劉烱德︱國泰美國道瓊反1資金避險

美國通膨數據回落，台股上周飆漲980點，一口氣突破10月初高點、萬四、季線等層層壓力，華冠投顧分析師劉烱德指出，台股本周進入季線爭奪戰，選股仍以回檔短均上彎有撐，或帶量上攻剛突破季線的個股為佳；本周投資組合前兩大為國泰美國道瓊反1（00669R）、台康生技（6589），再選入期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、力智（6719）與合一（4743）。

美國關鍵通膨數據顯著降溫，10月消費者物價指數（CPI）年增7.7％，明顯低於市場預期，排除食品和燃料後的核心CPI自40年高點回落，年增6.3％，暗示美國通膨壓力可能開始降溫，多位聯準會（Fed）官員同時釋出鴿派訊號，進一步造成2年期美債殖利率下滑至兩周低點，10年期美債殖利率與美元指數皆寫下13年來單日最大跌幅，美股四大指數紛紛大漲。

加權指數11日早盤跳空大漲375點後，隨著買氣回籠，短線獲利賣壓順利消化後指數一路墊高，收盤大漲503點，以14,007點作收，成交值3,409億元，同時收復萬四關卡及季線，且是近期最大量，標準的量價齊揚格局。盤面類股普漲，電子成交占比維持在66.32％，台積電、聯電、聯發科領軍，矽晶圓、矽智財、載板三雄均大漲外，生技股智擎、美時、保瑞漲停，合一及台康生也都攻占季線之上。

展望本周，台股將面臨季線的多空爭奪戰，不過從個股角度，繼驅動IC後，電源管理IC（PMIC）的力智、致新及茂達也開始蠢蠢欲動。

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