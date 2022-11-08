日K連7紅 短線關注驅動IC、載板 5檔看俏

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 11/4收盤價(元) 11/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6133 金橋 194 24.35 26.40 8.42 39.77 2618 長榮航 1 25.00 25.40 1.60 0.04 1477 聚陽 44 215.00 213.50 -0.70 -6.60 2364 倫飛 1 109.50 102.50 -6.39 -0.70 8069 元太 1 217.00 203.00 -6.45 -1.40 3.11 31.11

投組表現：

金橋（6133）表現最佳，內資行情熱絡，低價銅板飆股的漲勢再起，轉虧為盈題材持續發酵，惟須留意當沖震盪。

元太（8069）表現最差，股價近日來漲多回檔，惟電子紙寡占的龍頭廠商，拉回預期可見到支撐買盤。

盤勢預測：

台股加權指數成功出現連續七根紅K棒，顯示拉回買盤或抗跌之稱的力道相當強勁，加上成交量再度重返2千億元以上，且連續兩日量價齊揚，台股目標是回填13,400～13,700點的跳空缺口，也是雙十連假後重挫的缺口。

美國期中選舉11月8日即將展開，按照外資報告顯示，期中選舉後一年的美股表現，明顯優於非期中選舉年，故美股連續反彈、台股落後補漲，有機會延續下去。

選股方面，台股大中小型股均有反彈行情，可留意過去被利空壟罩的跌深族群，如ABF載板、矽智財（IP）、驅動IC、航空股等，均有機會出現輪動上漲的表現，投資人不需要底部追空，否則容易形成被軋空的對象。

◎ 統一投顧分析師陳杰瑞

代號 公司 張數 11/4收盤價(元) 11/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2376 技嘉 20 96.80 101.00 4.34 8.40 00650L FH香港正2 208 9.81 10.01 2.04 4.16 6533 晶心科 5 406.50 411.50 1.23 2.50 4958 臻鼎-KY 18 113.00 113.50 0.44 0.90 6781 AES-KY 3 652.00 636.00 -2.45 -4.80 1.12 11.16

投組表現：

技嘉（2376）表現最佳，顯卡族群庫存有效去化，加上輝達及AMD推出新品，第四季營收及獲利展望樂觀。

AES-KY（6781）表現最差，資料中心備援電池系統（BBU）出貨續強，股價經震盪後仍有機會再度走揚。

盤勢預測：

台股連續價漲量增站穩月線，短多趨勢確立，下檔支撐在多方跳空缺口13,029點，顯示萬三已成短線重要支撐，上檔壓力則在10月11日的空方缺口13,394～13,684點，近期能否突破要看美股及港股表現。美國期中選舉及美國10月消費者物價指數（CPI）公布後，預期市場正面反應的機率較高；港股部分應關注大陸能否放寬嚴格封控及入境隔離措施。

盤面上族群輪動快速，長線布局可以留意記憶體及印刷電路板（PCB）上游，指標股包括群聯、南亞科、金居、聯茂、台燿、台光電；短線操作難度較高，顯示卡、儲能、矽智財（IP）族群漲多回檔，驅動IC、載板短線看好，指標股包括天鈺、敦泰、欣興、南電、景碩。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 11/4收盤價(元) 11/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 96 20.60 21.05 2.18 4.32 6533 晶心科 4 406.50 411.50 1.23 2.00 4743 合一 8 247.50 243.00 -1.82 -3.60 00669R 國泰美國道瓊反1 237 8.41 8.23 -2.14 -4.27 6789 采鈺 10 197.50 192.50 -2.53 -5.00 -0.65 -6.55

投組表現：

期街口布蘭特正2（00715L）表現最佳，股價繼續挑戰前高21.61元。

采鈺（6789）表現最差，短線大漲小回，靜待量縮再啟漲勢。

盤勢預測：

美國期中選舉登場，民調顯示共和黨有機會取得眾議院多數席次，有利選後股、債市走升，市場情緒轉趨樂觀，VIX恐慌指數下滑、科技股反彈，美股四大指數7日齊揚，市場靜待美國10月消費者物價指數（CPI）數據出爐。另外，市場消息大陸可能計劃放寬疫情防控，帶動中概股續揚。

台股8日延續漲勢，指數穩步墊高漲點擴大，最高來到13,389點，離先前10月11日的空方缺口僅差5點，惟獲利賣壓出籠下，終場漲點收斂至124點，以13,347點作收，成交值放大至2,227億元。大盤即將正面對決空方缺口，接下來市場將視美國10月CPI數據表現才會作進一步調整。

至於近期在內資主導下的櫃買指數，先前走勢明顯強過大盤，但在獲利賣壓下，指數8日由紅翻黑，日K線形成帶上影倒鎚，漲多的族群及個股多數都出現相同走勢，若無法快速收復，後續多方漲勢或將出現停滯，操作上不宜過度追高，作好資金控管。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 11/4收盤價(元) 11/8收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6235 華孚 13 33.30 33.65 1.05 0.46 3027 盛達 151 26.65 26.50 -0.56 -2.26 3511 矽瑪 14 35.90 35.60 -0.84 -0.42 6113 亞矽 132 19.00 18.30 -3.68 -9.24 4931 新盛力 45 56.10 53.00 -5.53 -13.95 -2.54 -25.42

投組表現：

華孚（6235）表現最佳，股價8日上漲0.15％，股價開高走低留下長黑Ｋ，成交量放大，回檔整理機率提高。

新盛力（4931）表現最差，股價8日下跌7.02％，股價後續若跌破月線，則建議投資人可出場。

盤勢預測：

美股四大指數7日全數上漲，台積電ADR上漲0.45％，台股大盤開高走高，最高來到13,389.25點，終場上漲124.03點，收在13,347.76點。

展望後市，台股大盤日K線連七日收紅，上漲勢頭非常強勁，外資在連四日賣超台股後，也重新買超台股，對台股的持續反彈產生了很大的激勵作用。

選股方面，板塊輪動快速是近期特色，投資人不宜追漲短線漲幅已大的熱門股，宜尋找部分業績增長、有可能先蹲後跳的中小型股，如華經、東科-KY、全友及波若威等。