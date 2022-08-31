元宇宙再起 威盛持續看漲 達人按讚6類股
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4720
|德淵
|200
|15.45
|17.15
|11.00
|34.00
|2388
|威盛
|30
|83.30
|90.50
|8.64
|21.60
|4743
|合一
|12
|284.00
|296.00
|4.23
|14.40
|4557
|永新-KY
|2
|135.50
|130.00
|-4.06
|-1.10
|3149
|正達
|33
|21.90
|20.90
|-4.57
|-3.30
|6.56
|65.60
投組表現：
德淵（4720）表現最佳，即便股價31日盤中一度反彈攻高，惟未能力挺收紅，後續只要守穩於10日線，則後市仍有續彈機會。
正達（3149）表現最差，股價31日震盪收小黑、下跌2.34％，惟在趨勢走多下，要量價不失控，則預期後市仍有機會持續上漲。
盤勢預測 ：
台股加權指數31日開低震盪走高，終場上漲141.81點，漲幅0.95％，收在15,095.44點；櫃買指數亦同步大漲上來，終場上漲1.68點作收，漲幅0.85％，收在199.37點；三大法人進出方面，外資轉買27.36億元，投信續買2.67億元，自營商轉買20.43億元，惟外資法人於台指期續買1,698口多單，累計淨多單部位為13,241口，外資心態轉趨中性謹慎偏多，內資偏多心態不變。
美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表偏鷹言論，徹底粉粹市場對於明年Fed轉鴿的可能性，且連帶地使得美股四大指數連三日重挫，不過在國安基金加持下，台股下檔仍有支撐，加上櫃買指數近期穩居於短中期均線之上，並穩步震盪盤堅，中小型轉機股持續活繃亂跳。
選股方面，部分低基期、具轉機成長題材，且有法人買盤加持的中小型轉機股，逢低仍值得留意，包括矽智財（IP）、5G網通、電動車暨車用零組件、低軌衛星、元宇宙概念股，甚至是部分生技製藥族群等，在產業前景看好下，仍值得投資人留意。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4720
|德淵
|262
|15.45
|17.15
|11.00
|44.54
|6598
|ABC-KY
|32
|31.65
|33.55
|6.00
|6.08
|4931
|新盛力
|6
|41.10
|42.75
|4.01
|0.99
|4564
|元翎
|122
|30.30
|30.55
|0.83
|3.05
|00715L
|期街口S&P布蘭特油正2
|49
|20.02
|20.01
|-0.05
|-0.05
|5.46
|54.61
投組表現：
德淵（4720）表現最佳，股價31日下跌0.29％、成交量縮，後續走勢需要進一步觀望。
期街口S&P布蘭特油正2（00715L）表現最差，股價31日下跌6.97％，惟預估在20元獲得支撐後，後市仍有反彈機會。
盤勢預測：
美股四大指數30日全數下跌，台股大盤開盤受美股影響，開低開高走，終場上漲141.81點，收在15,095.44點，成交量恢復到2千億之上。
展望後市，加權指數31日重新站上季線及「萬五」大關，多頭反彈行情又重新燃起希望，不過，美股那斯達克指數連續三日下跌，且目前尚無任何明確止跌訊號出現，對台股仍可能會有所拖累，投資人需謹慎小心美股後市發展。
選股方面，有鑑於疫情近期似乎有捲土重來的趨勢，防疫概念股值得投資人特別關注；另外，元宇宙概念股則在指標股威盛31日亮燈漲停帶領下，可望啟動新一波漲勢。
◎ 華冠投顧分析師劉炯德
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2388
|威盛
|23
|83.30
|90.50
|8.64
|16.56
|3504
|揚明光
|21
|94.60
|100.50
|6.24
|12.39
|6443
|元晶
|52
|38.35
|39.00
|1.69
|3.38
|2498
|宏達電
|32
|61.60
|62.30
|1.14
|2.24
|4919
|新唐
|15
|126.50
|125.50
|-0.79
|-1.50
|3.31
|33.07
投組表現：
威盛（2388）表現最佳，站穩支撐翻揚，軋空行情持續看漲。
新唐（4919）表現最差，回測月線等待突破，漲勢即將啟動。
盤勢預測：
市場對於美國聯準會（Fed）鷹派升息的預期，打壓美股四大指數，花旗分析師表示，費半指數恐將再跌25％至新低位置，理由是半導體行業正進入十年來最嚴重的衰退期，宏觀經濟不佳和高庫存都有損企業盈利。台股31日隨美股下跌而開低，盤中出現一波拉升，短線資金湧進政策扶持的生技CDMO國家隊外，矽智財、網通、電動車、面板等電子股皆走在盤上，最終大盤收漲141點，以15,095點作收。
目前大盤下有國安基金支撐，投信也積極地在中小股作績效，從技術面角度，三日K線組合類似內困翻紅走漲，若能一舉突破29日黑K高點15,197點。反轉訊號會更加明確。短線題材不斷，台積電年底3奈米量產、蘋果9月秋季發表會來襲，新品除鏡頭模組升級外，市場推測將有新亮點在低軌道衛星應用。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/26收盤價(元)
|8/31收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|4720
|德淵
|91
|15.45
|17.15
|11.00
|15.47
|2413
|環科
|62
|22.75
|24.50
|7.69
|10.85
|6443
|元晶
|36
|38.35
|39.00
|1.69
|2.34
|4564
|元翎
|46
|30.30
|30.55
|0.83
|1.15
|4804
|大略-KY
|118
|11.85
|11.55
|-2.53
|-3.54
|3526
|凡甲
|9
|159.00
|154.00
|-3.14
|-4.50
|3149
|正達
|64
|21.90
|20.90
|-4.57
|-6.40
|1.54
|15.37
投組表現：
德淵（4720）表現最佳，收長上影十字線，未來幾日將對股價上漲形成壓力 。
正達（3149）表現最差，股價振幅越來越小，成交量同步萎縮，顯示變盤在即，預期將朝前波低點22元進攻。
盤勢預測：
美國30日公布的職位空缺數與消費者信心指數均遠超預期，以及多位美國聯準會（Fed）官員重申Fed主席鮑爾堅定抑制通膨的訊號，四大指數開高後震盪走低，台股31日則因內資作帳、國安基金護盤，點火生技族群，加上晶圓雙雄翻紅，終場上漲141點，以15,095點作收，大盤目前似乎有形成內困三日翻紅的可能性，不過仍有待美股回穩，才可確認15,000點的支撐。
美國勞工統計局公布7月職位空缺較預期高出近100萬個，顯示美國勞動市場仍極度緊繃，且薪資壓力依舊存在，市場預期聯準會9月再升息三碼的機率高於七成。此外，美國經濟諮商局報告顯示，8月消費者信心指數報103.2，高於市場預期的97.9，並來到三個月新高，背後原因是油價走低後，消費者對通膨的預期減緩。
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