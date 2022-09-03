劉烱德︱威盛軋空行情持續

美國聯準會（Fed）鷹派言論衝擊市場，台美股市慘遭重擊，大盤失守多道支撐，華冠投顧分析師劉烱德指出，加權指數本周回測前低14,545點，目前下彎季線仍需時間化解，短線持股在精不在多，多留意半導體矽智財、光學元件、太陽能及生技等族群；本周投資組合前兩大為威盛（2388）、宏達電（2498），再選入元晶（6443）、揚明光（3504）與保瑞（6472）。

Fed升息陰霾持續籠罩，加上美國擴大限制AI晶片供貨給中俄，以及美債殖利率持續攀升等不利因素影響，美股四大指數上周全數收黑，道瓊指數下跌2.99％外，標普500指數、那斯達克指數及費半指數也依序有3.29％、4.21％、7.12％的跌幅。

台股9月首個交易日再度遭外資單日提款332.27億元（上周累計賣超880.2億元），八大官股券商單日承接111.42億元（上周累計買超224.57億元），指數大跌293點，電子權值三雄帶頭下殺，航運貨櫃三雄也遭空襲；大盤2日持續走低，終場收在當日最低14,673點，萬五關卡、月、季線相繼失守，短線空方氣勢盛，惟逢低承接買盤未見縮手。

熱錢持續撤離股市，大型股賣壓沉重，台積電越跌越低，航運指標的貨櫃三雄帶量走跌，長榮、陽明股價2日重挫逾7％，萬海下跌 6.81％；航空雙雄華航下跌3.08％、長榮航跌2.53％，反觀中小型電子股如矽智財（IP）業者晶心科漲停，網通股昇達科、建漢及台揚不落人後，光學元件廠玉晶光、揚明光持續強勢。

延伸閱讀

第9洞︱利空淡化 達人布局中小型股

陳學進︱宏觀低軌道衛星熱

趙彭博︱建碁成交量放大

袁中麟︱嘉聯益技術線型強勢