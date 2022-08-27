趙彭博︱元翎成交量放大

台股上周觀望氛圍濃厚，啟發投顧分析師趙彭博指出，大盤季線未來若能翻揚，則台股有望順利轉為回升行情，而目前櫃買指數走勢強於大盤，顯示小股本、低價的業績成長股，仍是現階段首選。本周投資組合前兩大為德淵（4720）、元翎（4564），再選入ABC-KY（6598）、期街口S&P布蘭特油正2（00715L）與新盛力（4931）。

美股四大指數在升息背景壓制下，上周表現先抑後揚，台股加權指數則連帶受美股影響，大盤單周跌130.34點，跌幅0.85％，收15,278.44點，最終周K收黑，中斷周K線連七紅紀錄，惟周K仍留長下影線。

權王台積電也回檔整理，單周下跌7元，收在512元，跌幅1.35％；櫃買指數表現則遠優於大盤，單周強漲3.46點，漲幅1.77％。

展望後市，加權指數上周在季線附近一度遭遇賣壓，惟在連續跌破月、季線後，多頭發力，使台股月、季線失而復得，且月、季線即將呈黃金交叉，若未來季線能進一步翻揚，則台股大盤將有機會自反彈格局轉為回升的大幅上漲行情。

選股方面，櫃買指數已提前出現月、季線黃金交叉走勢，強勢程度更勝加權指數，因此研判中小型成長股將是本波台股反彈的首選標的。

其中，股本小、價格低於50元且業績成長的銅板股，更是「飆股」容易出沒的族群，近期包括新盛力、金橋、台林、台端、全宇生技-KY、健喬、先益及華經等個股都表現剽悍，均為現階段投資人可特別關注的標的。

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