趙彭博︱建碁成交量放大

美國聯準會（Fed）強力「放鷹」，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股遭到外資無情提款，跌破「萬五」及月、季線位置，後續走勢仍須觀察相關經濟數據，建議投資人短線先鎖定8月營收績優的中小型股。本周投資組合前兩大為建碁（3046）、熱映（3373），再選入期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、瑞耘（6532）與ABC-KY（6598）。

Fed主席鮑爾26日在全球央行年會上表示，將全力降低通膨，且不惜在經濟成長及就業市場付出昂貴代價。鷹派言論一出，對全球股市造成巨大影響，而科技股為主的美國那斯達克指數連五日下跌，一舉跌破月、季線等重要關卡。

在此背景下，加權指數上周下跌605.4點，跌幅3.96％，收在14,673.04點；櫃買指數則表現強於大盤，單周下跌1.84點，跌幅僅0.93％。

類股表現方面，生技醫療股上周逆勢抗跌、表現較為突出，上市生技醫療類股指數單周上漲3.94％；反觀護國神山台積電股價表現則是乏善可陳，單周大跌27元，跌幅高達5.27％，500元整數關卡及季線支撐相繼失守。

至於籌碼面，即便投信連續51日買超，仍不敵外資大舉倒貨，且短期內尚不見外資何時回頭由賣轉買的訊號，台股何時是投資人可進場時機點，須視美股何時止跌而定。

選股方面，上市櫃公司目前已開始陸續公布8月營收，在「跌時重質」定律下，建議投資人現階段可特別關注8月營收，繳出年月雙增成績的中小型科技股與生技股。

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