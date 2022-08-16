大盤站穩季線 IC設計成焦點 華經續漲可期
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|2468
|華經
|201
|14.90
|17.95
|20.47
|61.31
|3694
|海華
|195
|20.55
|22.50
|9.49
|38.03
|5475
|德宏
|204
|12.30
|12.95
|5.28
|13.26
|8040
|九暘
|5
|48.05
|49.10
|2.19
|0.53
|6174
|安碁
|8
|29.10
|29.70
|2.06
|0.48
|11.36
|113.60
投組表現：
華經（2468）表現最佳，股價16日亮燈漲停，委買張數1.45萬張，後續仍有上漲空間。
安碁（6174）表現最差，股價16日小漲0.17％，雖留下上影線，惟股價在未跌破季線前，持股投資人仍可續抱。
盤勢預測：
美股四大指數15日全數上漲，台股加權指數16日則是在開盤後就陷入狹幅盤整，全日高低點落差不到60點，終場上漲3.22點，收在15,420.57點。
展望後市，加權指數已連續兩天日穩於季線之上，但由於月、季線尚未形成黃金交叉，再加上季線也未翻轉向上，研判短線加權指數回檔整理、尋求月線14,987.78點支撐的可能性非常大。
選股方面，生技醫療、鋼鐵半導體及IC設計族群仍是目前市場追逐的熱點，投資人可多加關注。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3694
|海華
|100
|20.55
|22.50
|9.49
|19.50
|2028
|威致
|80
|25.20
|27.15
|7.74
|15.60
|6533
|晶心科
|10
|293.50
|308.50
|5.11
|15.00
|1477
|聚陽
|12
|184.00
|183.00
|-0.54
|-1.20
|8255
|朋程
|4
|188.00
|185.00
|-1.60
|-1.20
|4.77
|47.70
投組表現：
海華（3694）表現最佳，股價16日震盪下跌0.44％，惟隨趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線，則預期後市仍有續彈機會。
朋程（8255）表現最差，股價16日震盪拉回整理，惟有鑑於產業前景持續看好、趨勢走多，預期後市仍有機會持續上漲。
盤勢預測：
台股16日開高震盪收小紅，終場上漲3.22點，漲幅0.02％，收在15,420.57點；櫃買指數亦同步上漲0.49點，漲幅0.26％，收在190.4點；三大法人進出方面，外資續賣56.37億元，投信續買40.3億元，自營商轉賣17.93億元，惟外資法人於台指期續買261口多單，累計淨多單部位為9,872口，內外資同步偏多不變。
即便自第三季開始，全球資金緊縮的趨勢並沒有太大轉變，惟研判衝擊最大的時期可能已經過去，在主力大戶、法人買盤推波助瀾下，台股加權指數已連兩日穩穩地站在季線之上，在指數陸續站穩月、季線後，短線反彈可先看「萬六」。
選股方面，現階段投資人可將焦點放在部分低基期轉機股，再搭配法人買賣超加以觀察，包括大眾控、台林、怡利電、台半等，股價都表現相對犀利，是值得投資人留意的好機會。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3694
|海華
|69
|20.55
|22.50
|9.49
|13.46
|3346
|麗清
|38
|37.35
|40.00
|7.10
|10.07
|6533
|晶心科
|5
|293.50
|308.50
|5.11
|7.50
|2383
|台光電
|8
|171.00
|175.00
|2.34
|3.20
|2027
|大成鋼
|36
|39.15
|39.20
|0.13
|0.18
|3527
|聚積
|12
|119.00
|118.50
|-0.42
|-0.60
|6509
|聚和
|33
|43.80
|43.60
|-0.46
|-0.66
|3.31
|33.15
投組表現：
海華（3694）表現最佳，技術面相對強勢，短線稍事休息再蓄勢前進。
聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。
盤勢預測：
美股15日盤中跌幅收斂轉而上揚，激勵亞股16日普遍揚升，台股站穩季線，開盤上漲17點，平盤附近狹幅震盪，終場小漲3點，以15,420點作收。8月以來台股累計漲點逾400點，但融資不增反減，顯示散戶對於本波反彈仍持保守看法，大盤短線因此較無大幅下殺的危機，預期反彈走勢將持續進行，有望挑戰5月低點15,616點。
大陸7月經濟數據無預期減緩，工業增加值年增3.8％，大幅低於分析師預期的4.6％；同時，大陸央行15日意外調降主要利率，包括中期借貸便利（MLF）、逆回購操作利率雙雙降息，為今年來第二度調降利率。反觀日本在強勁的民間消費帶動下，經濟連續第三個季度擴張，第二季實質國內生產毛額（GDP）年化後成長2.2％，顯示日本經濟已擺脫疫情影響開始復甦。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/16收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1605
|華新
|55
|34.40
|37.10
|7.85
|14.85
|5371
|中光電
|30
|65.50
|65.00
|-0.76
|-1.50
|2498
|宏達電
|30
|63.20
|62.50
|-1.11
|-2.10
|1513
|中興電
|30
|63.10
|62.10
|-1.58
|-3.00
|2388
|威盛
|24
|81.20
|77.80
|-4.19
|-8.16
|0.01
|0.09
投組表現：
華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。
威盛（2388）表現最差，回測10日線不破，股價將再次轉強。
盤勢預測 ：
台股16日早盤開高，指數上攻失利後隨即拉回，整日維持在平盤上下震盪，收盤小漲3點，收在15,420點，呈現價漲量縮帶上下影的小黑十字星線。台指期17日拉高結算概率較大。
美元指數自年初走升以來，美元兌台幣匯率亦步亦趨，然美元指數自7月中旬拉回迄今，卻未見到新台幣匯率同步拉回，反而維持在30元附近高位橫向狹幅震盪，說明外資目前看待台股仍偏保守。不過在國安基金宣布護盤以來，大盤反彈約1,500點，若能在高位震盪拖過指標過熱的時間，季線扣抵自然轉為下扣，有利多方後勢上攻。
近期盤面主要輪漲輪動族群普遍圍著IP（矽智財)、電動車、低軌衛星、綠能、IPC及元宇宙等題材，惟部分個股已出現漲多賣壓，短線不宜再追，等拉回量縮有撐時才切入，投資人應把握類股輪動機會。
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