揚明光軋空行情持續 00715L跌破月線支撐

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 9/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4720 德淵 200 15.45 17.90 15.86 49.00 2388 威盛 30 83.30 88.60 6.36 15.90 4743 合一 12 284.00 298.00 4.93 16.80 4557 永新-KY 2 135.50 128.00 -5.54 -1.50 3149 正達 33 21.90 20.15 -7.99 -5.78 7.44 74.43

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，在大盤1日重挫大跌之際，股價仍逆勢上漲4.37％，在趨勢走多、內資法人持續力挺下，只要量價不失控、並守穩於10日線之上，則預期後市仍有續漲機會。

正達（3149）表現最差，即便股價1日持續震盪走跌，惟仍力守於10日線及月季線之上，後市只要能放量並站穩於21元關卡之上，就有望轉強。

盤勢預測 ：

台股1日開低震盪走低，終場下跌293.58點，跌幅1.94％，收在14,801.86點；櫃買指數亦同步下跌2.84點，跌幅1.42％，收在196.53點；三大法人進出方面，外資轉賣332.48億元，投信續買6.05億元，自營商轉賣148.97億元，惟外資法人於台指期貨轉賣7,231口多單，累計淨多單部位為6,059口，外資心態轉趨謹慎保守，內資偏多心態不變。

台美兩地股是本周持續受到美國聯準會（Fed）偏鷹言論衝擊，美股四大指數一路跌跌不休，也導致外資持續反手大舉調節台股，使權值股、高價股、金融股紛紛下殺拉回，加權指數也備感壓力。

即便加權指數的後續走勢，仍須觀察外資法人及美股漲跌的臉色，惟台股在國安基金的加持下，預期在 14,545～14,766點間，將具有相當強勁的支撐，故投資人對於短線的拉回，投資人也不必過度擔憂，現階段選股重於選市。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 9/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4720 德淵 262 15.45 17.90 15.86 64.19 6598 ABC-KY 32 31.65 32.60 3.00 3.04 4931 新盛力 6 41.10 41.75 1.58 0.39 4564 元翎 122 30.30 29.30 -3.30 -12.20 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 49 20.02 18.59 -7.14 -7.01 4.84 48.41

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，股價1日續漲4.37％，研判後市仍有上漲空間。

期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，股價1日下跌7.1％，跌破月線支撐，建議賣出。

盤勢預測：

美股四大指數31日全數下跌，台股1日也受到美股下跌的拖累，加權指數開低走低，盤中一度大跌逾300點，最低下探至14,773.19點，終場下跌293.58點，以14,801.86點作收，成交量放大至2,300億元之上。

展望後市，加權指數1日摜破15,000點整數關卡及季線15,040.7點後，本波反彈似乎已告一段落，目前只能寄望美股再連續四日下跌後，能夠重啟漲勢，後續將公布的失業率將是重要契機。

選股方面，生技醫療、防疫概念股，及具題材加持的元宇宙、蘋概股，將是目前少數可選擇的類股。

◎ 華冠投顧分析師劉炯德

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 9/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3504 揚明光 21 94.60 110.50 16.81 33.39 2388 威盛 23 83.30 88.60 6.36 12.19 6443 元晶 52 38.35 40.35 5.22 10.40 2498 宏達電 32 61.60 60.20 -2.27 -4.48 4919 新唐 15 126.50 121.00 -4.35 -8.25 4.33 43.25

投組表現：

揚明光（3504）表現最佳，股價1日亮燈漲停，站穩於所有均線之上，且季線翻揚，預估軋空行情仍將持續、推升股價上漲。

新唐（4919）表現最差，股價1日下跌3.59％、回測月線，待後市股價突破季線，漲勢將有機會啟動。

盤勢預測：

美股四大指數8月31日開高後狹幅震盪，惟受到惠普、Seagate下修財測影響，科技股賣壓湧現，尾盤賣壓增強、再度全面收跌，近期美股低點反彈後，短線拉回測支撐。

此外，市場也受到美國限制超微（AMD）、輝達（Nvidia）AI、高效能運算（HPC）及數據中心相關晶片銷售大陸市場，市場預期，將間接影響台積電業績，導致台股加權指數1日開低走低，終場大跌293.58點，收在14,801.86點，且成交量提升至2,300億元之上，形成價跌量增、帶短下影線之黑K棒，短線並未出現明顯的止跌訊號。

不過，即便電子類股1日幾乎全倒，惟成交值比重卻不減反增，顯示特定逢低承接買盤仍在，短線盤面強勢族群仍在光學元件及太陽能相關概念股。

台灣經濟研究院8月31日公布7月製造業景氣信號值，較上月減少 0.30分至 11.88 分，燈號連續亮出第五顆黃藍燈，在全球經濟下行壓力升溫下，外銷訂單由正轉負，更加突顯出全球終端市場的疲弱程度。

Fed升息縮表、企業借貸成本上升，惟通膨惡化卻又排擠消費，導致企業營收、獲利表現欠佳，最終股價面臨估值下調，國內生產毛額（GDP）也面臨下修。

展望後市，台股現階段受惠國安基金護盤、投信積極作帳「兩大優勢」，由內資主導盤勢，故預估短期間台股將走自己的路，近期拉回整理，將是投資人進場擇優布局的機會。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 9/1收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4720 德淵 91 15.45 17.90 15.86 22.30 6443 元晶 36 38.35 40.35 5.22 7.20 2413 環科 62 22.75 23.60 3.74 5.27 4564 元翎 46 30.30 29.30 -3.30 -4.60 4804 大略-KY 118 11.85 11.35 -4.22 -5.90 3526 凡甲 9 159.00 150.50 -5.35 -7.65 3149 正達 64 21.90 20.15 -7.99 -11.20 0.54 5.42

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，股價1日收一根中紅，惟仍在前日長腳十字線之上影線勢力範圍內，研判未來幾日內仍將對股價上漲形成壓力。

正達（3149）表現最差，受到大盤拖累，股價1日跳空下跌收黑K，跌破前四日低點，股價相對弱勢，預期短線將維持在20元附近整理。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）官員再度發表鷹派言論，以及惠普及Seagate下修財測等利空衝擊，美股四大指數8月31日全面收黑，台股加權指數1日也大跌逾百點開出，盤中跌點再擴大至300點以上，指數失守14,900點關卡，終場下跌293.58點，跌幅1.94％，以14,801.86點作收。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特8月31日表態，認為Fed需要在明年年初前將利率升至4％以上，並維持在高檔一段時間，且預估Fed至少在2023年底前都不會降息。此番言論與市場預期Fed將在2023年秋季開始降息大相逕庭，對投資人的心理造成極大壓力，且預估在Fed 9月下旬正式升息前，這類情形仍可能持續發生。

此外，歐元區8月消費者物價指數（CPI）年增率也創下9.1％的新高, 能源價格年增率更是高達38.3％，成為通膨高漲主因，故歐洲央行也考慮9月再次大幅升息。

展望後市，台股加權指數1日苦吞一根長黑K棒，跌破8月29日盤中低點14,843.72點，研判後續仍有待美股回穩，指數才可確認7月初以來頸線14,550點的支撐。