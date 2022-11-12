張貽程︱金橋續航力強

美國10月通膨率遠低於預期，通膨回落讓台股信心大振，摩爾投顧分析師張貽程指出，投資人可留意基本面優異且股價剛自季線起漲之個股，而集團股在年底作帳行情下亦可望受惠。本周投資組合前兩大為金橋（6133）、保瑞（6472），再選入聚陽（1477）、儒鴻（1476）與台康生技（6589）。

美國10月消費者物價指數（CPI）公布，年增率為7.7％，遠低於原先市場預期的8％，帶動全球股市大反彈，同時激勵台股加權指數在上周大漲980.85點。

權王台積電股價單周也自382元一路衝上441.5元，成為大盤主要漲點貢獻者，其中，新台幣持續止貶轉升，大幅升值至31.5元之上，成功收復32元防線，也是推動外資法人進場回補台積電的重要力量。

展望後市，若美元指數回落、新台幣續升，台股加權指數將有更大上漲空間，包括聯發科、大立光、日月光投控等龍頭股，股價均重返季線之上，且月、季線也即將黃金交叉，都將使反彈列車動力更充沛，指數有望挺進15,000點。

選股方面，投資人無需要過度追買已創波段甚至歷史新高之個股，反而可多留意基本面擁利多，但股價剛自季線起漲者，如ABF載板的欣興、矽智財的智原、網通股智易，都有望落後補漲。

年底補漲族群中，投資人要找到真正未來的主流，不論遭遇地緣政治風險、經濟動盪，只要科技趨勢不變，相關個股仍會啟動補漲、回歸正常價位。

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