第9洞︱利空淡化 達人布局中小型股

美國聯準會（Fed）強力「放鷹」，對市場原先對升息趨緩的預期「潑冷水」，嚇壞台美兩地股市，外資大舉提款台股，加上美國限制高階GPU輸陸，重擊電子權值股，台股上周大跌逾600點，「萬五」大關再度失守，周線苦吞連二黑。

不過，法人指出，即便Fed 9月升息3碼，後續升息幅度仍會逐降溫，預期利空消化後，台美兩地股市就有機會止穩打底、向上走高，惟研判反彈力道將不如前波強勁，應是以區間震盪走勢為主。

證券分析師袁中麟本周投組仍為七檔，選入射頻IC廠宏觀及笙科、PC品牌大廠宏碁集團旗下建碁、軟板廠嘉聯益、高爾夫球桿頭廠鉅明、半導體耗材零組件與設備瑞耘、車用二極體廠朋程。

華冠投顧分析師劉烱德本周仍看好元宇宙概念股軋空行情持續，續留威盛、宏達電、揚明光三檔指標股，及太陽能模組廠元晶，再加入一檔生技類股保瑞藥業。

倫元投顧分析師陳學進則續留投組上周表現最佳的熱熔膠廠商德淵，再加入射頻IC廠宏觀、電子產品製造廠建碁、半導體驗證分析廠宜特、不斷電系統供應商系統電，看好成長動能強勁之個股。

啟發投顧分析師趙彭博本周仍持續鎖定低價族群，投組高達四檔為不到50元之銅板股，續留期街口S&P布蘭特油正2、ABC-KY，再新加入建碁、體溫計廠商熱映、半導體耗材零組件與設備瑞耘。

不過，達人上周績效卻未受到大盤走勢拖累，有鑑於投組內中小型股表現活躍，達人操作績效異軍突起，四位達人單周均繳出正報酬，表現明顯優於大盤。

其中，劉烱德投組中多檔「元宇宙」特快車飆速前進，以高達6.9％報酬率榮登周冠軍寶座，陳學進、趙彭博也分別繳出5.74％、5.08％單周績效，奪得第二、三名，袁中麟則以0.54％位居第四名。

達人投組方面，上周高達3位達人投組中均有選入的熱熔膠大廠德淵，受惠海外市場需求回溫，熱熔膠下半年市況好轉，且與銘安攜手赴波蘭合資設廠，搶攻歐洲市場，初期規劃的兩條產線預計將於2023年投產，股價單周漲幅高達15.86％，成為達人單周績效最強「助攻手」。

逐洞賽賽事即將進入最後四周的倒數關鍵衝刺期，上周劉烱德順利摘下個人本循環第三座周冠軍，目前周冠軍數與趙彭博並駕齊驅，累計績效則由趙彭博以61.95％領先，而陳學進也以兩洞冠軍緊追在後；而台股本周大跌605.4點，跌幅3.96％。

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