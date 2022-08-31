元宇宙再起 威盛持續看漲 達人按讚6類股

工商時報

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數8/26收盤價(元)8/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4720德淵20015.45 17.15 11.00 34.00
2388威盛3083.30 90.50 8.64 21.60
4743合一12284.00 296.00 4.23 14.40
4557永新-KY2135.50 130.00 -4.06 -1.10
3149正達3321.90 20.90 -4.57 -3.30
　　　　　6.56 65.60

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，即便股價31日盤中一度反彈攻高，惟未能力挺收紅，後續只要守穩於10日線，則後市仍有續彈機會。

正達（3149）表現最差，股價31日震盪收小黑、下跌2.34％，惟在趨勢走多下，要量價不失控，則預期後市仍有機會持續上漲。

盤勢預測

台股加權指數31日開低震盪走高，終場上漲141.81點，漲幅0.95％，收在15,095.44點；櫃買指數亦同步大漲上來，終場上漲1.68點作收，漲幅0.85％，收在199.37點；三大法人進出方面，外資轉買27.36億元，投信續買2.67億元，自營商轉買20.43億元，惟外資法人於台指期續買1,698口多單，累計淨多單部位為13,241口，外資心態轉趨中性謹慎偏多，內資偏多心態不變。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表偏鷹言論，徹底粉粹市場對於明年Fed轉鴿的可能性，且連帶地使得美股四大指數連三日重挫，不過在國安基金加持下，台股下檔仍有支撐，加上櫃買指數近期穩居於短中期均線之上，並穩步震盪盤堅，中小型轉機股持續活繃亂跳。

選股方面，部分低基期、具轉機成長題材，且有法人買盤加持的中小型轉機股，逢低仍值得留意，包括矽智財（IP）、5G網通、電動車暨車用零組件、低軌衛星、元宇宙概念股，甚至是部分生技製藥族群等，在產業前景看好下，仍值得投資人留意。

啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數8/26收盤價(元)8/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4720德淵26215.45 17.15 11.00 44.54
6598ABC-KY3231.65 33.55 6.00 6.08
4931新盛力641.10 42.75 4.01 0.99
4564元翎12230.30 30.55 0.83 3.05
00715L期街口S&P布蘭特油正24920.02 20.01 -0.05 -0.05
　　　　　5.46 54.61

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，股價31日下跌0.29％、成交量縮，後續走勢需要進一步觀望。

期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，股價31日下跌6.97％，惟預估在20元獲得支撐後，後市仍有反彈機會。

盤勢預測：

美股四大指數30日全數下跌，台股大盤開盤受美股影響，開低開高走，終場上漲141.81點，收在15,095.44點，成交量恢復到2千億之上。

展望後市，加權指數31日重新站上季線及「萬五」大關，多頭反彈行情又重新燃起希望，不過，美股那斯達克指數連續三日下跌，且目前尚無任何明確止跌訊號出現，對台股仍可能會有所拖累，投資人需謹慎小心美股後市發展。

選股方面，有鑑於疫情近期似乎有捲土重來的趨勢，防疫概念股值得投資人特別關注；另外，元宇宙概念股則在指標股威盛31日亮燈漲停帶領下，可望啟動新一波漲勢。

◎ 華冠投顧分析師劉炯德

代號公司張數8/26收盤價(元)8/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2388威盛2383.30 90.50 8.64 16.56
3504揚明光2194.60 100.50 6.24 12.39
6443元晶5238.35 39.00 1.69 3.38
2498宏達電3261.60 62.30 1.14 2.24
4919新唐15126.50 125.50 -0.79 -1.50
　　　　　3.31 33.07

投組表現：

威盛（2388）表現最佳，站穩支撐翻揚，軋空行情持續看漲。

新唐（4919）表現最差，回測月線等待突破，漲勢即將啟動。

盤勢預測：

市場對於美國聯準會（Fed）鷹派升息的預期，打壓美股四大指數，花旗分析師表示，費半指數恐將再跌25％至新低位置，理由是半導體行業正進入十年來最嚴重的衰退期，宏觀經濟不佳和高庫存都有損企業盈利。台股31日隨美股下跌而開低，盤中出現一波拉升，短線資金湧進政策扶持的生技CDMO國家隊外，矽智財、網通、電動車、面板等電子股皆走在盤上，最終大盤收漲141點，以15,095點作收。

目前大盤下有國安基金支撐，投信也積極地在中小股作績效，從技術面角度，三日K線組合類似內困翻紅走漲，若能一舉突破29日黑K高點15,197點。反轉訊號會更加明確。短線題材不斷，台積電年底3奈米量產、蘋果9月秋季發表會來襲，新品除鏡頭模組升級外，市場推測將有新亮點在低軌道衛星應用。

◎ 證券分析師袁中麟

代號公司張數8/26收盤價(元)8/31收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4720德淵9115.45 17.15 11.00 15.47
2413環科6222.75 24.50 7.69 10.85
6443元晶3638.35 39.00 1.69 2.34
4564元翎4630.30 30.55 0.83 1.15
4804大略-KY11811.85 11.55 -2.53 -3.54
3526凡甲9159.00 154.00 -3.14 -4.50
3149正達6421.90 20.90 -4.57 -6.40
　　　　　1.54 15.37

投組表現：

德淵（4720）表現最佳，收長上影十字線，未來幾日將對股價上漲形成壓力 。

正達（3149）表現最差，股價振幅越來越小，成交量同步萎縮，顯示變盤在即，預期將朝前波低點22元進攻。

盤勢預測：

美國30日公布的職位空缺數與消費者信心指數均遠超預期，以及多位美國聯準會（Fed）官員重申Fed主席鮑爾堅定抑制通膨的訊號，四大指數開高後震盪走低，台股31日則因內資作帳、國安基金護盤，點火生技族群，加上晶圓雙雄翻紅，終場上漲141點，以15,095點作收，大盤目前似乎有形成內困三日翻紅的可能性，不過仍有待美股回穩，才可確認15,000點的支撐。

美國勞工統計局公布7月職位空缺較預期高出近100萬個，顯示美國勞動市場仍極度緊繃，且薪資壓力依舊存在，市場預期聯準會9月再升息三碼的機率高於七成。此外，美國經濟諮商局報告顯示，8月消費者信心指數報103.2，高於市場預期的97.9，並來到三個月新高，背後原因是油價走低後，消費者對通膨的預期減緩。

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工商時報 柯宗沅

證券組