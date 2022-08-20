陳學進︱新盛力連兩季獲利

台股反彈攻勢持續，倫元投顧分析師陳學進指出，在高通膨、庫存調整利空干擾下，短線散戶投資人追價意願仍低，預估低基期中小型轉機股仍將是市場交投熱點。本周投資組合前兩大為新盛力（4931）、健喬（4114），再選入華景電（6788）、晶呈科技（4768）與大綜（3147）。

台股加權指數自7月12日盤中低點13,928.66點觸底反彈以來，在國安基金及內資法人大戶買盤加持下，指數已反彈大漲超過1,500點，並站穩於10日線、月線及季線等位置之上。不過，散戶現階段操作仍相對保守，主因除了大陸解放軍一連串的軍事威脅外，就是因為全球通膨仍舊居高不下，市場擔憂恐引發美國聯準會（Fed）的激進升息， 加上消費性電子產品終端需求不振，使電子產業持續面臨景氣下行、庫存調整的壓力，在在都牽動著市場的敏感神經、壓抑投資人追價意願。

展望後市，在國安基金、年底選舉行情加持下，預期台股在站穩短中期均線後，待月、季線出現黃金交叉，就有機會「先軋空頭、再軋空手」，並反彈攻克「萬六」大關，而加權指數目漲幅仍遠不及美股那斯達克及費半指數，研判後續仍有望續戰半年線。

選股方面，基於風險考量，部分漲多股並不建議短線搶進追價，惟低基期轉機股，包括嘉晶、漢磊、朋程、台半、昇達科、富喬、德宏、華景電、燿華、聯亞、訊舟、神基、晶呈科技、健喬等，因股價仍位處相對低檔、量能增溫，又有法人眷顧，逢低均可留意。

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