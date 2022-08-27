第8洞︱台股拚利空出盡 達人挺中小型股

台股上周受美國聯準會（Fed）鷹派言論、技術指標過熱修正、外資持續減碼襲擊，惟後續在利空鈍化、國安基金與內資力挺下，加權指數重返月、季線之上。



Fed主席鮑爾26日一如市場預期發表鷹派談話，強調將高利率將維持一段時間，甚至透露9月會議再出現「異常大的升息」（unusually large increase）可能適當，惟法人指出，市場上周提前反應該利空，研判後續行情反倒有望利空出盡。



證券分析師袁中麟本周投組除選入伺服器連接器廠凡甲外，其餘均為銅板股，包括電子零組件廠環科、熱熔膠廠商德淵、3D玻璃廠正達、婚宴業者大略-KY、消費性高壓鋼瓶廠元翎、太陽能模組廠元晶；整體持股比率98.2％。



華冠投顧分析師劉德本周再度續留揚明光、宏達電、威盛，再加入太陽能模組廠元晶、微控制器（MCU）廠新唐；整體持股比率為97.7％。



倫元投顧分析師陳學進選入上周新藥題材激勵股價狂飆的生技股合一、熱熔膠廠商德淵、威盛、正達、剎車系統AM零組件新品供應廠永新-KY；整體持股比率99.9％。



啟發投顧分析師趙彭博投組全選銅板股，包括德淵、元翎、精準檢測廠ABC-KY、電池模組廠新盛力，及與國際油價連動的期街口S&P布蘭特油正2；整體持股比率99.8％。



Jackson Hole全球央行年會前夕，台美兩地投資人上周屏息以待，有鑑於市場對美國聯準會（Fed）主席鮑爾「鷹派言論」已有預期，台股加權指數經歷上半周的回檔修正後，25、26日連兩日反彈，月、季線失而復得，惟周線仍收黑，台股周K終結連七紅。



Fed「放鷹」，美元指數上周走升，也讓亞洲貨幣全數承壓，新台幣26日盤中低點一度盤下壓至30.24元，也導致外資資金大舉匯出，大型權值股發展受阻。台股上周個股表現「大不如小」，加權指數上周下跌0.85％，惟中小型股仍活蹦亂跳，櫃買指數單周則逆勢上漲1.77％，周K連三紅。



達人陳學進上周績效獨走、繳出高達1.73％報酬率，奪下周冠軍頭銜，而袁中麟也同樣繳出0.03％的正報酬、奪下第二，劉德、趙彭博則分別以-0.04％、-0.45％位居第三、四名，4位達人單周績效表現均優於大盤。



本循環逐洞賽即將進入第八周，上周賽事中陳學進奪冠後，賽況再度進入「白熱化」，目前仍是趙彭博以三洞冠軍暫居領先地位，而陳學進、劉德均坐擁兩洞冠軍；至於累計績效方面，則仍由趙彭博以56.87％暫占上風。

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