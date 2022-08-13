袁中麟︱晶心科股價站上季線

台股上周續漲252點，連六周收紅，以15,288點作收，證期分析師袁中麟認為，選股方向以近三個月營收成長、半年報優異及股價線型排列佳的個股為首選；本周投資組合前兩大為晶心科（6533）、聚和（6509），再選入聚積（3527）、麗清（3346）、海華（3694）、大成鋼（2027）與台光電（2383）。



美國7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5％，下降幅度優於經濟學家預期，美股四大指數齊步上演慶祝行情，那斯達克指數由6月16日低點以來，反彈已達兩成以上，結束金融危機以來最長熊市，有些分析師認為已進入新牛市領域。



此外，美國7月生產者物價指數（PPI）兩年來也首度下滑，足見製造環節中面臨的通膨壓力降低，預告供應鏈及消費者物價將進一步下滑。舊金山聯邦準備銀行主席戴利表示，通膨得到紓解的確是好消息，但離物價穩定的目標仍有距離。不少分析師都認為，這波兩成以上的漲幅是所謂「熊市反彈」，且美國的實質國內生產毛額（GDP）連續兩季負成長，總經環境也有不確定性。



台股上周收出兩根實體紅K線，脫離5日長紅K線的高點，形成「內困三日翻紅」型態，預期大盤將持續朝季線與15,500點目標區前進，近期蘋果供應鏈、網通、光學鏡頭、高速運算、汽車零組件、綠能／儲能題材短線值得留意。



至於MSCI季度調整，台股在全球新興市場指數權重遭調降0.07個百分點，其餘國家權重變化不大，台灣指數成分股方面則沒有增減。

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