第7洞︱台股站穩季線 達人捧中小型股

美國聯準會（Fed）7月會議記錄顯示仍將持續升息，美元指數走揚，台股加權指數上周則在國安基金、投信持續力挺下守穩季線，續朝「萬六」挺進。法人指出，台股目前反彈幅度仍遠不及美股，在美股續彈牽動下，台股「驚驚漲」行情可望延續至中秋前夕。

證券分析師袁中麟本周投組仍維持七檔，選入PCB廠泰鼎-KY、LED中小尺寸背光模組製造廠先益、電聲元件廠安普新、製程及檢測自動化設備廠均豪、連接器廠詠昇、IC通路商弘憶股、PCB鑽針廠凱崴；整體持股比例98.7％。

華冠投顧分析師劉烱德仍看好近期「軋空氣盛」的元宇宙概念股，續留指標股宏達電、威盛，再加入同樣搭上元宇宙列車的揚明光，及CMOS影像感測器封測廠同欣電、導體光罩傳載解決方案廠商家登；整體持股比例為96.2％。

倫元投顧分析師陳學進本周則多檔「半年報績優股」，包括鋰電池模組廠新盛力、生技股健喬、半導體設備廠華景電、半導體級超高純度特殊氣體大廠晶呈科技、資訊服務廠商大綜電腦；整體持股比例為99.7％。

啟發投顧分析師趙彭博則著重技術面布局，在國內疫情升溫之際，於投組內新增亞諾法、ABC-KY兩檔檢測題材生技類股，再選入新盛力、詠昇、華景電三檔電子股；整體持股比例提升至100％。

Fed 7月會議紀要出爐，除透露未來升息步調將取決於後續公布的經濟數據外，也首度承認了過度升息帶來的風險，市場多空解讀不一，預期8月消費者物價指數（CPI）年增幅度，將成為左右Fed升息幅度重要關鍵。

此外，台股上市櫃第二季財報公布完畢，惟製造業庫存調整，仍持續加深下半年「旺季不旺」隱憂，加上加權指數面臨季線位置、資金縮手「停看聽」，中小型、跌深、低價股墊檔演出，而台股「短軋行情」已成形，高券資比個股亦成為散戶資金必爭之地。

達人上周績效均有好成績，趙彭博憑藉投組內兩檔「低價飆股」助威，單周報酬率飆上22.28％，以大幅領先之姿奪下周冠軍頭銜，陳學進、袁中麟報酬率也分別達5.65％、5.32％，取得第二、三名，而劉烱德則以1.51％績效位居第四名，四位達人單周績效均明顯優於大盤。

本循環逐洞賽已經過六周，賽事進行過半，而趙彭博上周奪冠後，目前已取得三洞冠軍，再度要回領先位置，劉烱德、陳學進則分別擁有兩洞及一洞冠軍；台股大盤上周上漲119.81點，漲幅0.78％，周線拉出連七紅。

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