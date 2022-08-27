劉烱德︱元晶醞釀發動攻勢

台股上周觀望氣氛濃厚，量縮收黑，全周下跌130點，華冠投顧分析師劉德指出，短線盤勢以狹幅震盪為主，靜待季線扣抵由高轉低，以時間換空間，再順勢推升指數走高；本周投資組合前兩大為元晶（6443）、揚明光（3504），再選入宏達電（2498）、威盛（2388）與新唐（4919）。

美國第二季實質國內生產毛額（GDP）終值上修至萎縮0.6％，優於市場預期，10年期公債殖利率同步走升，美股25日看回不回，四大指數尾盤全數拉升，激勵台股26日早盤開高，在電子股台積電、聯發科上漲帶動下，指數一度大漲137點，不過午盤過後開始出現賣壓，終場漲點收斂至78點，以15,278點作收，呈現價漲量增帶上影紅K線。

三大法人上周合計賣超313.98億元，外資周賣超370.22億元，投信持續加碼75.76億元，已連46日買超，持續刷新歷史紀錄，自營商賣超19.52億元。

類股方面，半導體上游晶圓製造廠環球晶、合晶、台勝科，及IC設計矽智財（IP）業者創意、世芯KY、智原、力旺26日同步開高，但市場擔心美國聯準會（Fed）主席鮑爾的談話，短線恐引發美股跌勢，加上周末效應發威，盤中短線獲利賣壓湧現，午盤過後漲點收斂，上游晶圓製造及IP股紛紛轉弱，車電股強勢收在盤上。

短線投資人除了可持續關注內資控盤，投信作帳趕績效標的外，軋空上漲的元宇宙及光學股也再次轉強，選股比看勢重要，電子主攻強勢族群輪漲輪動，生技股仍有後戲。

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