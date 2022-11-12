第7洞︱台股上萬四 達人押寶績優股

台股上周展開強彈，即便上半周有美國期中選舉、10月消費者物價指數（CPI）將公布「兩大變數」縈繞，惟有鑑於市場對共和黨取得優勢及通膨降溫的預期，台股漲多跌少；而10月CPI公布後，年增率7.7％遠低於預期，更是點燃市場信心，激勵台股一舉重返「萬四」。

美國10月CPI數據降溫，通膨壓力暫時趨緩，台股暌違近兩個半月終於突破季線，法人指出，後續G20、APEC會議與美、台選舉下，政治變數增多，中美、俄烏、兩岸議題，將成為現階段主要關注焦點。

統一投顧分析師陳杰瑞本周投組選入六檔個股，包括多檔第三季財報、10月營收績優股，選入ABF載板的景碩及欣興、PCB的金像電，以及IC設計服務廠世芯-KY、驅動IC廠矽創、製藥廠美時；整體持股比例99.8％。

摩爾投顧分析師張貽程本周則續留上周表現最佳的銅板股金橋、紡織股聚陽，並再新納入紡織股王儒鴻，以及CDMO廠的保瑞、台康生技，建議投資人可留意基本面擁利多，惟股價甫自季線起漲之個股；整體持股比例99.9％。

華冠投顧分析師劉烱德本周仍持續看好國際油價的反彈，續留期街口S&P布蘭特油正2，以及國泰美國道瓊反1作為避險用，再加入生技族群的台康生技、合一與電源管理IC廠力智；整體持股比例再降至95％。

啟發投顧分析師趙彭博本周投組以低價投機為主，投組內全為銅板股，再輔以10月營收年、月增為條件，槍釘廠駿吉-KY、尼龍大廠福大材料、影印設備廠虹光、電子支付系統廠連宇、機殼廠華孚；整體持股比例100％。

本循環逐洞賽第六洞結果，就在11日台股飆漲、重返「萬四」的美好氛圍下出爐，陳杰瑞以7.79％、優於大盤的單周績效再度奪冠，目前個人已坐擁三座周冠軍，而張貽程也以7.18％的績效緊追在後；劉烱德、趙彭博則分別以0.66％、-6.02％，位居第三、四名。

達人上周投組方面，台股上周類股「百花齊放」，其中，矽智財（IP）10月因美國對大陸晶片禁令、慘遭錯殺，加上族群第三季財報、10月營收成績亮眼，也為相關個股增添底氣，股價11月絕地大反攻。

其中，陳杰瑞、劉烱德投組中的晶心科，今年前三季每股稅後純益（EPS）9.65元，寫下歷史新高，11日收最高489.5元，創今年1月出來新高價。中小型、銅板股仍有資金持續眷顧，張貽程投組中的金橋，上周股價雖一度經歷回檔，惟下檔5日線形成強勁支撐，單周漲幅也達10.06％。

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