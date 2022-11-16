聯發科領IC設計衝 敦泰止跌矽創有望彈

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6472 保瑞 5 355.00 421.00 18.59 33.00 6589 台康生技 11 114.00 130.00 14.04 17.60 1477 聚陽 8 220.50 225.00 2.04 3.60 1476 儒鴻 3 447.00 453.50 1.45 1.95 6133 金橋 144 26.80 27.10 1.12 4.32 6.05 60.47

投組表現：

保瑞（6472）表現最佳，外資本周大買、追價力道強勁，股價持續刷新歷史新高。

金橋（6133）表現最差，籌碼換手整理中，股價橫盤震盪、蓄勢待發，隨時有望展開攻勢。

盤勢預測 ：

台股維持健康的反攻格局，價漲量增、價跌或震盪則量縮，大型權值股休息，就換中小型股補漲，而股神巴菲特入主台積電，預期將會有一個長期的「雪球效應」，讓成交量與多頭熱度更加溫，使更多重量級外資進場買台股。

選股方面，IC設計由龍頭股聯發科帶頭衝，子族群的驅動IC、MCU、矽智財（IP）等，都有機會跟著發動，建議投資人可多留意股價處於季線附近，或剛站上季線之個股，位階越低、後勢越有反彈補漲的空間。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6589 台康生技 17 114.00 130.00 14.04 27.20 6719 力智 7 270.00 277.00 2.59 4.90 4743 合一 7 252.50 256.50 1.58 2.80 00669R 國泰美國道瓊反1 250 7.95 7.99 0.50 1.00 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 100 19.12 18.97 -0.78 -1.50 3.44 34.40

投組表現：

台康生技（6589）表現最佳，短線只要站穩120元關鍵價位將持續看漲。

期街口布蘭特正2（00715L）表現最差，股價回測季線支撐，站穩將續攻。

盤勢預測：

由於美國10月生產者物價指數（PPI）年增率降至8％，低於市場預期及9月的8.4％，進一步顯示通膨放緩跡象，美股主要指數15日開高走高，惟尾盤時傳出俄羅斯飛彈進入波蘭造成傷亡，漲幅收斂。

台股16日早盤高開91點後，市場居高思危，短線賣壓出籠，指數快速下拉，所幸尾盤資金拉抬台積電，跌點收斂，收盤僅小跌8點，收在14,537點。外資16日續買115.94億元，台指期結算轉12月新倉，外資目前未平倉淨多單達9,139口。

類股方面，先前落後補漲的水泥、鋼鐵、航運、塑膠，以及強勢的台積電供應鏈16日普遍拉回；記憶體及IC設計撐在盤上。短線指數大漲小回，在半年線震盪整理，個股可留意電源管理IC（PMIC）及生技族群。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3661 世芯-KY 2 823.00 860.00 4.50 7.40 2368 金像電 18 94.00 96.80 2.98 5.04 3037 欣興 11 158.00 161.50 2.22 3.85 3189 景碩 15 119.50 121.50 1.67 3.00 1795 美時 9 171.50 170.00 -0.87 -1.35 8016 矽創 8 196.00 192.00 -2.04 -3.20 1.47 14.74

投組表現：

世芯-KY（3661）表現最佳，隨產業訊息陸續澄清，加上習拜會後中美關係有望緩和，補漲機率高。

矽創（8016）表現最差，驅動IC利空淡化，敦泰止跌，有望繼續反彈。

盤勢預測：

台股16日短線漲多，加上遇到半年線反壓，指數高檔震盪，惟短期均線並未失守，價跌量縮，年底又有選舉、集團及投信作帳等題材，大盤震盪後仍有機會挑戰8月高點15,475點之上。

類股方面，電子、傳產族群良性輪動，電子部分看好台積電、聯發科、大立光及載板三雄，傳產則看好鋼鐵、銅鎳相關個股。權王台積電獲「股神」巴菲特加持，相關個股都有機會跟著水漲船高；大立光亦走出長空，搭上8P鏡頭、潛望式鏡頭及MR頭盔鏡頭模組等光學鏡頭題材，有望獲得市場青睞。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/11收盤價(元) 11/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6235 華孚 1 33.55 34.80 3.73 0.13 1591 駿吉-KY 267 18.40 18.75 1.90 9.35 2482 連宇 2 23.45 23.65 0.85 0.04 4402 福大 248 12.10 11.75 -2.89 -8.68 2380 虹光 161 12.45 11.80 -5.22 -10.47 -0.96 -9.63

投組表現：

華孚（6235）表現最佳，股價16日上漲1.9％、成交量放大，整理完成後仍有上漲空間。

虹光（2380）表現最差，股價16日下跌2.07％，月線支撐落在11.7元，若跌破則建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數15日全數上漲，台股大盤16日早盤開高後，最高一度漲逾百點、來到14,657.66點，惟後續調節賣壓出籠，終場小跌8.96點，收在14,537.35點。

展望後市，加權指數本波自低點反彈來上漲已近2千點，確實有壓回休息整理的需求，因此，指數16日開高走低收小黑，惟反彈格局尚未遭受到破壞。

選股方面，本波台股漲幅中，有一半以上是權王台積電所貢獻，而部分基本面較佳的個股，股價表現空間相對受限、仍在低檔，建議投資人可以長線的眼光買進，並抱股至明年，預期將可望有不錯的收益。