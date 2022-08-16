大盤站穩季線 IC設計成焦點 華經續漲可期

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 2468 華經 201 14.90 17.95 20.47 61.31 3694 海華 195 20.55 22.50 9.49 38.03 5475 德宏 204 12.30 12.95 5.28 13.26 8040 九暘 5 48.05 49.10 2.19 0.53 6174 安碁 8 29.10 29.70 2.06 0.48 11.36 113.60

投組表現：

華經（2468）表現最佳，股價16日亮燈漲停，委買張數1.45萬張，後續仍有上漲空間。

安碁（6174）表現最差，股價16日小漲0.17％，雖留下上影線，惟股價在未跌破季線前，持股投資人仍可續抱。

盤勢預測：

美股四大指數15日全數上漲，台股加權指數16日則是在開盤後就陷入狹幅盤整，全日高低點落差不到60點，終場上漲3.22點，收在15,420.57點。

展望後市，加權指數已連續兩天日穩於季線之上，但由於月、季線尚未形成黃金交叉，再加上季線也未翻轉向上，研判短線加權指數回檔整理、尋求月線14,987.78點支撐的可能性非常大。

選股方面，生技醫療、鋼鐵半導體及IC設計族群仍是目前市場追逐的熱點，投資人可多加關注。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3694 海華 100 20.55 22.50 9.49 19.50 2028 威致 80 25.20 27.15 7.74 15.60 6533 晶心科 10 293.50 308.50 5.11 15.00 1477 聚陽 12 184.00 183.00 -0.54 -1.20 8255 朋程 4 188.00 185.00 -1.60 -1.20 4.77 47.70

投組表現：

海華（3694）表現最佳，股價16日震盪下跌0.44％，惟隨趨勢走多下，只要量價不失控，並守穩10日線，則預期後市仍有續彈機會。

朋程（8255）表現最差，股價16日震盪拉回整理，惟有鑑於產業前景持續看好、趨勢走多，預期後市仍有機會持續上漲。

盤勢預測：

台股16日開高震盪收小紅，終場上漲3.22點，漲幅0.02％，收在15,420.57點；櫃買指數亦同步上漲0.49點，漲幅0.26％，收在190.4點；三大法人進出方面，外資續賣56.37億元，投信續買40.3億元，自營商轉賣17.93億元，惟外資法人於台指期續買261口多單，累計淨多單部位為9,872口，內外資同步偏多不變。

即便自第三季開始，全球資金緊縮的趨勢並沒有太大轉變，惟研判衝擊最大的時期可能已經過去，在主力大戶、法人買盤推波助瀾下，台股加權指數已連兩日穩穩地站在季線之上，在指數陸續站穩月、季線後，短線反彈可先看「萬六」。

選股方面，現階段投資人可將焦點放在部分低基期轉機股，再搭配法人買賣超加以觀察，包括大眾控、台林、怡利電、台半等，股價都表現相對犀利，是值得投資人留意的好機會。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3694 海華 69 20.55 22.50 9.49 13.46 3346 麗清 38 37.35 40.00 7.10 10.07 6533 晶心科 5 293.50 308.50 5.11 7.50 2383 台光電 8 171.00 175.00 2.34 3.20 2027 大成鋼 36 39.15 39.20 0.13 0.18 3527 聚積 12 119.00 118.50 -0.42 -0.60 6509 聚和 33 43.80 43.60 -0.46 -0.66 3.31 33.15

投組表現：

海華（3694）表現最佳，技術面相對強勢，短線稍事休息再蓄勢前進。

聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。

盤勢預測：

美股15日盤中跌幅收斂轉而上揚，激勵亞股16日普遍揚升，台股站穩季線，開盤上漲17點，平盤附近狹幅震盪，終場小漲3點，以15,420點作收。8月以來台股累計漲點逾400點，但融資不增反減，顯示散戶對於本波反彈仍持保守看法，大盤短線因此較無大幅下殺的危機，預期反彈走勢將持續進行，有望挑戰5月低點15,616點。

大陸7月經濟數據無預期減緩，工業增加值年增3.8％，大幅低於分析師預期的4.6％；同時，大陸央行15日意外調降主要利率，包括中期借貸便利（MLF）、逆回購操作利率雙雙降息，為今年來第二度調降利率。反觀日本在強勁的民間消費帶動下，經濟連續第三個季度擴張，第二季實質國內生產毛額（GDP）年化後成長2.2％，顯示日本經濟已擺脫疫情影響開始復甦。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/16收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1605 華新 55 34.40 37.10 7.85 14.85 5371 中光電 30 65.50 65.00 -0.76 -1.50 2498 宏達電 30 63.20 62.50 -1.11 -2.10 1513 中興電 30 63.10 62.10 -1.58 -3.00 2388 威盛 24 81.20 77.80 -4.19 -8.16 0.01 0.09

投組表現：

華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。

威盛（2388）表現最差，回測10日線不破，股價將再次轉強。

盤勢預測 ：

台股16日早盤開高，指數上攻失利後隨即拉回，整日維持在平盤上下震盪，收盤小漲3點，收在15,420點，呈現價漲量縮帶上下影的小黑十字星線。台指期17日拉高結算概率較大。

美元指數自年初走升以來，美元兌台幣匯率亦步亦趨，然美元指數自7月中旬拉回迄今，卻未見到新台幣匯率同步拉回，反而維持在30元附近高位橫向狹幅震盪，說明外資目前看待台股仍偏保守。不過在國安基金宣布護盤以來，大盤反彈約1,500點，若能在高位震盪拖過指標過熱的時間，季線扣抵自然轉為下扣，有利多方後勢上攻。

近期盤面主要輪漲輪動族群普遍圍著IP（矽智財)、電動車、低軌衛星、綠能、IPC及元宇宙等題材，惟部分個股已出現漲多賣壓，短線不宜再追，等拉回量縮有撐時才切入，投資人應把握類股輪動機會。