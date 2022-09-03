袁中麟︱嘉聯益技術線型強勢

台股上周重挫605點，收在14,673點，證期分析師袁中麟認為，大盤型態轉弱，在指數未站回5日線14,890點前，建議保守觀望，投資人也可逢低承接防禦型類股，以蘋果供應鏈、新能源車、汽車零組件、生技、綠能及儲能個股為主；本周投資組合前兩大為宏觀（6568）、建碁（3046），再選入嘉聯益（6153）、笙科（5272）、鉅明（8928）、瑞耘（6532）與朋程（8255）。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾及其官員先後發表鷹派言論，加上美國勞工統計局公布7月職位空缺數遠高預期，顯示勞動市場非常緊繃，且薪資壓力依舊存在，市場擔憂Fed於9月維持激進式升息及擴大縮表規模，美股上周跌幅加深，與台股關聯性較高的費半指數周跌幅達7.12％，導致大盤同步跌破月、季線，創下8月17日以來新低14,673點，後續能否守住前低14,545點值得留意。

統計1928年迄今標普500指數的歷史報酬，9月通常是一年中最差的月份，是一年中唯一下跌天數多於上漲天數的月份；《巴倫周刊》指出，若回溯道瓊工業指數到1896年，平均而言也是9月表現最差。直面「9月效應」，華爾街傳奇投資人葛拉漢（Jeremy Grantham）認為，由於被高估的股票、債券和房地產將與高利率和通澎相衝突，美股將迎來「超級泡沫破裂」，投資人應做好準備。

此外，通膨、庫存壓力、大陸清零、限電政策等大環境下，製造業對未來無法樂觀，8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）創下2020年7月以來的新低外，PMI未來六個月景氣狀況指數連四個月緊縮，同步寫下2020年5月以來的新低。無獨有偶，南韓8月製造業PMI是兩年來最低且連兩個月萎縮，由於南韓一向被視為全球貿易風向球，顯示在升息和通膨打擊下，全球消費需求可能持續降溫。

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