趙彭博︱亞諾法股價醞釀攻勢

美國聯準會（Fed）7月會議紀要已公布，啟發投顧分析師趙彭博指出，後續各項經濟數據表現，將成為台美兩地股市能否延續反彈格局的關鍵，而短線台股仍有望續戰「萬六」，生技、蘋概股等將為首選。本周投資組合前兩大為亞諾法（4133）、ABC-KY（6598），再選入新盛力（4931）、詠昇（6418）與華景電（6788）。

Fed 7月會議紀要顯示，未來升息幅度將取決於後續公布的經濟數據，且與會者表示，利率須在一段時間內保持足夠嚴格的水準以控制通膨，並強調由於通膨仍遠高於目標，須持續採取緊縮的貨幣政策，以達到充分就業及物價穩定的雙重使命。

至於台股方面，則受到美股消息面的影響，加權指數單周維持狹幅整理格局，加權指數上漲119.81點，以15,408.78點作收，漲幅0.78％，周K線拉出連七紅；而在中小型股帶領下，櫃買指數則是表現相對強勢，全周上漲8.52點，漲幅4.57％，漲幅遠遠超過大盤。

展望後市，台股加權指數在站穩季線後，後續將有進一步挑戰16,000點關卡的機會。

選股方面，Omicron的亞型變異株BA.4與BA.5目前已傳入台灣，恐掀起二度感染的熱潮，指揮中心也預估確診人數可能再度升高，因此，現階段生技醫療股包括寶齡富錦、亞諾法及ABC-KY等可特別關注。

另一方面，蘋果將於9月舉行秋季發表會，並推出iPhone 14系列新機，瑞儀、臻鼎-KY、精元、由田及兆利等蘋概股也是投資組合不可或缺的標的熱點。

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