陳學進︱宏觀低軌道衛星熱

台股上周重挫，倫元投顧分析師陳學進指出，台股在國安基金護盤下，加權指數下檔於14,550點頸線附近有強勁支撐，後續待美股四大指數止穩、台股賣壓消化後，將有機會止穩，短線仍看中小型轉機股表現。本周投資組合前兩大為宏觀（6568）、德淵（4720），再選入建碁（3046）、宜特（3289）與系統電（5309）。

美國聯準會（Fed）偏鷹言論甚囂塵上，美股四大指數上周跌跌不休，外資法人也基於避險需求，持續大舉調節台股，加權指數上周再度摜破10日線、月線及季線等位置區，權值股包括台積電、聯電、世界先進，及傳產人氣指標貨櫃三雄、金融股等都表現疲弱。

不過，畢竟台股有國安基金護盤加持，研判下檔於14,550點頸線位置附近，將有強勁支撐，加上年底選舉行情已如火如荼展開，內資法人心態也是持續偏多，故即便指數拉回，預期下檔空間也有限，投資人也無須過度擔憂。

就歷年來國安基金護盤的成效觀察，績效可謂一次比一次亮眼，近期只要等待美股四大指數止穩上漲、台股賣壓消化後，預期加權指數就有機會再度站上10日線及月線等短期均線，屆時買盤也將不請自來，後續也就有放量急拉再戰「萬六」大關之機會。

而盤面仍有眾多個股活蹦亂跳，包括晶心科、M31、世芯-KY、創意、宏觀、玉晶光、眾達-KY、安瑞-KY、璟德等。

選股方面，面對區間震盪築底、內資當家的行情，投資人現階段應選股不選市，主要看中小型轉機股的表現。

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