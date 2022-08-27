陳學進︱合一新藥赴美上市

台股上周震盪拉回，倫元投顧分析師陳學進指出，國安基金護盤動作可望一路延續至年底選後，在「驚驚漲」行情中，投資人可鎖定具成長題材且有法人眷顧的中小型股。本周投資組合前兩大為合一（4743）、德淵（4720），再選入威盛（2388）、正達（3149）與永新-KY（4557）。



美國聯準會（Fed）持續「高唱鷹調」，導致外資對台股調節力道不斷，加權指數17日最高點衝上15,475點後再度震盪壓回，讓市場不少投資人再次感到膽戰心驚。



不過，在國安基金加持下，再加上年底的九合一縣市長選舉行情正如火如荼進行中，受惠政策面、內資持續力挺，台股後市仍看好。



展望後市，市場也預估，Fed在9月會議進行最後一次大幅度升息後，隨目前美國經濟衰退的風險已高於通膨風險，預期接下來可能會暫緩升息步調，此外，股市先前也已提前反應Fed提出偏鷹論調的利空，研判後續股市有機會利空出盡。



選股方面，面對台股震盪「驚驚漲」、內資主導的行情架構，投資人對於部分權值股、高價股、漲多股，以及產業前景仍存有疑慮之趨勢轉弱股，基於風險及效率考量，建議暫時保守操作。



不過，反觀一些低基期、低位階、具轉機成長題材之中小型股，若是又有法人買盤加持，預期就會是現階段多方聚焦的重心，如連展投控、建舜電、德淵、雍智科技、威盛、台半等股，都表現相對強勢，投資人可多加留意。

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