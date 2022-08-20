劉烱德︱揚明光元宇宙題材旺

台股季線攻防量縮觀望，全周續漲119點，以15,408點作收，華冠投顧分析師劉烱德指出，加權指數以盤代跌，修正過熱指標同時誘空，並等待季線扣抵低檔轉揚的時機；本周投資組合前兩大為揚明光（3504）、同欣電（6271），再選入宏達電（2498）、威盛（2388）與家登（3680）。

美股四大指數18日狹幅震盪墊高，類股漲勢落在國際油價拉升帶動的能源股，加上思科財測樂觀帶動科技股走高，以及碳化矽大廠Wolfspeed財報與財測勝於預期，推動晶片股重回多方懷抱，終場四大指數齊揚，激勵台股19日開平震盪走高，收盤上漲12點，收在15,408點。

展望本周，美元指數及國際油價走勢需特別留意，因為美元指數走升代表市場資金持續回流美國，若外資再賣超台股，指數恐將面臨高位拉回測底部支撐；至於國際油價走升，對於剛恢復生產動能的製造業成本能否轉嫁，將是影響企業下半年獲利的最大難題。

聖路易聯準銀行總裁布拉德及堪薩斯聯準銀行總裁喬治持續放鷹，美元指數19日收高在108.1，離先前波段最高109.29僅差不到2個點；油價部分短期因大陸需求及美國原油庫存降幅高於預期而上漲，後續走勢對於美股及台股漲跌將起到關鍵變化。

基本上權值股顧指數、中小股活繃跳，選股盡量貼近時事題材，電子族群中，綠能、電動車、網通相關個股也一直是盤面上較活潑的族群外，面板三雄與第二、三類半導體相關個股也開始出現落後補漲。

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