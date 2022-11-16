聯發科領IC設計衝 敦泰止跌矽創有望彈
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6472
|保瑞
|5
|355.00
|421.00
|18.59
|33.00
|6589
|台康生技
|11
|114.00
|130.00
|14.04
|17.60
|1477
|聚陽
|8
|220.50
|225.00
|2.04
|3.60
|1476
|儒鴻
|3
|447.00
|453.50
|1.45
|1.95
|6133
|金橋
|144
|26.80
|27.10
|1.12
|4.32
|6.05
|60.47
投組表現：
保瑞（6472）表現最佳，外資本周大買、追價力道強勁，股價持續刷新歷史新高。
金橋（6133）表現最差，籌碼換手整理中，股價橫盤震盪、蓄勢待發，隨時有望展開攻勢。
盤勢預測 ：
台股維持健康的反攻格局，價漲量增、價跌或震盪則量縮，大型權值股休息，就換中小型股補漲，而股神巴菲特入主台積電，預期將會有一個長期的「雪球效應」，讓成交量與多頭熱度更加溫，使更多重量級外資進場買台股。
選股方面，IC設計由龍頭股聯發科帶頭衝，子族群的驅動IC、MCU、矽智財（IP）等，都有機會跟著發動，建議投資人可多留意股價處於季線附近，或剛站上季線之個股，位階越低、後勢越有反彈補漲的空間。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6589
|台康生技
|17
|114.00
|130.00
|14.04
|27.20
|6719
|力智
|7
|270.00
|277.00
|2.59
|4.90
|4743
|合一
|7
|252.50
|256.50
|1.58
|2.80
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|250
|7.95
|7.99
|0.50
|1.00
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|100
|19.12
|18.97
|-0.78
|-1.50
|3.44
|34.40
投組表現：
台康生技（6589）表現最佳，短線只要站穩120元關鍵價位將持續看漲。
期街口布蘭特正2（00715L）表現最差，股價回測季線支撐，站穩將續攻。
盤勢預測：
由於美國10月生產者物價指數（PPI）年增率降至8％，低於市場預期及9月的8.4％，進一步顯示通膨放緩跡象，美股主要指數15日開高走高，惟尾盤時傳出俄羅斯飛彈進入波蘭造成傷亡，漲幅收斂。
台股16日早盤高開91點後，市場居高思危，短線賣壓出籠，指數快速下拉，所幸尾盤資金拉抬台積電，跌點收斂，收盤僅小跌8點，收在14,537點。外資16日續買115.94億元，台指期結算轉12月新倉，外資目前未平倉淨多單達9,139口。
類股方面，先前落後補漲的水泥、鋼鐵、航運、塑膠，以及強勢的台積電供應鏈16日普遍拉回；記憶體及IC設計撐在盤上。短線指數大漲小回，在半年線震盪整理，個股可留意電源管理IC（PMIC）及生技族群。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3661
|世芯-KY
|2
|823.00
|860.00
|4.50
|7.40
|2368
|金像電
|18
|94.00
|96.80
|2.98
|5.04
|3037
|欣興
|11
|158.00
|161.50
|2.22
|3.85
|3189
|景碩
|15
|119.50
|121.50
|1.67
|3.00
|1795
|美時
|9
|171.50
|170.00
|-0.87
|-1.35
|8016
|矽創
|8
|196.00
|192.00
|-2.04
|-3.20
|1.47
|14.74
投組表現：
世芯-KY（3661）表現最佳，隨產業訊息陸續澄清，加上習拜會後中美關係有望緩和，補漲機率高。
矽創（8016）表現最差，驅動IC利空淡化，敦泰止跌，有望繼續反彈。
盤勢預測：
台股16日短線漲多，加上遇到半年線反壓，指數高檔震盪，惟短期均線並未失守，價跌量縮，年底又有選舉、集團及投信作帳等題材，大盤震盪後仍有機會挑戰8月高點15,475點之上。
類股方面，電子、傳產族群良性輪動，電子部分看好台積電、聯發科、大立光及載板三雄，傳產則看好鋼鐵、銅鎳相關個股。權王台積電獲「股神」巴菲特加持，相關個股都有機會跟著水漲船高；大立光亦走出長空，搭上8P鏡頭、潛望式鏡頭及MR頭盔鏡頭模組等光學鏡頭題材，有望獲得市場青睞。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/11收盤價(元)
|11/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6235
|華孚
|1
|33.55
|34.80
|3.73
|0.13
|1591
|駿吉-KY
|267
|18.40
|18.75
|1.90
|9.35
|2482
|連宇
|2
|23.45
|23.65
|0.85
|0.04
|4402
|福大
|248
|12.10
|11.75
|-2.89
|-8.68
|2380
|虹光
|161
|12.45
|11.80
|-5.22
|-10.47
|-0.96
|-9.63
投組表現：
華孚（6235）表現最佳，股價16日上漲1.9％、成交量放大，整理完成後仍有上漲空間。
虹光（2380）表現最差，股價16日下跌2.07％，月線支撐落在11.7元，若跌破則建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數15日全數上漲，台股大盤16日早盤開高後，最高一度漲逾百點、來到14,657.66點，惟後續調節賣壓出籠，終場小跌8.96點，收在14,537.35點。
展望後市，加權指數本波自低點反彈來上漲已近2千點，確實有壓回休息整理的需求，因此，指數16日開高走低收小黑，惟反彈格局尚未遭受到破壞。
選股方面，本波台股漲幅中，有一半以上是權王台積電所貢獻，而部分基本面較佳的個股，股價表現空間相對受限、仍在低檔，建議投資人可以長線的眼光買進，並抱股至明年，預期將可望有不錯的收益。
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