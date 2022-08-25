台股回神 外資翻多 新盛力股價創兩月新高

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4931 新盛力 100 39.35 42.95 9.15 36.00 3147 大綜 5 59.60 61.00 2.35 0.70 6788 華景電 20 118.50 121.00 2.11 5.00 4114 健喬 80 37.80 38.40 1.59 4.80 4768 晶呈科技 2 170.50 170.50 0.00 0.00 4.65 46.50

投組表現：

新盛力（4931）表現最佳，股價25日強勢亮燈漲停，股價創逾兩個月新高，預期後市仍有望續漲。

晶呈科技（4768）表現最差，25日除權息，雖終場留有上影線，惟在趨勢走多、內資持續力挺下，只要量價不失控，並守穩10日線不破，預期後市仍有機會作價續彈。

盤勢預測 ：

台股25日開高震盪走高，終場上漲130.85點，漲幅0.87％，收在15,200.04點；櫃買指數亦同步大漲2.7點，漲幅1.39％，收在197.49點；三大法人進出方面，外資轉買13.82億元，投信續買20.98億元，自營商轉買15.66億元，惟外資法人於台指期轉賣1,756口多單，累計淨多單部位為5,155口，外資心態仍是相對謹慎保守，內資偏多心態不變。

展望後市，隨目前美國經濟衰退的風險已高於通膨風險，外界多預期，美國聯準會（Fed）可能會在9月會議進行最後一次的大幅度升息，後續則不易再出現令市場意外的偏鷹派行動，而當台灣時間26日晚間Fed主席鮑爾發表新一輪談話後，台股下周便有機會形成「利空出盡」，而再度回穩上漲。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 4931 新盛力 44 39.35 42.95 9.15 15.84 6788 華景電 13 118.50 121.00 2.11 3.25 4133 亞諾法 74 40.40 40.95 1.36 4.07 6598 ABC-KY 60 33.60 32.25 -4.02 -8.10 6418 詠昇 99 17.35 16.45 -5.19 -8.91 0.62 6.15

投組表現：

新盛力（4931）表現最佳，股價25日亮燈漲停，創逾兩個月新高，研判後市有續漲機會。

詠昇（6418）表現最差，股價25日下跌0.3％，股價狹幅整理、成交量萎縮，未來反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數24日全數小漲，台股大盤25日開高走高，最高上漲逾170點，來到15,244.06點，尾盤漲幅收斂，終場上漲130.85點，以15,200.04點作收，成交量仍持續萎縮。

展望後市，加權指數強勢反彈，重返月、季線之上，免除了加權指數連續三日跌破月線的危險情境，短線仍需注意美國聯準會（Fed）鮑爾即將在傑克森霍爾（Jackson Hole）的演講內容對美股的影響。

選股方面，特斯拉股票「1拆3」即將生效，新股價25日上線，研判電動車概念股將是短線首選，新盛力25日亮燈漲停，就為此趨勢拉開序幕。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3531 先益 49 28.95 30.00 3.63 5.15 6743 安普新 33 42.90 44.05 2.68 3.80 5498 凱崴 124 11.25 11.30 0.44 0.62 3312 弘憶股 70 20.00 19.35 -3.25 -4.55 5443 均豪 49 28.70 27.30 -4.88 -6.86 6418 詠昇 81 17.35 16.45 -5.19 -7.29 4927 泰鼎-KY 23 62.30 59.00 -5.30 -7.59 -1.67 -16.73

投組表現：

先益（3531）表現最佳，上檔賣壓不輕，多空對峙，股價恐將陷入整理。

泰鼎-KY（4927）表現最差，連五日拉回，勉強守在月線58.24元附近，需時間進行整理。

盤勢預測：

市場持續等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日在全球央行年會上的演說，觀望氣氛下, 美股四大指數24日小幅彈升。台股則在歷經連三日回檔後，伴隨亞股25日齊步走高，回神反彈，終場上漲130點，以15,200點作收，順利站回月、季線，預期鮑爾演說內容進一步釐清後，指數應可朝5月低點15,616點繼續進攻。

此外，央行公布M1B年增率滑落至6.67％，跌破Ｍ2年增率6.99％，形成貨幣「死亡交叉」，為近4年半首見，市場解讀為股市資金活水緊縮訊號，恐不利台股表現。因為當M1B年增率低於M2年增率時，表示流動資金成長較定存慢，台股資金動能將越趨疲弱。惟央行經研處副處長蔡惠美表示，國內流動性非常充沛，足以支應經濟活動所需。

◎ 華冠投顧分析師劉炯德

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/25收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3680 家登 7 267.00 284.00 6.37 11.90 6271 同欣電 9 215.00 210.50 -2.09 -4.05 2498 宏達電 30 63.90 61.00 -4.54 -8.70 2388 威盛 24 79.60 75.80 -4.77 -9.12 3504 揚明光 20 99.50 92.50 -7.04 -14.00 -2.40 -23.97

投組表現：

家登（3680）表現最佳，短線回測月線251.55元，若守穩則持續看漲。

揚明光（3504）表現最差，連續三日測試91.1元支撐，股價將再次轉強。

盤勢預測：

美股止跌激勵台股25日早盤開高，不過在衝高過程中隨預估量的遞減，指數開始震盪拉回，所幸電子股買氣不減，收盤上漲130點，以15,200點作收，呈現價漲量縮帶小上影紅K線，短線再次站上下彎的季線。土洋多空未有明顯變化，預期短線盤勢仍以狹幅震盪為主，靜待季線扣抵由高轉低，以時間換空間，再順勢推升指數走高。

市場持續關注聯準會主席鮑爾的談話是否帶出9月利率調升的前瞻指引；但投資人更該留意美國國內生產毛額（GDP）的變化，尤其現階段在歐美央行9月鷹派加息在即的預期下，歐美國債收益率紛紛走高，關鍵的美國兩年期與十年期收益率曲線倒掛被視為衰退降至的前瞻信號。

台股下有萬四護盤鐵板，在外資賣壓減輕、內資主導控盤下，投信第三季積極作帳衝績效，電子持續成為盤面重心，把握投信押寶個股回檔量縮的進場買點。