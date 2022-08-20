袁中麟︱泰鼎股價打底完成

台股上周續漲119點，收在15,408點，周線連七紅，證期分析師袁中麟認為，未來升息和通膨的陰霾，持續壟罩在全球的金融市場上，大盤力守在5日線15,421點附近，預期此波反彈走勢仍將延續到15,600點附近的套牢賣壓區；本周投資組合前兩大為泰鼎-KY（4927）、先益（3531），再選入安普新（6743）、均豪（5443）、詠昇（6418）、弘憶股（3312）與凱崴（5498）。

網路設備供應商思科系統（Cisco Systems）銷售預測樂觀，以及碳化矽大廠Wolfspeed財報與財測優於預期，帶動晶片股上周走高，不過美國聯準會（Fed）7月會議紀錄顯示，未來升息步伐仍將取決於接下來公布的經濟數據，目前美股只是熊市的休止符或反彈可持續至第四季，華爾街見解分歧。

《再生能源法案》及《晶片法案》為美國期中選舉前影響最大的兩個法案，被視為民主黨的政策牛肉。因此，投資人可以觀察包含再生能源類股與晶片類股的費半指數，視為美股後市漲跌的重要指標。

美國三大指數自從6月陸續創下今年新低後，於7月26日成功回測頸線，中期反彈持續進行。台股19日再度收出十字線，顯示15,500點附近多空勢均力敵，指數站穩所有短期均線，惟季線仍呈下彎，15,600點附近面臨較大的套牢賣壓，近期將會是高檔震盪格局。

選股以近三個月營收成長、半年報表現優異及股價線型排列佳的個股為首選。又以蘋果供應鏈、網通股、矽智財、電子紙等族群短線值得留意。

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