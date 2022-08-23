華景電低檔量增站上月線 家登持續看漲
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/19收盤價(元)
|8/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6788
|華景電
|20
|37.80
|38.80
|2.65
|2.00
|4931
|新盛力
|100
|118.50
|118.00
|-0.42
|-5.00
|3147
|大綜
|5
|59.60
|58.40
|-2.01
|-0.60
|4768
|晶呈科技
|2
|170.50
|167.00
|-2.05
|-0.70
|4114
|健喬
|80
|39.35
|38.50
|-2.16
|-6.80
|-1.11
|-11.10
投組表現：
華景電（6788）表現最佳，低檔量增、股價站上月線之上轉強，後續只要量價不失控，則預期仍將有作價續彈機會。
健喬（4114）表現最差，即便股價23日漲多拉回、下跌6.57％，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後續仍有機會止穩上漲。
盤勢預測 ：
台股23日開低下殺拉回，終場下跌149.25點，跌幅0.98％，收在15,095.89點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.04點，漲幅0.02％，收在193.96點；三大法人進出方面，外資續賣167.57億元，投信續買3.79億元，自營商轉賣25.38億元，惟外資法人於台指期續賣3,100口多單，累計淨多單部位為4,382口，外資心態仍是相對謹慎保守，內資偏多心態不變。
Jackson Hole全球央行年會在即，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於台灣時間26日發表談話，市場普遍預期鮑爾將會重申持續升息力抗通膨的鷹派立場，甚至促使Fed 9月再升息3碼，導致美元指數走強、外資持續提款台股，加權指數本周也再度進行壓力測試。
展望後市，即便短線震盪難免，惟隨鮑爾發表新一輪談話後，預估反倒將會形成「利空出盡」，帶領台美兩地股市上漲，故現階段台股的回檔，就是投資人進場布局的大好時機。
選股方面，台股大盤短線仍面臨量能不足的隱憂，因此資金輪動會較為快速，類股則會陸續反彈，投資人在操作上需避免追高殺低，逢低布局明年具成長性的產業才是上策。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/19收盤價(元)
|8/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3531
|先益
|49
|28.95
|29.80
|2.94
|4.17
|6743
|安普新
|33
|42.90
|43.25
|0.82
|1.16
|3312
|弘憶股
|70
|20.00
|19.55
|-2.25
|-3.15
|4927
|泰鼎-KY
|23
|62.30
|60.90
|-2.25
|-3.22
|5498
|凱崴
|124
|11.25
|10.85
|-3.56
|-4.96
|5443
|均豪
|49
|28.70
|27.40
|-4.53
|-6.37
|6418
|詠昇
|81
|17.35
|16.40
|-5.48
|-7.70
|-2.01
|-20.08
投組表現：
先益（3531）表現最佳，受大盤拖累，收出長黑日K棒，股價恐陷入整理。
詠昇（6418）表現最差，量縮拉回，若16.4元無法守穩，可能向15.5元測試。
盤勢預測：
美國聯準會（Fed）官員鷹派言論與全球央行年會25日登場，市場擔憂Fed主席鮑爾談話及美元強升衝擊，造成恐慌指數單日上漲超過15％，美股四大指數22日開低走低，台股23日也在台積電等權值股領跌下回測月線，終場下跌149點，以15,095點作收，預期指數將在月、季線間震盪整理，在基本面訊息進一步釐清後，可望蓄勢朝5月低點15,616點進攻。
依據過往經驗，若VIX指數低於20被認為是處於穩定階段；出現30或更高時則表示市場波動加大，目前VIX指數上揚至23.8，顯見市場信心明顯不足。再者，美國8月綜合採購經理人指數（PMI）23日晚間出爐，美國經濟是否陷入衰退，以及未來半年的走向，成為市場最關注的焦點。
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/19收盤價(元)
|8/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|6788
|華景電
|13
|118.50
|120.50
|1.69
|2.60
|4931
|新盛力
|44
|39.35
|39.20
|-0.38
|-0.66
|4133
|亞諾法
|74
|40.40
|38.70
|-4.21
|-12.58
|6598
|ABC-KY
|60
|33.60
|31.85
|-5.21
|-10.50
|6418
|詠昇
|99
|17.35
|16.40
|-5.48
|-9.41
|-3.05
|-30.55
投組表現：
華景電（6788）表現最佳，股價23日上漲2.12％，力守於在月、季線之上，預估仍有續漲機會。
詠昇（6418）表現最差，股價23日下跌3.24％，價跌量縮、留長下影線，後市反彈可期。
盤勢預測：
美股22日四大指數全數下跌，台股加權指數23日開低後，最低一度下探至15,086.43點，面臨「萬五」保衛戰，終場大跌149.25點，以15,095.89點作收，跌破所有均線，成交金額大幅萎縮至18,000億元以下。不過，權王台積電（2330）股價仍在季線上方獲得支撐，以504元作收。
展望後市，加權指數受美股兩日大跌影響，連續跌破季線及月線，後續指數須在三日內重新站上月線，否則將有進一步向下調整的可能性；反之，指數若能在月線獲得支撐，則反彈將持續進行。
選股方面，櫃買指數23日盤中逆勢收紅，顯示中小型股仍是市場交投熱點，中小型科技股及生技股將是首選標的。
◎ 華冠投顧分析師劉炯德
|代號
|公司
|張數
|8/19收盤價(元)
|8/23收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3680
|家登
|7
|267.00
|255.00
|-4.49
|-8.40
|6271
|同欣電
|9
|215.00
|204.00
|-5.12
|-9.90
|2498
|宏達電
|30
|63.90
|60.20
|-5.79
|-11.10
|3504
|揚明光
|20
|99.50
|92.30
|-7.24
|-14.40
|2388
|威盛
|24
|79.60
|71.70
|-9.92
|-18.96
|-6.28
|-62.76
投組表現：
家登（3680）表現最佳，短線回測月線248.05元，若守穩則持續看漲。
威盛（2388）表現最差，回測4日低點67元支撐，股價有望再次轉強。
盤勢預測：
台股23日受美股大跌影響，開平走低，終場下跌149點，收在15,095點，呈現價跌量縮黑實體K線，多日站上的季線遭到跌破，短線空方壓力增強。籌碼方面，外資續賣167.54億元，新台幣盤中匯率最低貶至30.212元，股匯雙殺，短期間外資賣股態勢持續，只是壓力較年初減緩；至於投信續買台股3.79億元，連續43日買超續創歷史。
類股普遍走弱，電子權值股除聯發科外，其餘從台積電帶頭紛紛下跌；ABF載板三雄也因外資報告指出產業面臨供過於求，股價全面走低，強勢股主要在矽智財、RF射頻元件、車電及太陽能。生技族群也為多方布局重點，合一、中天、台生材23日同步漲停。
展望後市，大盤若能站穩月線，反彈行情續往萬六作挑戰；反之則回測下方14,550點附近支撐，端看國安基金護盤效力，個股建議逢高獲利調節，靜觀後續變化擇機操作。
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