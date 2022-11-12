趙彭博︱駿吉10月營收雙增

通膨降溫，台股上周收復季線13,915.35點及「萬四」關卡，啟發投顧分析師趙彭博指出，「萬四」為密集壓力區，且季線仍下彎，台股能否轉為回升行情仍待觀察，可先留意有補漲機會的中小型績優股。本周投資組合前兩大為駿吉-KY（1591）、福大（4402），再選入虹光（2380）、連宇（2482）與華孚（6235）。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增率7.7％，為2022年1月來最小增幅，低於市場預期的8％，也遠低於前值的8.2％；核心CPI年增率6.3％也低於市場預期的6.5％，與前值6.6％。

CPI數據公布後，美元指數重挫，創13年來最重單日跌勢，美股道瓊指數10日狂漲1,201.1點，標普500指數則是大漲5.54％。

台股11日同樣受到激勵，加權指數單日大漲503.8點，漲幅3.73％，成交量激增至3,300億元之上，指數全周上漲980.85點，漲幅7.53％，收在14,007.56點。

展望後市，台股在美股10日狂飆帶動下，11日一舉站上季線13,915.35點及「萬四」關卡，不過，由於「萬四」之上是密集壓力區，且季線仍呈現下彎，台股能否自反彈轉為真正的回升行情還有待觀察。

選股方面，台股11日大漲主要受半導體及金融股等大型股的帶動，導致櫃買指數單周漲幅遠落後於加權指數，因此，具有業績增長的中小型股有落後補漲的機會，投資人可以關注10月營收年月雙增者，包括藥華藥、高力、保瑞、立凱-KY、志強-KY、啟碁等。

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