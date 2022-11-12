陳杰瑞︱景碩外資喊買

台股上周大漲近千點，成功創下六周以來新高，終場收在14,007點，統一投顧分析師陳杰瑞認為，通膨降溫，聯準會（Fed）12月有望放緩升息，加上選舉與作帳行情，指數有望持續走高；本周投資組合前兩大為景碩（3189）、欣興（3037），再選入金像電（2368）、世芯-KY（3661）、矽創（8016）與美時（1795）。

美國通膨數據回落，Fed於12月放緩升息步伐的機率大增，美股聞訊展開報復性反彈，費半指數10日漲幅高達10.21％，道瓊指數站上所有均線，趨勢翻多。

台股上周在美股帶動下表現亮眼，成功站上季線與萬四大關，留下四個多方跳空缺口，5日均量更一舉躍升到2,400億元之上，多頭氣勢如虹，市場人氣明顯回溫。

展望後市，G20峰會15日將在印尼峇里島舉行，大陸領導人習近平與美國總統拜登即將會面，預期雙方將針對中美貿易及台灣議題進行討論，屆時有望緩和市場的緊張情緒。除此之外，台灣九合一選舉11月底登場，搭配集團作帳及勞動基金700億元委外代操即將上膛，行情不看淡，大盤年底前不排除挑戰萬五關卡。

選股部分，由於全球股市利空淡化，先前諸多績優股歷經前三季的空頭行情後，股價腰斬，長線投資價值浮現，預期多頭回補力道強勁。看好低基期的記憶體、矽智財（IP）、印刷電路板（PCB）上游、載板、面板、驅動IC與生技等族群，群聯、南亞科、世芯-KY、保瑞、智擎等指標股年底都有機會迎來波段行情。

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