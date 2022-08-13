劉烱德︱中光電雙題材加持

美國通膨降溫，美股與台股同步啟動攻勢，大盤上周強彈252點，華冠投顧分析師劉烱德指出，股市進入關鍵一周，投資人應留意美股與台積電的走勢，以及升息引發的資金流向；本周投資組合前兩大為中光電（5371）、威盛（2388），再選入宏達電（2498）、中興電（1513）與華新（1605）。



加權指數12日續漲91點，收在15,288點；從三大法人角度，外資周賣超25.47億元，投信持續加碼67.97億元，自營商買超18.33億元，三大法人上周合計買超60.82億元。



短線電子成交比重達65.06％，但是權值股動能不足，類股輪動回到近期跌深的IC設計族群，智原12日狂飆漲停，新唐、力旺、矽創、九暘、敦泰同步大漲逾6％，偉銓電、茂達、創惟、鈺創、立積、聯陽也走揚超過4％；另外，傳產鋼鐵啟動補漲行情，威致、沛波強攻漲停，大成鋼也逼近漲停價位，海光、新鋼大漲逾半根停板。



大盤本波反彈，階段漲勢走在下有月線支撐、上有季線壓力的壓縮階段，本周將是價量往上突破或是回測支撐的關鍵一周，美股後續走勢及升息牽動的資金流向應特別關注；7月消費者物價指數（CPI）及PPI數據雙雙回落，提高聯準會9月升息2碼的可能性，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，9月升息3碼的機率已降至38％，美國十年公債殖利率一旦反轉走升，則對利率敏感的成長股及科技股將再次承壓。

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