漲1.58％，股價站上季線、成交量放大，將有進一步上漲空間。

福大（4402）表現最差，股價17日以平盤作收，研判經整理過後，仍有上攻機會。

盤勢預測：

美股四大指數16日全數下跌，台股大盤收受美股影響，呈現開低走高，最低下跌超過150點，來到14,383.35點，不過，尾盤買單進場拉抬，終場僅小跌2.12點，收在14,535.23點。

展望後市，美股那斯達克指數雖下跌，但在季線附近獲得支撐，研判短期不易重挫，而台股加權指數則在連續兩日微幅下跌、強勢整理後，有望隨美股反彈進一步上攻。

選股方面，櫃買指數17日上漲0.98％，表現遠勝於大盤，顯示中小型股在表現落後大盤一段時間後，已有重新啟動的跡象，建議投資人可特別關注生技醫療、車用電子及觀光類股。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/17收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3661 世芯-KY 2 823.00 882.00 7.17 11.80 2368 金像電 18 94.00 98.70 5.00 8.46 1795 美時 9 171.50 174.00 1.46 2.25 3189 景碩 15 119.50 120.00 0.42 0.75 3037 欣興 11 158.00 158.50 0.32 0.55 8016 矽創 8 196.00 193.00 -1.53 -2.40 2.14 21.41

投組表現：

世芯-KY（3661）表現最佳，行政院會通過「台版晶片法」草案，矽智財（IP）股上演慶祝行情，續漲機率高。

矽創（8016）表現最差，驅動IC利空淡化，加上產業谷底已過，股價低檔震盪後，仍有機會持續上漲。

盤勢預測：

美股費半指數重挫拖累，加上台積電、聯發科等大型權值股短線漲多回檔，壓抑指數表現，台股17日開低走高，5日線有守下，短多格局不變，大盤在半年線反壓附近震盪過後，仍有機會挑戰8月高點15,475點之上。

類股方面，電子、傳產良性輪動，短線漲多的傳產股在指標股華新大幅回檔下，未來幾日可能稍作修正，但華新、中鋼、中鴻仍是長線可以關注的個股。至於電子股有望重回主流，除矽智財（IP）股受惠政策利多，大立光登高一呼也帶動光學鏡頭族群，另外，安全監控族群短線整理後強勢上攻，也是近期可以布局的方向。