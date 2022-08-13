趙彭博︱海華7月營收雙增

美國通膨數據回落激勵台股走強，啟發投顧分析師趙彭博指出，台股漲勢與美股相比仍落後，加權指數已站穩「萬五」大關、續朝季線15,322.13點挺進，研判多頭已具備挑戰「萬六」企圖心。本周投資組合前兩大為海華（3694）、華經（2468），再選入德宏（5475）、安碁（6174）與九暘（8040）。



美股上周受到CPI數據的激勵，那斯達克指數出現K線「8連陽」的上漲勢頭，且月線及季線呈現黃金交叉、均線呈現多頭排列。



台股方面，加權指數雖然在上漲的過程中，仍持續受到中共軍演後續消息面干擾，漲幅落後於美股，但仍受美股持續上漲的激勵，單周上漲252.93點，漲幅1.68％，交出周線連六紅的佳績。



展望後市，台股加權指數本波段自7月12日最低點13,928.66點反彈以來，雖然已大漲超過1,360點，但相較於美股那斯達克指數的反彈幅度依舊落後許多。



另一方面，大盤11日跳空大漲逾250點後，已初步站穩15,000點整數壓力關卡，就技術面分析，指數短線可能將維持在月、季線間狹幅整理，而加權指數12日最高已來到15,298.42點，距離季線15,322.13點僅一步之遙，顯示多頭已具備挑戰「萬六」的企圖心，故指數反彈空間仍大。



選股方面，智慧手機大廠蘋果預計將於9月上旬推出iPhone 14系列新機，相關供應鏈可望受惠拉貨動能，建議投資人可優先布局。

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