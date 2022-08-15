海華5G題材加持衝漲停 華新鎳價大漲後市俏

◎ 啟發投顧分析師趙彭博

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3694 海華 195 20.55 22.60 9.98 39.98 5475 德宏 204 12.30 13.50 9.76 24.48 2468 華經 201 14.90 16.35 9.73 29.15 8040 九暘 5 48.05 49.40 2.81 0.68 6174 安碁 8 29.10 29.65 1.89 0.44 9.47 94.72

投組表現：

海華（3694）表現最佳，股價15日亮燈漲停，委買張數1.46萬張，後市仍有上攻機會。

安碁（6174）表現最差，股價15日上漲1.89％，股價站穩於月、季線之上，後續反彈可期。

盤勢預測：

美股四大指數12日全數上漲，台股加權指數15日開高走高，最高來到15,437.23點，終場漲幅收斂，上漲128.38點，以15,417.35點作收，成交量放大至2千億元之上。

展望後市，台股15日一舉攻克季線15,310.01點，惟季線斜率仍下彎，且月線季線尚未形成黃金交叉，故市場行情整體仍處於強勢反彈階段，投資人可等待回檔整理接近季線支撐時，再加碼作多。

選股方面，IC設計、鋼鐵、元宇宙、車用電子及蘋概股，則為當前的最佳選擇。

◎ 倫元投顧分析師陳學進

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3694 海華 100 20.55 22.60 9.98 20.50 2028 威致 80 25.20 27.20 7.94 16.00 6533 晶心科 10 293.50 311.00 5.96 17.50 1477 聚陽 12 184.00 185.00 0.54 1.20 8255 朋程 4 188.00 188.00 0.00 0.00 5.52 55.20

投組表現：

海華（3694）表現最佳，5G寬頻網路建設題材帶動，股價低檔量增，只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後市都將有作價續彈機會。

朋程（8255）表現最差，即便股價15日震盪收平盤，惟在產業前景持續看好、趨勢走多、內外資法人力挺下，後市仍有機會持續上漲。

盤勢預測：

台股15日開高震盪走高，終場上漲128.38點，漲幅0.84％，收在15,417.35點；櫃買指數亦同步震盪走高上來，終場上漲3.36點，漲幅1.8％，收在189.91點；三大法人進出方面，外資轉賣50.53億元，投信續買45.48億元，自營商續買5.31億元，惟外資法人於台指期轉買178口多單，累計淨多單部位為9,607口，內外資同步偏多不變。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，漲勢明顯趨緩，成為美國通膨降溫的最新跡象，市場也看好該數據將可望緩解美國聯準會（Fed）後續激進升息的憂慮；而就產業面角度觀察，雖多數公司仍在持續面臨庫存調整問題，惟隨歐美感恩節、聖誕節及大陸雙11等旺季需求來臨，以及蘋果新機拉貨效應啟動下，研判上市櫃公司第四季整體營收仍值得期待。

選股方面，包括力旺、M31、晶心科、南電、海華、嘉澤、天鉞電、淳安、健策、威致、官田鋼等紛紛止穩上漲，就能明顯看出「低基期轉機股」將是目前台股盤面的主軸，投資人可多加留意。

◎ 證券分析師袁中麟

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 3694 海華 69 20.55 22.60 9.98 14.15 6533 晶心科 5 293.50 311.00 5.96 8.75 3346 麗清 38 37.35 39.35 5.35 7.60 2383 台光電 8 171.00 176.50 3.22 4.40 3527 聚積 12 119.00 122.00 2.52 3.60 2027 大成鋼 36 39.15 39.90 1.92 2.70 6509 聚和 33 43.80 43.95 0.34 0.50 4.17 41.69

投組表現：

海華（3694）表現最佳，短期均線呈多頭排列，技術面相對強勢。

聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。

盤勢預測：

美國國會通過降低通膨法案，此前公布的重要經濟數據也顯示通膨有見頂跡象，投資人對聯準會加速升息的憂慮放緩，台股15日在電子股領軍下開高走高，終場上漲128點，以15,417點作收，順利攻克季線，並向5月低點15,616點發起挑戰。

就業及通膨數據是影響聯準會調升利率的兩大關鍵指標，雖近1個月以來請領失業補助的人數緩步上升，但7月失業率降至3.5％，創50年來的新低。就業市場表現超乎預期，市場反應兩極化，一方面認為就業市場好轉代表經濟衰退的疑慮減輕；另一方面認為加薪浪潮恐對通膨產生壓力，聯準會也將保有更多升息空間。

此外，經濟部本周將公布第二季製造業產值，雖首季半導體業擴廠的熱潮依舊，但機械設備業在6月已見疲態，產值較去年同期衰退，顯示企業投資設備的意願轉趨保守。

◎ 華冠投顧分析師劉烱德

代號 公司 張數 8/12收盤價(元) 8/15收盤價(元) 報酬率(%) 損益(萬元) 1605 華新 55 34.40 36.75 6.83 12.93 2388 威盛 24 81.20 83.90 3.33 6.48 1513 中興電 30 63.10 64.70 2.54 4.80 2498 宏達電 30 63.20 64.50 2.06 3.90 5371 中光電 30 65.50 65.10 -0.61 -1.20 2.69 26.91

投組表現：

華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。

中光電（5371）表現最差，家用娛樂及智能微投影產品出貨持續成長，股價只要不破61.6元，就有再次轉強的機會。

盤勢預測 ：

近期美國通膨據均顯示出通脹到頂的情況，未來聯準會更有理由採取溫和升息，股市將迎來新一波反彈走回升的牛市。台股15日受美股激勵，早盤科技股強彈，多方信心回穩，終場大漲128點，收在15,417點，呈現價漲量增紅實體K線，短線雖有外資賣股，但多方熱度持續增強。

台股在國安基金萬四地板支撐下，多方重新掌握發球權，類股開始出現落後補漲。目前外資於台指期仍有未平倉淨多單9,609口，短線偏多，企業財報進入空窗期後，也有利多方攻勢加快，惟須留意國安基金護盤以來，台股累計漲點約1,400點，短線漲多個股容易累積風險，追漲須謹慎，建議投資人注意量能變化，2,500億元以上大量有可能變成前一波解套賣壓，指數反而容易出現拉回，選股盡量以利空不跌、底部支撐確立、離季線有落後補漲空間的個股為主。