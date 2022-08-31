元宇宙再起 威盛持續看漲 達人按讚6類股

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4720 德淵 200 15.45 17.15 11.00 34.00 2388 威盛 30 83.30 90.50 8.64 21.60 4743 合一 12 284.00 296.00 4.23 14.40 4557 永新-KY 2 135.50 130.00 -4.06 -1.10 3149 正達 33 21.90 20.90 -4.57 -3.30 6.56 65.60

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，即便股價31日盤中一度反彈攻高，惟未能力挺收紅，後續只要守穩於10日線，則後市仍有續彈機會。

正達（3149）表現最差，股價31日震盪收小黑、下跌2.34％，惟在趨勢走多下，要量價不失控，則預期後市仍有機會持續上漲。

盤勢預測 ：

台股加權指數31日開低震盪走高，終場上漲141.81點，漲幅0.95％，收在15,095.44點；櫃買指數亦同步大漲上來，終場上漲1.68點作收，漲幅0.85％，收在199.37點；三大法人進出方面，外資轉買27.36億元，投信續買2.67億元，自營商轉買20.43億元，惟外資法人於台指期續買1,698口多單，累計淨多單部位為13,241口，外資心態轉趨中性謹慎偏多，內資偏多心態不變。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表偏鷹言論，徹底粉粹市場對於明年Fed轉鴿的可能性，且連帶地使得美股四大指數連三日重挫，不過在國安基金加持下，台股下檔仍有支撐，加上櫃買指數近期穩居於短中期均線之上，並穩步震盪盤堅，中小型轉機股持續活繃亂跳。

選股方面，部分低基期、具轉機成長題材，且有法人買盤加持的中小型轉機股，逢低仍值得留意，包括矽智財（IP）、5G網通、電動車暨車用零組件、低軌衛星、元宇宙概念股，甚至是部分生技製藥族群等，在產業前景看好下，仍值得投資人留意。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4720 德淵 262 15.45 17.15 11.00 44.54 6598 ABC-KY 32 31.65 33.55 6.00 6.08 4931 新盛力 6 41.10 42.75 4.01 0.99 4564 元翎 122 30.30 30.55 0.83 3.05 00715L 期街口S&P布蘭特油正2 49 20.02 20.01 -0.05 -0.05 5.46 54.61

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，股價31日下跌0.29％、成交量縮，後續走勢需要進一步觀望。

期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，股價31日下跌6.97％，惟預估在20元獲得支撐後，後市仍有反彈機會。

盤勢預測：

美股四大指數30日全數下跌，台股大盤開盤受美股影響，開低開高走，終場上漲141.81點，收在15,095.44點，成交量恢復到2千億之上。

展望後市，加權指數31日重新站上季線及「萬五」大關，多頭反彈行情又重新燃起希望，不過，美股那斯達克指數連續三日下跌，且目前尚無任何明確止跌訊號出現，對台股仍可能會有所拖累，投資人需謹慎小心美股後市發展。

選股方面，有鑑於疫情近期似乎有捲土重來的趨勢，防疫概念股值得投資人特別關注；另外，元宇宙概念股則在指標股威盛31日亮燈漲停帶領下，可望啟動新一波漲勢。

◎ 華冠投顧分析師劉炯德

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2388 威盛 23 83.30 90.50 8.64 16.56 3504 揚明光 21 94.60 100.50 6.24 12.39 6443 元晶 52 38.35 39.00 1.69 3.38 2498 宏達電 32 61.60 62.30 1.14 2.24 4919 新唐 15 126.50 125.50 -0.79 -1.50 3.31 33.07

投組表現：

威盛（2388）表現最佳，站穩支撐翻揚，軋空行情持續看漲。

新唐（4919）表現最差，回測月線等待突破，漲勢即將啟動。

盤勢預測：

市場對於美國聯準會（Fed）鷹派升息的預期，打壓美股四大指數，花旗分析師表示，費半指數恐將再跌25％至新低位置，理由是半導體行業正進入十年來最嚴重的衰退期，宏觀經濟不佳和高庫存都有損企業盈利。台股31日隨美股下跌而開低，盤中出現一波拉升，短線資金湧進政策扶持的生技CDMO國家隊外，矽智財、網通、電動車、面板等電子股皆走在盤上，最終大盤收漲141點，以15,095點作收。

目前大盤下有國安基金支撐，投信也積極地在中小股作績效，從技術面角度，三日K線組合類似內困翻紅走漲，若能一舉突破29日黑K高點15,197點。反轉訊號會更加明確。短線題材不斷，台積電年底3奈米量產、蘋果9月秋季發表會來襲，新品除鏡頭模組升級外，市場推測將有新亮點在低軌道衛星應用。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/26收盤價(元) 8/31收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4720 德淵 91 15.45 17.15 11.00 15.47 2413 環科 62 22.75 24.50 7.69 10.85 6443 元晶 36 38.35 39.00 1.69 2.34 4564 元翎 46 30.30 30.55 0.83 1.15 4804 大略-KY 118 11.85 11.55 -2.53 -3.54 3526 凡甲 9 159.00 154.00 -3.14 -4.50 3149 正達 64 21.90 20.90 -4.57 -6.40 1.54 15.37

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，收長上影十字線，未來幾日將對股價上漲形成壓力 。

正達（3149）表現最差，股價振幅越來越小，成交量同步萎縮，顯示變盤在即，預期將朝前波低點22元進攻。

盤勢預測：

美國30日公布的職位空缺數與消費者信心指數均遠超預期，以及多位美國聯準會（Fed）官員重申Fed主席鮑爾堅定抑制通膨的訊號，四大指數開高後震盪走低，台股31日則因內資作帳、國安基金護盤，點火生技族群，加上晶圓雙雄翻紅，終場上漲141點，以15,095點作收，大盤目前似乎有形成內困三日翻紅的可能性，不過仍有待美股回穩，才可確認15,000點的支撐。

美國勞工統計局公布7月職位空缺較預期高出近100萬個，顯示美國勞動市場仍極度緊繃，且薪資壓力依舊存在，市場預期聯準會9月再升息三碼的機率高於七成。此外，美國經濟諮商局報告顯示，8月消費者信心指數報103.2，高於市場預期的97.9，並來到三個月新高，背後原因是油價走低後，消費者對通膨的預期減緩。