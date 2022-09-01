揚明光軋空行情持續 00715L跌破月線支撐
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|9/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4720
|德淵
|200
|15.45
|17.90
|15.86
|49.00
|2388
|威盛
|30
|83.30
|88.60
|6.36
|15.90
|4743
|合一
|12
|284.00
|298.00
|4.93
|16.80
|4557
|永新-KY
|2
|135.50
|128.00
|-5.54
|-1.50
|3149
|正達
|33
|21.90
|20.15
|-7.99
|-5.78
|7.44
|74.43
投組表現：
德淵（4720）表現最佳，在大盤1日重挫大跌之際，股價仍逆勢上漲4.37％，在趨勢走多、內資法人持續力挺下，只要量價不失控、並守穩於10日線之上，則預期後市仍有續漲機會。
正達（3149）表現最差，即便股價1日持續震盪走跌，惟仍力守於10日線及月季線之上，後市只要能放量並站穩於21元關卡之上，就有望轉強。
盤勢預測 ：
台股1日開低震盪走低，終場下跌293.58點，跌幅1.94％，收在14,801.86點；櫃買指數亦同步下跌2.84點，跌幅1.42％，收在196.53點；三大法人進出方面，外資轉賣332.48億元，投信續買6.05億元，自營商轉賣148.97億元，惟外資法人於台指期貨轉賣7,231口多單，累計淨多單部位為6,059口，外資心態轉趨謹慎保守，內資偏多心態不變。
台美兩地股是本周持續受到美國聯準會（Fed）偏鷹言論衝擊，美股四大指數一路跌跌不休，也導致外資持續反手大舉調節台股，使權值股、高價股、金融股紛紛下殺拉回，加權指數也備感壓力。
即便加權指數的後續走勢，仍須觀察外資法人及美股漲跌的臉色，惟台股在國安基金的加持下，預期在 14,545～14,766點間，將具有相當強勁的支撐，故投資人對於短線的拉回，投資人也不必過度擔憂，現階段選股重於選市。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|9/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4720
|德淵
|262
|15.45
|17.90
|15.86
|64.19
|6598
|ABC-KY
|32
|31.65
|32.60
|3.00
|3.04
|4931
|新盛力
|6
|41.10
|41.75
|1.58
|0.39
|4564
|元翎
|122
|30.30
|29.30
|-3.30
|-12.20
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|49
|20.02
|18.59
|-7.14
|-7.01
|4.84
|48.41
投組表現：
德淵（4720）表現最佳，股價1日續漲4.37％，研判後市仍有上漲空間。
期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，股價1日下跌7.1％，跌破月線支撐，建議賣出。
盤勢預測：
美股四大指數31日全數下跌，台股1日也受到美股下跌的拖累，加權指數開低走低，盤中一度大跌逾300點，最低下探至14,773.19點，終場下跌293.58點，以14,801.86點作收，成交量放大至2,300億元之上。
展望後市，加權指數1日摜破15,000點整數關卡及季線15,040.7點後，本波反彈似乎已告一段落，目前只能寄望美股再連續四日下跌後，能夠重啟漲勢，後續將公布的失業率將是重要契機。
選股方面，生技醫療、防疫概念股，及具題材加持的元宇宙、蘋概股，將是目前少數可選擇的類股。
◎ 華冠投顧分析師劉炯德
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|9/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3504
|揚明光
|21
|94.60
|110.50
|16.81
|33.39
|2388
|威盛
|23
|83.30
|88.60
|6.36
|12.19
|6443
|元晶
|52
|38.35
|40.35
|5.22
|10.40
|2498
|宏達電
|32
|61.60
|60.20
|-2.27
|-4.48
|4919
|新唐
|15
|126.50
|121.00
|-4.35
|-8.25
|4.33
|43.25
投組表現：
揚明光（3504）表現最佳，股價1日亮燈漲停，站穩於所有均線之上，且季線翻揚，預估軋空行情仍將持續、推升股價上漲。
新唐（4919）表現最差，股價1日下跌3.59％、回測月線，待後市股價突破季線，漲勢將有機會啟動。
盤勢預測：
美股四大指數8月31日開高後狹幅震盪，惟受到惠普、Seagate下修財測影響，科技股賣壓湧現，尾盤賣壓增強、再度全面收跌，近期美股低點反彈後，短線拉回測支撐。
此外，市場也受到美國限制超微（AMD）、輝達（Nvidia）AI、高效能運算（HPC）及數據中心相關晶片銷售大陸市場，市場預期，將間接影響台積電業績，導致台股加權指數1日開低走低，終場大跌293.58點，收在14,801.86點，且成交量提升至2,300億元之上，形成價跌量增、帶短下影線之黑K棒，短線並未出現明顯的止跌訊號。
不過，即便電子類股1日幾乎全倒，惟成交值比重卻不減反增，顯示特定逢低承接買盤仍在，短線盤面強勢族群仍在光學元件及太陽能相關概念股。
台灣經濟研究院8月31日公布7月製造業景氣信號值，較上月減少 0.30分至 11.88 分，燈號連續亮出第五顆黃藍燈，在全球經濟下行壓力升溫下，外銷訂單由正轉負，更加突顯出全球終端市場的疲弱程度。
Fed升息縮表、企業借貸成本上升，惟通膨惡化卻又排擠消費，導致企業營收、獲利表現欠佳，最終股價面臨估值下調，國內生產毛額（GDP）也面臨下修。
展望後市，台股現階段受惠國安基金護盤、投信積極作帳「兩大優勢」，由內資主導盤勢，故預估短期間台股將走自己的路，近期拉回整理，將是投資人進場擇優布局的機會。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|9/1收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4720
|德淵
|91
|15.45
|17.90
|15.86
|22.30
|6443
|元晶
|36
|38.35
|40.35
|5.22
|7.20
|2413
|環科
|62
|22.75
|23.60
|3.74
|5.27
|4564
|元翎
|46
|30.30
|29.30
|-3.30
|-4.60
|4804
|大略-KY
|118
|11.85
|11.35
|-4.22
|-5.90
|3526
|凡甲
|9
|159.00
|150.50
|-5.35
|-7.65
|3149
|正達
|64
|21.90
|20.15
|-7.99
|-11.20
|0.54
|5.42
投組表現：
德淵（4720）表現最佳，股價1日收一根中紅，惟仍在前日長腳十字線之上影線勢力範圍內，研判未來幾日內仍將對股價上漲形成壓力。
正達（3149）表現最差，受到大盤拖累，股價1日跳空下跌收黑K，跌破前四日低點，股價相對弱勢，預期短線將維持在20元附近整理。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）官員再度發表鷹派言論，以及惠普及Seagate下修財測等利空衝擊，美股四大指數8月31日全面收黑，台股加權指數1日也大跌逾百點開出，盤中跌點再擴大至300點以上，指數失守14,900點關卡，終場下跌293.58點，跌幅1.94％，以14,801.86點作收。
克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特8月31日表態，認為Fed需要在明年年初前將利率升至4％以上，並維持在高檔一段時間，且預估Fed至少在2023年底前都不會降息。此番言論與市場預期Fed將在2023年秋季開始降息大相逕庭，對投資人的心理造成極大壓力，且預估在Fed 9月下旬正式升息前，這類情形仍可能持續發生。
此外，歐元區8月消費者物價指數（CPI）年增率也創下9.1％的新高, 能源價格年增率更是高達38.3％，成為通膨高漲主因，故歐洲央行也考慮9月再次大幅升息。
展望後市，台股加權指數1日苦吞一根長黑K棒，跌破8月29日盤中低點14,843.72點，研判後續仍有待美股回穩，指數才可確認7月初以來頸線14,550點的支撐。
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