日K連7紅 短線關注驅動IC、載板 5檔看俏
◎ 摩爾投顧分析師張貽程
|代號
|公司
|張數
|11/4收盤價(元)
|11/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6133
|金橋
|194
|24.35
|26.40
|8.42
|39.77
|2618
|長榮航
|1
|25.00
|25.40
|1.60
|0.04
|1477
|聚陽
|44
|215.00
|213.50
|-0.70
|-6.60
|2364
|倫飛
|1
|109.50
|102.50
|-6.39
|-0.70
|8069
|元太
|1
|217.00
|203.00
|-6.45
|-1.40
|3.11
|31.11
投組表現：
金橋（6133）表現最佳，內資行情熱絡，低價銅板飆股的漲勢再起，轉虧為盈題材持續發酵，惟須留意當沖震盪。
元太（8069）表現最差，股價近日來漲多回檔，惟電子紙寡占的龍頭廠商，拉回預期可見到支撐買盤。
盤勢預測：
台股加權指數成功出現連續七根紅K棒，顯示拉回買盤或抗跌之稱的力道相當強勁，加上成交量再度重返2千億元以上，且連續兩日量價齊揚，台股目標是回填13,400～13,700點的跳空缺口，也是雙十連假後重挫的缺口。
美國期中選舉11月8日即將展開，按照外資報告顯示，期中選舉後一年的美股表現，明顯優於非期中選舉年，故美股連續反彈、台股落後補漲，有機會延續下去。
選股方面，台股大中小型股均有反彈行情，可留意過去被利空壟罩的跌深族群，如ABF載板、矽智財（IP）、驅動IC、航空股等，均有機會出現輪動上漲的表現，投資人不需要底部追空，否則容易形成被軋空的對象。
◎ 統一投顧分析師陳杰瑞
|代號
|公司
|張數
|11/4收盤價(元)
|11/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2376
|技嘉
|20
|96.80
|101.00
|4.34
|8.40
|00650L
|FH香港正2
|208
|9.81
|10.01
|2.04
|4.16
|6533
|晶心科
|5
|406.50
|411.50
|1.23
|2.50
|4958
|臻鼎-KY
|18
|113.00
|113.50
|0.44
|0.90
|6781
|AES-KY
|3
|652.00
|636.00
|-2.45
|-4.80
|1.12
|11.16
投組表現：
技嘉（2376）表現最佳，顯卡族群庫存有效去化，加上輝達及AMD推出新品，第四季營收及獲利展望樂觀。
AES-KY（6781）表現最差，資料中心備援電池系統（BBU）出貨續強，股價經震盪後仍有機會再度走揚。
盤勢預測：
台股連續價漲量增站穩月線，短多趨勢確立，下檔支撐在多方跳空缺口13,029點，顯示萬三已成短線重要支撐，上檔壓力則在10月11日的空方缺口13,394～13,684點，近期能否突破要看美股及港股表現。美國期中選舉及美國10月消費者物價指數（CPI）公布後，預期市場正面反應的機率較高；港股部分應關注大陸能否放寬嚴格封控及入境隔離措施。
盤面上族群輪動快速，長線布局可以留意記憶體及印刷電路板（PCB）上游，指標股包括群聯、南亞科、金居、聯茂、台燿、台光電；短線操作難度較高，顯示卡、儲能、矽智財（IP）族群漲多回檔，驅動IC、載板短線看好，指標股包括天鈺、敦泰、欣興、南電、景碩。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|11/4收盤價(元)
|11/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|96
|20.60
|21.05
|2.18
|4.32
|6533
|晶心科
|4
|406.50
|411.50
|1.23
|2.00
|4743
|合一
|8
|247.50
|243.00
|-1.82
|-3.60
|00669R
|國泰美國道瓊反1
|237
|8.41
|8.23
|-2.14
|-4.27
|6789
|采鈺
|10
|197.50
|192.50
|-2.53
|-5.00
|-0.65
|-6.55
投組表現：
期街口布蘭特正2（00715L）表現最佳，股價繼續挑戰前高21.61元。
采鈺（6789）表現最差，短線大漲小回，靜待量縮再啟漲勢。
盤勢預測：
美國期中選舉登場，民調顯示共和黨有機會取得眾議院多數席次，有利選後股、債市走升，市場情緒轉趨樂觀，VIX恐慌指數下滑、科技股反彈，美股四大指數7日齊揚，市場靜待美國10月消費者物價指數（CPI）數據出爐。另外，市場消息大陸可能計劃放寬疫情防控，帶動中概股續揚。
台股8日延續漲勢，指數穩步墊高漲點擴大，最高來到13,389點，離先前10月11日的空方缺口僅差5點，惟獲利賣壓出籠下，終場漲點收斂至124點，以13,347點作收，成交值放大至2,227億元。大盤即將正面對決空方缺口，接下來市場將視美國10月CPI數據表現才會作進一步調整。
至於近期在內資主導下的櫃買指數，先前走勢明顯強過大盤，但在獲利賣壓下，指數8日由紅翻黑，日K線形成帶上影倒鎚，漲多的族群及個股多數都出現相同走勢，若無法快速收復，後續多方漲勢或將出現停滯，操作上不宜過度追高，作好資金控管。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|11/4收盤價(元)
|11/8收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6235
|華孚
|13
|33.30
|33.65
|1.05
|0.46
|3027
|盛達
|151
|26.65
|26.50
|-0.56
|-2.26
|3511
|矽瑪
|14
|35.90
|35.60
|-0.84
|-0.42
|6113
|亞矽
|132
|19.00
|18.30
|-3.68
|-9.24
|4931
|新盛力
|45
|56.10
|53.00
|-5.53
|-13.95
|-2.54
|-25.42
投組表現：
華孚（6235）表現最佳，股價8日上漲0.15％，股價開高走低留下長黑Ｋ，成交量放大，回檔整理機率提高。
新盛力（4931）表現最差，股價8日下跌7.02％，股價後續若跌破月線，則建議投資人可出場。
盤勢預測：
美股四大指數7日全數上漲，台積電ADR上漲0.45％，台股大盤開高走高，最高來到13,389.25點，終場上漲124.03點，收在13,347.76點。
展望後市，台股大盤日K線連七日收紅，上漲勢頭非常強勁，外資在連四日賣超台股後，也重新買超台股，對台股的持續反彈產生了很大的激勵作用。
選股方面，板塊輪動快速是近期特色，投資人不宜追漲短線漲幅已大的熱門股，宜尋找部分業績增長、有可能先蹲後跳的中小型股，如華經、東科-KY、全友及波若威等。
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