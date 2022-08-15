海華5G題材加持衝漲停 華新鎳價大漲後市俏

工商時報

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號公司張數8/12收盤價(元)8/15收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3694海華19520.55 22.60 9.98 39.98
5475德宏20412.30 13.50 9.76 24.48
2468華經20114.90 16.35 9.73 29.15
8040九暘548.05 49.40 2.81 0.68
6174安碁829.10 29.65 1.89 0.44
　　　　　9.47 94.72

投組表現：

海華（3694）表現最佳，股價15日亮燈漲停，委買張數1.46萬張，後市仍有上攻機會。

安碁（6174）表現最差，股價15日上漲1.89％，股價站穩於月、季線之上，後續反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數12日全數上漲，台股加權指數15日開高走高，最高來到15,437.23點，終場漲幅收斂，上漲128.38點，以15,417.35點作收，成交量放大至2千億元之上。

展望後市，台股15日一舉攻克季線15,310.01點，惟季線斜率仍下彎，且月線季線尚未形成黃金交叉，故市場行情整體仍處於強勢反彈階段，投資人可等待回檔整理接近季線支撐時，再加碼作多。

選股方面，IC設計、鋼鐵、元宇宙、車用電子及蘋概股，則為當前的最佳選擇。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數8/12收盤價(元)8/15收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3694海華10020.55 22.60 9.98 20.50
2028威致8025.20 27.20 7.94 16.00
6533晶心科10293.50 311.00 5.96 17.50
1477聚陽12184.00 185.00 0.54 1.20
8255朋程4188.00 188.00 0.00 0.00
　　　　　5.52 55.20

投組表現：

海華（3694）表現最佳，5G寬頻網路建設題材帶動，股價低檔量增，只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後市都將有作價續彈機會。

朋程（8255）表現最差，即便股價15日震盪收平盤，惟在產業前景持續看好、趨勢走多、內外資法人力挺下，後市仍有機會持續上漲。

盤勢預測：

台股15日開高震盪走高，終場上漲128.38點，漲幅0.84％，收在15,417.35點；櫃買指數亦同步震盪走高上來，終場上漲3.36點，漲幅1.8％，收在189.91點；三大法人進出方面，外資轉賣50.53億元，投信續買45.48億元，自營商續買5.31億元，惟外資法人於台指期轉買178口多單，累計淨多單部位為9,607口，內外資同步偏多不變。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，漲勢明顯趨緩，成為美國通膨降溫的最新跡象，市場也看好該數據將可望緩解美國聯準會（Fed）後續激進升息的憂慮；而就產業面角度觀察，雖多數公司仍在持續面臨庫存調整問題，惟隨歐美感恩節、聖誕節及大陸雙11等旺季需求來臨，以及蘋果新機拉貨效應啟動下，研判上市櫃公司第四季整體營收仍值得期待。

選股方面，包括力旺、M31、晶心科、南電、海華、嘉澤、天鉞電、淳安、健策、威致、官田鋼等紛紛止穩上漲，就能明顯看出「低基期轉機股」將是目前台股盤面的主軸，投資人可多加留意。

◎ 證券分析師袁中麟

代號公司張數8/12收盤價(元)8/15收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3694海華6920.55 22.60 9.98 14.15
6533晶心科5293.50 311.00 5.96 8.75
3346麗清3837.35 39.35 5.35 7.60
2383台光電8171.00 176.50 3.22 4.40
3527聚積12119.00 122.00 2.52 3.60
2027大成鋼3639.15 39.90 1.92 2.70
6509聚和3343.80 43.95 0.34 0.50
　　　　　4.17 41.69

投組表現：

海華（3694）表現最佳，短期均線呈多頭排列，技術面相對強勢。

聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。

盤勢預測：

美國國會通過降低通膨法案，此前公布的重要經濟數據也顯示通膨有見頂跡象，投資人對聯準會加速升息的憂慮放緩，台股15日在電子股領軍下開高走高，終場上漲128點，以15,417點作收，順利攻克季線，並向5月低點15,616點發起挑戰。

就業及通膨數據是影響聯準會調升利率的兩大關鍵指標，雖近1個月以來請領失業補助的人數緩步上升，但7月失業率降至3.5％，創50年來的新低。就業市場表現超乎預期，市場反應兩極化，一方面認為就業市場好轉代表經濟衰退的疑慮減輕；另一方面認為加薪浪潮恐對通膨產生壓力，聯準會也將保有更多升息空間。

此外，經濟部本周將公布第二季製造業產值，雖首季半導體業擴廠的熱潮依舊，但機械設備業在6月已見疲態，產值較去年同期衰退，顯示企業投資設備的意願轉趨保守。

華冠投顧分析師劉烱德

代號公司張數8/12收盤價(元)8/15收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1605華新5534.40 36.75 6.83 12.93
2388威盛2481.20 83.90 3.33 6.48
1513中興電3063.10 64.70 2.54 4.80
2498宏達電3063.20 64.50 2.06 3.90
5371中光電3065.50 65.10 -0.61 -1.20
　　　　　2.69 26.91

投組表現：

華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。

中光電（5371）表現最差，家用娛樂及智能微投影產品出貨持續成長，股價只要不破61.6元，就有再次轉強的機會。

盤勢預測

近期美國通膨據均顯示出通脹到頂的情況，未來聯準會更有理由採取溫和升息，股市將迎來新一波反彈走回升的牛市。台股15日受美股激勵，早盤科技股強彈，多方信心回穩，終場大漲128點，收在15,417點，呈現價漲量增紅實體K線，短線雖有外資賣股，但多方熱度持續增強。

台股在國安基金萬四地板支撐下，多方重新掌握發球權，類股開始出現落後補漲。目前外資於台指期仍有未平倉淨多單9,609口，短線偏多，企業財報進入空窗期後，也有利多方攻勢加快，惟須留意國安基金護盤以來，台股累計漲點約1,400點，短線漲多個股容易累積風險，追漲須謹慎，建議投資人注意量能變化，2,500億元以上大量有可能變成前一波解套賣壓，指數反而容易出現拉回，選股盡量以利空不跌、底部支撐確立、離季線有落後補漲空間的個股為主。

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工商時報 鄭郁平