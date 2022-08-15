海華5G題材加持衝漲停 華新鎳價大漲後市俏
◎ 啟發投顧分析師趙彭博
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3694
|海華
|195
|20.55
|22.60
|9.98
|39.98
|5475
|德宏
|204
|12.30
|13.50
|9.76
|24.48
|2468
|華經
|201
|14.90
|16.35
|9.73
|29.15
|8040
|九暘
|5
|48.05
|49.40
|2.81
|0.68
|6174
|安碁
|8
|29.10
|29.65
|1.89
|0.44
|9.47
|94.72
投組表現：
海華（3694）表現最佳，股價15日亮燈漲停，委買張數1.46萬張，後市仍有上攻機會。
安碁（6174）表現最差，股價15日上漲1.89％，股價站穩於月、季線之上，後續反彈可期。
盤勢預測：
美股四大指數12日全數上漲，台股加權指數15日開高走高，最高來到15,437.23點，終場漲幅收斂，上漲128.38點，以15,417.35點作收，成交量放大至2千億元之上。
展望後市，台股15日一舉攻克季線15,310.01點，惟季線斜率仍下彎，且月線季線尚未形成黃金交叉，故市場行情整體仍處於強勢反彈階段，投資人可等待回檔整理接近季線支撐時，再加碼作多。
選股方面，IC設計、鋼鐵、元宇宙、車用電子及蘋概股，則為當前的最佳選擇。
◎ 倫元投顧分析師陳學進
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3694
|海華
|100
|20.55
|22.60
|9.98
|20.50
|2028
|威致
|80
|25.20
|27.20
|7.94
|16.00
|6533
|晶心科
|10
|293.50
|311.00
|5.96
|17.50
|1477
|聚陽
|12
|184.00
|185.00
|0.54
|1.20
|8255
|朋程
|4
|188.00
|188.00
|0.00
|0.00
|5.52
|55.20
投組表現：
海華（3694）表現最佳，5G寬頻網路建設題材帶動，股價低檔量增，只要量價不失控，並守穩10日線不破，則後市都將有作價續彈機會。
朋程（8255）表現最差，即便股價15日震盪收平盤，惟在產業前景持續看好、趨勢走多、內外資法人力挺下，後市仍有機會持續上漲。
盤勢預測：
台股15日開高震盪走高，終場上漲128.38點，漲幅0.84％，收在15,417.35點；櫃買指數亦同步震盪走高上來，終場上漲3.36點，漲幅1.8％，收在189.91點；三大法人進出方面，外資轉賣50.53億元，投信續買45.48億元，自營商續買5.31億元，惟外資法人於台指期轉買178口多單，累計淨多單部位為9,607口，內外資同步偏多不變。
美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，漲勢明顯趨緩，成為美國通膨降溫的最新跡象，市場也看好該數據將可望緩解美國聯準會（Fed）後續激進升息的憂慮；而就產業面角度觀察，雖多數公司仍在持續面臨庫存調整問題，惟隨歐美感恩節、聖誕節及大陸雙11等旺季需求來臨，以及蘋果新機拉貨效應啟動下，研判上市櫃公司第四季整體營收仍值得期待。
選股方面，包括力旺、M31、晶心科、南電、海華、嘉澤、天鉞電、淳安、健策、威致、官田鋼等紛紛止穩上漲，就能明顯看出「低基期轉機股」將是目前台股盤面的主軸，投資人可多加留意。
◎ 證券分析師袁中麟
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|3694
|海華
|69
|20.55
|22.60
|9.98
|14.15
|6533
|晶心科
|5
|293.50
|311.00
|5.96
|8.75
|3346
|麗清
|38
|37.35
|39.35
|5.35
|7.60
|2383
|台光電
|8
|171.00
|176.50
|3.22
|4.40
|3527
|聚積
|12
|119.00
|122.00
|2.52
|3.60
|2027
|大成鋼
|36
|39.15
|39.90
|1.92
|2.70
|6509
|聚和
|33
|43.80
|43.95
|0.34
|0.50
|4.17
|41.69
投組表現：
海華（3694）表現最佳，短期均線呈多頭排列，技術面相對強勢。
聚和（6509）表現最差，股價重新站回季線，多空勢均力敵，預期將於整理後持續反彈。
盤勢預測：
美國國會通過降低通膨法案，此前公布的重要經濟數據也顯示通膨有見頂跡象，投資人對聯準會加速升息的憂慮放緩，台股15日在電子股領軍下開高走高，終場上漲128點，以15,417點作收，順利攻克季線，並向5月低點15,616點發起挑戰。
就業及通膨數據是影響聯準會調升利率的兩大關鍵指標，雖近1個月以來請領失業補助的人數緩步上升，但7月失業率降至3.5％，創50年來的新低。就業市場表現超乎預期，市場反應兩極化，一方面認為就業市場好轉代表經濟衰退的疑慮減輕；另一方面認為加薪浪潮恐對通膨產生壓力，聯準會也將保有更多升息空間。
此外，經濟部本周將公布第二季製造業產值，雖首季半導體業擴廠的熱潮依舊，但機械設備業在6月已見疲態，產值較去年同期衰退，顯示企業投資設備的意願轉趨保守。
◎ 華冠投顧分析師劉烱德
|代號
|公司
|張數
|8/12收盤價(元)
|8/15收盤價(元)
|報酬率(%)
|損益(萬元)
|1605
|華新
|55
|34.40
|36.75
|6.83
|12.93
|2388
|威盛
|24
|81.20
|83.90
|3.33
|6.48
|1513
|中興電
|30
|63.10
|64.70
|2.54
|4.80
|2498
|宏達電
|30
|63.20
|64.50
|2.06
|3.90
|5371
|中光電
|30
|65.50
|65.10
|-0.61
|-1.20
|2.69
|26.91
投組表現：
華新（1605）表現最佳，鎳價大漲，短線守穩35元支撐，持續看漲。
中光電（5371）表現最差，家用娛樂及智能微投影產品出貨持續成長，股價只要不破61.6元，就有再次轉強的機會。
盤勢預測 ：
近期美國通膨據均顯示出通脹到頂的情況，未來聯準會更有理由採取溫和升息，股市將迎來新一波反彈走回升的牛市。台股15日受美股激勵，早盤科技股強彈，多方信心回穩，終場大漲128點，收在15,417點，呈現價漲量增紅實體K線，短線雖有外資賣股，但多方熱度持續增強。
台股在國安基金萬四地板支撐下，多方重新掌握發球權，類股開始出現落後補漲。目前外資於台指期仍有未平倉淨多單9,609口，短線偏多，企業財報進入空窗期後，也有利多方攻勢加快，惟須留意國安基金護盤以來，台股累計漲點約1,400點，短線漲多個股容易累積風險，追漲須謹慎，建議投資人注意量能變化，2,500億元以上大量有可能變成前一波解套賣壓，指數反而容易出現拉回，選股盡量以利空不跌、底部支撐確立、離季線有落後補漲空間的個股為主。
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