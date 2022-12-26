製藥股留意爆量拉回 遊戲股可提前卡位

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/26收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4747 強生 43 55.20 60.70 9.96 23.65 1752 南光 40 63.10 68.10 7.92 20.00 1513 中興電 1 66.00 66.50 0.76 0.05 1449 佳和 298 16.75 16.85 0.60 2.98 2359 所羅門 1 26.25 26.30 0.19 0.01 4.67 46.69

投組表現：

強生（4747）表現最佳，股價26日再度亮燈漲停，且量能並未失控，研判後市仍有上漲空間。

所羅門（2359）表現最差，股價26日上漲0.19％，股價在半年線之上進行整理，後市反彈可期。

盤勢預測：

美國23日公布個人消費支出物價指數（PCE）數據，對美股並未產生重大影響，四大指數全數小幅上漲，至於台股26日則在外資休假的情況下，交投相當清淡，終場僅小漲13.5點，收在14,285.13點，成交量縮小至約1,121億元。

展望後市，封關前夕，加權指數也許不會出現大幅上漲態勢，但逐步向上攻克半年線及月線的機率仍非常高。

選股方面，由於類股輪動態勢明顯，短期交易者可選擇目前市場熱點，包括生技醫療及觀光類股，此外，寒假及春節旺季即將來臨，遊戲類股亦可提前卡位。

◎ 證券分析師卓楷偉

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/26收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6139 亞翔 30 36.75 38.50 4.76 5.25 3479 安勤 45 75.10 78.00 3.86 13.05 4163 鐿鈦 11 109.00 110.00 0.92 1.10 3594 磐儀 90 27.95 27.85 -0.36 -0.90 4155 訊映 60 28.55 27.90 -2.28 -3.90 1.46 14.60

投組表現：

亞翔（6139）表現最佳，訂單量豐厚，明年營運成長樂觀。

訊映（4155）表現最差，只要5日線不破，仍屬整理格局。

盤勢預測：

美股26日因聖誕節補假休市，上周主要指數交投清淡，波動不大，值得留意的是密西根大學調查消費者對未來一年通貨膨預期有所放緩，創2021年6月以來新低，降至4.4％，儘管通膨仍在高檔但似最壞情況已過，曙光乍現。

台股26日受外資放假影響，單日成交值僅1,131億元，盤面上以中小型成長股表現為主，不過已漲到相對頭部區的醫藥股，投資人不值得去淌最後一棒的渾水。

◎ 證券分析師容逸燊

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/26收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4167 松瑞藥 60 26.55 26.75 0.75 1.20 2731 雄獅 20 102.50 103.00 0.49 1.00 00673R 期元大S&P原油反1 78 8.82 8.78 -0.45 -0.31 2642 宅配通 40 52.10 51.80 -0.58 -1.20 6111 大宇資 25 61.40 60.60 -1.30 -2.00 2028 威致 70 29.20 28.20 -3.42 -7.00 -0.83 -8.31

投組表現：

松瑞藥（4167）表現最佳，大盤量縮，加上大陸疫情延燒，生技股成為盤面熱點。

威致（2028）表現最差，短線漲多拉回，不過明年鋼價調漲預期不變，後續仍有高點可期。

盤勢預測：

美股上周公布核心個人消費支出價格（PCE）指數不如預期，但密西根大學未來通膨預期則漸入佳境，美股23日平盤上下震盪。特斯拉自24日起暫停上海超級工廠，推測可能受疫情確診過多，以及產能過剩而停產一周，電動車類股暫時難有表現；至於三星大砍5G入門機種七成訂單，台灣雖無主要供應鏈，但因採用高通晶片，明年可能去庫存引發價格戰，須注意拖累到聯發科。

美股26日因聖誕節後一日休市，台股在美股休市下量能縮至千億出頭，預期本周量能應都不足1,500億元，大盤暫時在14,000～14,400點進行區間整理，建議本周操作皆以中小型股為主。短線強勢的生技股成為盤面重心，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）受大陸疫情延燒影響還未能反轉。

◎ 摩爾投顧分析師張貽程

代號 公司 張數 12/23收盤價(元) 12/26收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3479 安勤 27 75.10 78.00 3.86 7.83 2388 威盛 27 69.30 70.00 1.01 1.89 3587 閎康 12 165.00 158.50 -3.94 -7.80 8996 高力 11 183.50 174.00 -5.18 -10.45 1760 寶齡富錦 11 190.00 180.00 -5.26 -11.00 -1.95 -19.53

投組表現：

安勤（3479）表現最佳，股價連日衝高、動能強勁，股價26日盤中一度突破80元大關。

寶齡富錦（1760）表現最差，股價漲多後面臨回檔，後續可先留意月線能否提供支撐。

盤勢預測：

多數外資自耶誕節起一路放假至元旦，市場資金不足，台股成交量26日下探三年新低，相對10日均量2,065億元萎縮45.7％之多，且加權指數全日高低點價差僅不到50點，大型權值股短線動能也不足，內資點火的中小型股才是盤面焦點。

選股方面，市場熱度目前主要集中於生技製藥股，後市雖仍有機會持續表態，但同時亦須留意爆量拉回的可能性；另外，網通設備、再生能源、集團熱門股等，也都是年底內資作帳的焦點，有望接棒演出。