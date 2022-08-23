華景電低檔量增站上月線 家登持續看漲

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6788 華景電 20 37.80 38.80 2.65 2.00 4931 新盛力 100 118.50 118.00 -0.42 -5.00 3147 大綜 5 59.60 58.40 -2.01 -0.60 4768 晶呈科技 2 170.50 167.00 -2.05 -0.70 4114 健喬 80 39.35 38.50 -2.16 -6.80 -1.11 -11.10

投組表現：

華景電（6788）表現最佳，低檔量增、股價站上月線之上轉強，後續只要量價不失控，則預期仍將有作價續彈機會。

健喬（4114）表現最差，即便股價23日漲多拉回、下跌6.57％，惟在趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後續仍有機會止穩上漲。

盤勢預測 ：

台股23日開低下殺拉回，終場下跌149.25點，跌幅0.98％，收在15,095.89點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.04點，漲幅0.02％，收在193.96點；三大法人進出方面，外資續賣167.57億元，投信續買3.79億元，自營商轉賣25.38億元，惟外資法人於台指期續賣3,100口多單，累計淨多單部位為4,382口，外資心態仍是相對謹慎保守，內資偏多心態不變。

Jackson Hole全球央行年會在即，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於台灣時間26日發表談話，市場普遍預期鮑爾將會重申持續升息力抗通膨的鷹派立場，甚至促使Fed 9月再升息3碼，導致美元指數走強、外資持續提款台股，加權指數本周也再度進行壓力測試。

展望後市，即便短線震盪難免，惟隨鮑爾發表新一輪談話後，預估反倒將會形成「利空出盡」，帶領台美兩地股市上漲，故現階段台股的回檔，就是投資人進場布局的大好時機。

選股方面，台股大盤短線仍面臨量能不足的隱憂，因此資金輪動會較為快速，類股則會陸續反彈，投資人在操作上需避免追高殺低，逢低布局明年具成長性的產業才是上策。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3531 先益 49 28.95 29.80 2.94 4.17 6743 安普新 33 42.90 43.25 0.82 1.16 3312 弘憶股 70 20.00 19.55 -2.25 -3.15 4927 泰鼎-KY 23 62.30 60.90 -2.25 -3.22 5498 凱崴 124 11.25 10.85 -3.56 -4.96 5443 均豪 49 28.70 27.40 -4.53 -6.37 6418 詠昇 81 17.35 16.40 -5.48 -7.70 -2.01 -20.08

投組表現：

先益（3531）表現最佳，受大盤拖累，收出長黑日K棒，股價恐陷入整理。

詠昇（6418）表現最差，量縮拉回，若16.4元無法守穩，可能向15.5元測試。

盤勢預測：

美國聯準會（Fed）官員鷹派言論與全球央行年會25日登場，市場擔憂Fed主席鮑爾談話及美元強升衝擊，造成恐慌指數單日上漲超過15％，美股四大指數22日開低走低，台股23日也在台積電等權值股領跌下回測月線，終場下跌149點，以15,095點作收，預期指數將在月、季線間震盪整理，在基本面訊息進一步釐清後，可望蓄勢朝5月低點15,616點進攻。

依據過往經驗，若VIX指數低於20被認為是處於穩定階段；出現30或更高時則表示市場波動加大，目前VIX指數上揚至23.8，顯見市場信心明顯不足。再者，美國8月綜合採購經理人指數（PMI）23日晚間出爐，美國經濟是否陷入衰退，以及未來半年的走向，成為市場最關注的焦點。

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 6788 華景電 13 118.50 120.50 1.69 2.60 4931 新盛力 44 39.35 39.20 -0.38 -0.66 4133 亞諾法 74 40.40 38.70 -4.21 -12.58 6598 ABC-KY 60 33.60 31.85 -5.21 -10.50 6418 詠昇 99 17.35 16.40 -5.48 -9.41 -3.05 -30.55

投組表現：

華景電（6788）表現最佳，股價23日上漲2.12％，力守於在月、季線之上，預估仍有續漲機會。

詠昇（6418）表現最差，股價23日下跌3.24％，價跌量縮、留長下影線，後市反彈可期。

盤勢預測：

美股22日四大指數全數下跌，台股加權指數23日開低後，最低一度下探至15,086.43點，面臨「萬五」保衛戰，終場大跌149.25點，以15,095.89點作收，跌破所有均線，成交金額大幅萎縮至18,000億元以下。不過，權王台積電（2330）股價仍在季線上方獲得支撐，以504元作收。

展望後市，加權指數受美股兩日大跌影響，連續跌破季線及月線，後續指數須在三日內重新站上月線，否則將有進一步向下調整的可能性；反之，指數若能在月線獲得支撐，則反彈將持續進行。

選股方面，櫃買指數23日盤中逆勢收紅，顯示中小型股仍是市場交投熱點，中小型科技股及生技股將是首選標的。

◎ 華冠投顧分析師劉炯德

代號 公司 張數 8/19收盤價(元) 8/23收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3680 家登 7 267.00 255.00 -4.49 -8.40 6271 同欣電 9 215.00 204.00 -5.12 -9.90 2498 宏達電 30 63.90 60.20 -5.79 -11.10 3504 揚明光 20 99.50 92.30 -7.24 -14.40 2388 威盛 24 79.60 71.70 -9.92 -18.96 -6.28 -62.76

投組表現：

家登（3680）表現最佳，短線回測月線248.05元，若守穩則持續看漲。

威盛（2388）表現最差，回測4日低點67元支撐，股價有望再次轉強。

盤勢預測：

台股23日受美股大跌影響，開平走低，終場下跌149點，收在15,095點，呈現價跌量縮黑實體K線，多日站上的季線遭到跌破，短線空方壓力增強。籌碼方面，外資續賣167.54億元，新台幣盤中匯率最低貶至30.212元，股匯雙殺，短期間外資賣股態勢持續，只是壓力較年初減緩；至於投信續買台股3.79億元，連續43日買超續創歷史。

類股普遍走弱，電子權值股除聯發科外，其餘從台積電帶頭紛紛下跌；ABF載板三雄也因外資報告指出產業面臨供過於求，股價全面走低，強勢股主要在矽智財、RF射頻元件、車電及太陽能。生技族群也為多方布局重點，合一、中天、台生材23日同步漲停。

展望後市，大盤若能站穩月線，反彈行情續往萬六作挑戰；反之則回測下方14,550點附近支撐，端看國安基金護盤效力，個股建議逢高獲利調節，靜觀後續變化擇機操作。