日K連7紅 短線關注驅動IC、載板 5檔看俏

工商時報

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號公司張數11/4收盤價(元)11/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6133金橋19424.35 26.40 8.42 39.77
2618長榮航125.00 25.40 1.60 0.04
1477聚陽44215.00 213.50 -0.70 -6.60
2364倫飛1109.50 102.50 -6.39 -0.70
8069元太1217.00 203.00 -6.45 -1.40
　　　　　3.11 31.11

投組表現：

金橋（6133）表現最佳，內資行情熱絡，低價銅板飆股的漲勢再起，轉虧為盈題材持續發酵，惟須留意當沖震盪。

元太（8069）表現最差，股價近日來漲多回檔，惟電子紙寡占的龍頭廠商，拉回預期可見到支撐買盤。

盤勢預測：

台股加權指數成功出現連續七根紅K棒，顯示拉回買盤或抗跌之稱的力道相當強勁，加上成交量再度重返2千億元以上，且連續兩日量價齊揚，台股目標是回填13,400～13,700點的跳空缺口，也是雙十連假後重挫的缺口。

美國期中選舉11月8日即將展開，按照外資報告顯示，期中選舉後一年的美股表現，明顯優於非期中選舉年，故美股連續反彈、台股落後補漲，有機會延續下去。

選股方面，台股大中小型股均有反彈行情，可留意過去被利空壟罩的跌深族群，如ABF載板、矽智財（IP）、驅動IC、航空股等，均有機會出現輪動上漲的表現，投資人不需要底部追空，否則容易形成被軋空的對象。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號公司張數11/4收盤價(元)11/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2376技嘉2096.80 101.00 4.34 8.40
00650LFH香港正22089.81 10.01 2.04 4.16
6533晶心科5406.50 411.50 1.23 2.50
4958臻鼎-KY18113.00 113.50 0.44 0.90
6781AES-KY3652.00 636.00 -2.45 -4.80
　　　　　1.12 11.16

投組表現：

技嘉（2376）表現最佳，顯卡族群庫存有效去化，加上輝達及AMD推出新品，第四季營收及獲利展望樂觀。

AES-KY（6781）表現最差，資料中心備援電池系統（BBU）出貨續強，股價經震盪後仍有機會再度走揚。

盤勢預測：

台股連續價漲量增站穩月線，短多趨勢確立，下檔支撐在多方跳空缺口13,029點，顯示萬三已成短線重要支撐，上檔壓力則在10月11日的空方缺口13,394～13,684點，近期能否突破要看美股及港股表現。美國期中選舉及美國10月消費者物價指數（CPI）公布後，預期市場正面反應的機率較高；港股部分應關注大陸能否放寬嚴格封控及入境隔離措施。

盤面上族群輪動快速，長線布局可以留意記憶體及印刷電路板（PCB）上游，指標股包括群聯、南亞科、金居、聯茂、台燿、台光電；短線操作難度較高，顯示卡、儲能、矽智財（IP）族群漲多回檔，驅動IC、載板短線看好，指標股包括天鈺、敦泰、欣興、南電、景碩。

華冠投顧分析師劉烱德

代號公司張數11/4收盤價(元)11/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
00715L期街口S&P布蘭特油正29620.60 21.05 2.18 4.32
6533晶心科4406.50 411.50 1.23 2.00
4743合一8247.50 243.00 -1.82 -3.60
00669R國泰美國道瓊反12378.41 8.23 -2.14 -4.27
6789采鈺10197.50 192.50 -2.53 -5.00
　　　　　-0.65 -6.55

投組表現：

期街口布蘭特正2（00715L）表現最佳，股價繼續挑戰前高21.61元。

采鈺（6789）表現最差，短線大漲小回，靜待量縮再啟漲勢。

盤勢預測：

美國期中選舉登場，民調顯示共和黨有機會取得眾議院多數席次，有利選後股、債市走升，市場情緒轉趨樂觀，VIX恐慌指數下滑、科技股反彈，美股四大指數7日齊揚，市場靜待美國10月消費者物價指數（CPI）數據出爐。另外，市場消息大陸可能計劃放寬疫情防控，帶動中概股續揚。

台股8日延續漲勢，指數穩步墊高漲點擴大，最高來到13,389點，離先前10月11日的空方缺口僅差5點，惟獲利賣壓出籠下，終場漲點收斂至124點，以13,347點作收，成交值放大至2,227億元。大盤即將正面對決空方缺口，接下來市場將視美國10月CPI數據表現才會作進一步調整。

至於近期在內資主導下的櫃買指數，先前走勢明顯強過大盤，但在獲利賣壓下，指數8日由紅翻黑，日K線形成帶上影倒鎚，漲多的族群及個股多數都出現相同走勢，若無法快速收復，後續多方漲勢或將出現停滯，操作上不宜過度追高，作好資金控管。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數11/4收盤價(元)11/8收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6235華孚1333.30 33.65 1.05 0.46
3027盛達15126.65 26.50 -0.56 -2.26
3511矽瑪1435.90 35.60 -0.84 -0.42
6113亞矽13219.00 18.30 -3.68 -9.24
4931新盛力4556.10 53.00 -5.53 -13.95
　　　　　-2.54 -25.42

投組表現：

華孚（6235）表現最佳，股價8日上漲0.15％，股價開高走低留下長黑Ｋ，成交量放大，回檔整理機率提高。

新盛力（4931）表現最差，股價8日下跌7.02％，股價後續若跌破月線，則建議投資人可出場。

盤勢預測：

美股四大指數7日全數上漲，台積電ADR上漲0.45％，台股大盤開高走高，最高來到13,389.25點，終場上漲124.03點，收在13,347.76點。

展望後市，台股大盤日K線連七日收紅，上漲勢頭非常強勁，外資在連四日賣超台股後，也重新買超台股，對台股的持續反彈產生了很大的激勵作用。

選股方面，板塊輪動快速是近期特色，投資人不宜追漲短線漲幅已大的熱門股，宜尋找部分業績增長、有可能先蹲後跳的中小型股，如華經、東科-KY、全友及波若威等。

「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？

俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介

4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。

逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹

工商時報 柯宗沅

證券組