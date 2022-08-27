袁中麟︱凡甲帶量攻堅

台股終止周線連七紅，全周轉跌130點，收在15,278點，證期分析師袁中麟認為，升息和通膨的陰霾持續籠罩市場，預期大盤近期仍將是高檔震盪格局，選股以近三個月營收成長、半年報表現優異及股價線型排列佳的個股為首選；本周投資組合前兩大為凡甲（3526）、環科（2413），再選入德淵（4720）、正達（3149）、大略-KY（4804）、元翎（4564）與元晶（6443）。



美股基本上在全球央行年會前已消化部分利空，加上美國上周初請失業救濟金人數意外下滑，消除就業市場趨於疲軟的疑慮，第二季實質國內生產毛額（GDP）萎縮0.6％，幅度也較估值縮小，大型科技股相對有撐。



美國聯準會主席鮑爾26日在全球央行年會發表演說前夕，投資人猶豫不決、信心不足。鮑爾確實也再度發表鷹派言論，造成美股26日大跌逾千點，不過三大指數自6月中旬陸續創下今年新低後，反彈行情持續進行。



台股方面，台經院25日公布7月製造業營業氣候測驗點為87.91點，不僅連續七個月下滑，更下探逾二年新低紀錄；央行公布的M1B與M2年增率也出現死亡交叉，為近四年半首見，市場解讀此為股市資金活水緊縮訊號，恐不利台股後勢表現。



蘋果秋季發表會將於9月7日登場，亮點多，也可能漲價，投資人可趁指數震盪之際，逢低承接業績成長股，並以蘋果供應鏈、矽智財（IP）、汽車零組件、綠能與儲能個股為主。

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