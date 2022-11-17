大立光狂飆 外資爆買保瑞 安控族群猛攻
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6472
|保瑞
|5
|355.00
|428.50
|20.70
|36.75
|6589
|台康生技
|11
|114.00
|128.50
|12.72
|15.95
|6133
|金橋
|144
|26.80
|27.00
|0.75
|2.88
|1477
|聚陽
|8
|220.50
|220.00
|-0.23
|-0.40
|1476
|儒鴻
|3
|447.00
|443.00
|-0.89
|-1.20
|5.40
|53.98
投組表現：
保瑞（6472）表現最佳，外資本周大買、追價力道強勁，股價持續刷新歷史新高。
儒鴻（1476）表現最差，紡織股休息拉回，留意下檔季線的支撐，若守穩仍有機會先蹲後跳。
盤勢預測 ：
台股17日狹幅震盪整理，惟內容弱中透強，上市櫃的上漲家數都遠大於下跌家數，在台積電（2330）休息之際，有內資主導中小型股票漲勢接棒，接下來則須等待外資點火，補漲行情就可望重啟。
選股方面，投資人現階段可關注產業龍頭股的帶頭效應，IC設計龍頭聯發科帶領IC設計、MCU等啟動補漲；光學股龍頭大立光帶領二線光學、車用鏡頭股上攻，均可多加留意。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6589
|台康生技
|17
|114.00
|128.50
|12.72
|24.65
|6719
|力智
|7
|270.00
|284.00
|5.19
|9.80
|4743
|合一
|7
|252.50
|259.00
|2.57
|4.55
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|250
|7.95
|7.97
|0.25
|0.50
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|100
|19.12
|18.31
|-4.24
|-8.10
|3.14
|31.40
投組表現：
台康生技（6589）表現最佳，短線只要站穩120元關鍵價位將持續看漲。
期街口布蘭特正2（00715L）表現最差，股價回測季線支撐，站穩將續攻。
盤勢預測：
型零售商目標百貨（Target）上季獲利腰斬且預警年底購物季銷售差，引發市場對通膨殃及零售商關鍵商業季的擔憂，不過美國10月零售銷售超乎預期，說明美國消費需求仍然十分強勁，美國聯準會（Fed）近期官員的談話鷹中帶鴿，美股四大指數呈現大漲小回。
台股17日開低走高，終場小跌2點 收在14,535點，近兩日K線圍著半年線震盪，大盤看回不回，後勢只要站穩半年線，仍有持續上攻的機會。尤其是行政院拍板通過台版晶片法案，有利多頭後勢，惟投資人應留意個股逢高不宜追漲，可適度減碼，保持靈活操作。
類股方面，矽智財（IP）族群持續看漲外，類股輪動到二、三類半導體、光電及光學元件、另外生技族群，電源管理IC（PMIC）個股尾盤略有拉升，短線可持續留意。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6235
|華孚
|1
|33.55
|35.35
|5.37
|0.18
|1591
|駿吉-KY
|267
|18.40
|19.30
|4.89
|24.03
|2380
|虹光
|161
|12.45
|12.95
|4.02
|8.05
|2482
|連宇
|2
|23.45
|24.25
|3.41
|0.16
|4402
|福大
|248
|12.10
|11.75
|-2.89
|-8.68
|2.37
|23.74
投組表現：
華孚（6235）表現最佳，股價17日上漲1.58％，股價站上季線、成交量放大，將有進一步上漲空間。
福大（4402）表現最差，股價17日以平盤作收，研判經整理過後，仍有上攻機會。
盤勢預測：
美股四大指數16日全數下跌，台股大盤收受美股影響，呈現開低走高，最低下跌超過150點，來到14,383.35點，不過，尾盤買單進場拉抬，終場僅小跌2.12點，收在14,535.23點。
展望後市，美股那斯達克指數雖下跌，但在季線附近獲得支撐，研判短期不易重挫，而台股加權指數則在連續兩日微幅下跌、強勢整理後，有望隨美股反彈進一步上攻。
選股方面，櫃買指數17日上漲0.98％，表現遠勝於大盤，顯示中小型股在表現落後大盤一段時間後，已有重新啟動的跡象，建議投資人可特別關注生技醫療、車用電子及觀光類股。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/17收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3661
|世芯-KY
|2
|823.00
|882.00
|7.17
|11.80
|2368
|金像電
|18
|94.00
|98.70
|5.00
|8.46
|1795
|美時
|9
|171.50
|174.00
|1.46
|2.25
|3189
|景碩
|15
|119.50
|120.00
|0.42
|0.75
|3037
|欣興
|11
|158.00
|158.50
|0.32
|0.55
|8016
|矽創
|8
|196.00
|193.00
|-1.53
|-2.40
|2.14
|21.41
投組表現：
世芯-KY（3661）表現最佳，行政院會通過「台版晶片法」草案，矽智財（IP）股上演慶祝行情，續漲機率高。
矽創（8016）表現最差，驅動IC利空淡化，加上產業谷底已過，股價低檔震盪後，仍有機會持續上漲。
盤勢預測：
美股費半指數重挫拖累，加上台積電、聯發科等大型權值股短線漲多回檔，壓抑指數表現，台股17日開低走高，5日線有守下，短多格局不變，大盤在半年線反壓附近震盪過後，仍有機會挑戰8月高點15,475點之上。
類股方面，電子、傳產良性輪動，短線漲多的傳產股在指標股華新大幅回檔下，未來幾日可能稍作修正，但華新、中鋼、中鴻仍是長線可以關注的個股。至於電子股有望重回主流，除矽智財（IP）股受惠政策利多，大立光登高一呼也帶動光學鏡頭族群，另外，安全監控族群短線整理後強勢上攻，也是近期可以布局的方向。
「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？
俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介
4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。
逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹